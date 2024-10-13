Böyle çobanı daha önce görmediniz! Modayı bıraktı şimdi 100 koyunu var... Üstelik birçok da arazi satın aldı

İstanbul'da moda tasarımcılığı yapan Karadağ asıllı Jasmina Šutkovic (46) metropol hayatından sıkılınca, Kazdağları'nın kuzey yamaçlarında kalan Bayramiç ilçesinin Yiğitler köyünde 100'e yakın küçükbaş hayvan ile hayvancılık yapmaya başladı.
İstanbul'da moda tasarımcılığı yapan Karadağ asıllı Jasmina Šutkovic metropol hayatından sıkılınca, 8 yıl önce Kazdağlarının kuzey yamaçlarında kalan Bayramiç ilçesinin Yiğitler köyüne yerleşti.
Tarım ve hayvancılık bilgisi olmayan Jasmina Šutkovic, 8 yıl önce 10 tane merinos koyunu aldı.
Çobanlık yapmaya başladı. Tarım ve hayvancılık üzerine köylülerden de bilgi alan Jasmina Šutkovic 8 yılda 100'e yakın küçükbaş hayvan sahibi oldu.
Köyden birçok arazi satın alan ve satın aldığı araziler dışında tarla kiralamaya da başlayan Jasmina Šutkovic, hayvanları için arpa, yulaf, buğday ekimini de öğrendi.
Büyük bir şehre artık sadece misafir olarak gidebileceğini belirten Šutkovic buradaki yaşamından memnun olduğunu belirterek, "10 koyunla başladığım köy yaşamındaki serüvenim şimdi köyde aldığım arazileri de ekip biçerken sürü sayım da sekiz sene de yüz damızlık koyunu aştı.