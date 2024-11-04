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Bunu da ilk kez duyacaksınız! Ahtapot döner ile çok konuşulan kardeşlerden yeni hamle: Farklı bir çılgınlık yapacağız

04.11.2024 15:43
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Ankara'da yaptıkları ahtapot döner ile sosyal medyada fenomen hale gelen Faruk ve Mehmet Gezen kardeşler bu kez kendi deyişleriyle "yeni bir çılgınlık" için kolları sıvadı. Gezen kardeşler, menüye yeni ekledikleri ve ilk kez yaptıkları yemeği müşterilerin beğendiğini söyledi. "Tepkiler çok ilgi çekici oluyor. Bence insanlar şaşırmak istiyorlar, biz de onları şaşırtıyoruz" ifadeleri de dikkat çekti.

Başkentte deniz mahsulleri restoranı sahibi kardeşlerden yeni yemek hamlesi! Menülerine 'ahtapot döner' ekleyerek görenleri şaşırtmayı başaran ve gündem olan, ayrıca balıktan künefe, levrek şiş, simit levrek, orkinos döneri de yapan Gezen kardeşler şimdi de 75 kiloluk kılıç balığından cağ kebabı yaptı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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AHTAPOT DÖNER ÇOK KONUŞULMUŞTU

AHTAPOT DÖNER ÇOK KONUŞULMUŞTU

Çırak olarak başladıkları mesleklerinde 25 yıldır hizmet veren Faruk ve Mehmet Gezen şefler, kendi tarifleri ile misafirlerine farklı bir deneyim yaşatmak için açtıkları restoranın menüsüne yeni bir yemek ekledi. Daha önce balıktan künefe, levrek şiş, simit levrek, orkinos döneri ve ahtapot döneri yapan şefler, bu kez 75 kiloluk kılıç balığından yaptıkları cağ kebabı yaptı.

Yemeğin yapım aşamasında ilk olarak kılıç balığını temizleyen şefler, solungaçlarını ve kuyruğunu da kesti. Şefler, daha sonra kılıç balığını tüm şekilde cağ kebabı ocağına yerleştirdi. Kılıç balığından hazırlanan cağ kebabı, daha sonra müşterilere sunuldu.

"FARKLI BİR ÇILGINLIK"

"FARKLI BİR ÇILGINLIK"

Şef Faruk Gezen, deniz ürünlerinden farklı inovasyonlar ortaya çıkararak, farklı lezzetler sunduklarını söyledi. Gezen, "Son zamanlarda balık döner ve ahtapot döner yaptık. Bugün de farklı bir çılgınlıkla kılıç balığından cağ kebabı yapacağız. Daha önce misafirlerimize çok farklı lezzetler sunduk. Balıktan simit ve künefe yapmıştık" dedi.

"İNSANLAR ŞAŞIRMAK İSTİYOR, BİZ DE ONLARI ŞAŞIRTIYORUZ"

"İNSANLAR ŞAŞIRMAK İSTİYOR, BİZ DE ONLARI ŞAŞIRTIYORUZ"

"HEPSİNİ BİRLEŞTİRİYORUZ" Faruk Gezen, cağ kebabının Erzurum'a özgü olduğuna vurgu yaparak, "Daha önce balıktan döner yaptık ve 'Neden cağ kebabı olmasın’ diye düşündük. Tepkiler çok ilgi çekici oluyor. Bence insanlar şaşırmak istiyorlar, biz de onları şaşırtıyoruz. Aslında bizi biz yapan mesleğimiz, yeteneğimiz ve sonradan da sosyal medya oldu. Sosyal medya olmasaydı, bu kadar geniş kitlelere ulaşamazdık. Sosyal medyanın gücüne inanıyoruz.

Bitlisliyiz. O yüzden yakında balıktan büryan kebabı yapacağız. Trabzon'dan hamsili pilav, Ege'den zeytinyağlı yapıyoruz. Türkiye’nin her bir köşesinde ayrı güzellikte lezzetler var.

Anahtar Kelimeler:
balık Balıkçı döner ahtapot kılıç balığı
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