Bunu da ilk kez duyacaksınız! Ahtapot döner ile çok konuşulan kardeşlerden yeni hamle: Farklı bir çılgınlık yapacağız

"İNSANLAR ŞAŞIRMAK İSTİYOR, BİZ DE ONLARI ŞAŞIRTIYORUZ"

"HEPSİNİ BİRLEŞTİRİYORUZ" Faruk Gezen, cağ kebabının Erzurum'a özgü olduğuna vurgu yaparak, "Daha önce balıktan döner yaptık ve 'Neden cağ kebabı olmasın’ diye düşündük. Tepkiler çok ilgi çekici oluyor. Bence insanlar şaşırmak istiyorlar, biz de onları şaşırtıyoruz. Aslında bizi biz yapan mesleğimiz, yeteneğimiz ve sonradan da sosyal medya oldu. Sosyal medya olmasaydı, bu kadar geniş kitlelere ulaşamazdık. Sosyal medyanın gücüne inanıyoruz.