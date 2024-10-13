Böyle çobanı daha önce görmediniz! Modayı bıraktı şimdi 100 koyunu var... Üstelik birçok da arazi satın aldı

"EVCİL HAYVANLAR DIŞINDA BİLGİ SAHİBİ DEĞİLDİM"

Büyük bir şehre artık sadece misafir olarak gidebileceğini belirten Šutkovic buradaki yaşamından memnun olduğunu belirterek, "10 koyunla başladığım köy yaşamındaki serüvenim şimdi köyde aldığım arazileri de ekip biçerken sürü sayım da sekiz sene de yüz damızlık koyunu aştı.