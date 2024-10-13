FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi
  4. Böyle çobanı daha önce görmediniz! Modayı bıraktı şimdi 100 koyunu var... Üstelik birçok da arazi satın aldı

Böyle çobanı daha önce görmediniz! Modayı bıraktı şimdi 100 koyunu var... Üstelik birçok da arazi satın aldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
13.10.2024 15:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de bir dönem moda tasarımcılığı yapan Karadağ asıllı Jasmina Šutkovic 8 yıl önce Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine yerleşerek çobanlık yapmaya başladı. 10 hayvanla başlayan Šutkovic şu anda 100 koyun sahibi ve köyünde de birçok araziyi satın aldı.

İstanbul'da moda tasarımcılığı yapan Karadağ asıllı Jasmina Šutkovic (46) metropol hayatından sıkılınca, Kazdağları'nın kuzey yamaçlarında kalan Bayramiç ilçesinin Yiğitler köyünde 100'e yakın küçükbaş hayvan ile hayvancılık yapmaya başladı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

İSTANBUL'DAN SIKILDI

İstanbul'da moda tasarımcılığı yapan Karadağ asıllı Jasmina Šutkovic metropol hayatından sıkılınca, 8 yıl önce Kazdağlarının kuzey yamaçlarında kalan Bayramiç ilçesinin Yiğitler köyüne yerleşti.

ŞİMDİ 100 KOYUNU VAR

ŞİMDİ 100 KOYUNU VAR

Tarım ve hayvancılık bilgisi olmayan Jasmina Šutkovic, 8 yıl önce 10 tane merinos koyunu aldı.

Çobanlık yapmaya başladı. Tarım ve hayvancılık üzerine köylülerden de bilgi alan Jasmina Šutkovic 8 yılda 100'e yakın küçükbaş hayvan sahibi oldu.

BİRÇOK ARAZİ SATIN ALDI

BİRÇOK ARAZİ SATIN ALDI

Köyden birçok arazi satın alan ve satın aldığı araziler dışında tarla kiralamaya da başlayan Jasmina Šutkovic, hayvanları için arpa, yulaf, buğday ekimini de öğrendi.

"EVCİL HAYVANLAR DIŞINDA BİLGİ SAHİBİ DEĞİLDİM"

"EVCİL HAYVANLAR DIŞINDA BİLGİ SAHİBİ DEĞİLDİM"

Büyük bir şehre artık sadece misafir olarak gidebileceğini belirten Šutkovic buradaki yaşamından memnun olduğunu belirterek, "10 koyunla başladığım köy yaşamındaki serüvenim şimdi köyde aldığım arazileri de ekip biçerken sürü sayım da sekiz sene de yüz damızlık koyunu aştı.

Anahtar Kelimeler:
Çoban Moda Tasarımı Bayramiç koyun arazi
En Çok Okunan Haberler
Fen bilgisi öğretmeni ve 14 yaşındaki öğrencisi tarihe geçti! Türkiye'de bir ilk: Benim için çok değerli

Fen bilgisi öğretmeni ve 14 yaşındaki öğrencisi tarihe geçti! Türkiye'de bir ilk: Benim için çok değerli

Murat Boz'un suratına çakmak fırlattılar! Şarkısına devam edemedi

Murat Boz'un suratına çakmak fırlattılar! Şarkısına devam edemedi

Kilosu 320 bin TL! Çok talep var: En kıymetli ürünün o olduğunu gördüm

Kilosu 320 bin TL! Çok talep var: En kıymetli ürünün o olduğunu gördüm

Köfteci Yusuf'un 'helal sertifikası' ortaya çıktı! Domuz eti tartışmaları sonrası merak edilen soru: Sertifikası iptal edildi mi?

Köfteci Yusuf'un 'helal sertifikası' ortaya çıktı! Domuz eti tartışmaları sonrası merak edilen soru: Sertifikası iptal edildi mi?

Onun vermediği 750 lirayı biz veririz

Onun vermediği 750 lirayı biz veririz

Asgari ücretli için taşlar yerine oturuyor... Son düzlükte gelecek zammı açıkladı!

Asgari ücretli için taşlar yerine oturuyor... Son düzlükte gelecek zammı açıkladı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.