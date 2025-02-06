'Çok iyi fiyata verdik! Köy halkına iyi gelir oldu' Amerika ve Avrupa'ya satılıyor 'Ayağımıza kadar gelip alıyorlar'

Özellikle ilaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik sektörlerinde kullanılan defne yaprakları ya da işlenmiş ürünler Amerika ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Yılın bu döneminde köylülerin büyük çoğunluğu defne kesimiyle uğraşıyor. 5 kişilik bir aile ortalama 50 bin lira gelir elde etti.