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'Çok iyi fiyata verdik! Köy halkına iyi gelir oldu' Amerika ve Avrupa'ya satılıyor 'Ayağımıza kadar gelip alıyorlar'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
06.02.2025 10:03
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İlaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik sektöründe kullanılan defne yaprağı, Antalya'nın Akseki ilçesinde orman köylüsüne geçim kaynağı oldu. Bu yıl 300 ton hasadı yapılan defne yaprağı, Amerika ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Sinanhoca Mahallesi Muhtarı Erol Büyükarslan, "Kilosunu bu yıl çok iyi fiyata verdik. 19 lira 30 kuruştan sattık. Köy halkı çok iyi bir gelir elde etti" dedi. Fatma Büyükarslan ise "Tüccarlar ayağımıza kadar gelip kestiğimiz defne yapraklarını alıyorlar" şeklinde konuştu.

Akseki'nin Sinanhoca Mahallesi'nde her yıl ocak-şubat aylarında yaklaşık 4 haftalık dönemde hasadı yapılan defne yaprağı, yaklaşık 100 aileye önemli ölçüde gelir sağlıyor. Akseki Orman İşletme Müdürlüğünden alınan izin ile yaklaşık 3 bin dönümlük arazideki ormanlık alanı 3'e bölüp köy sınırları içerisinde kendiliğinden doğal ortamda yetişen defne ağaçlarının 3 yılda bir hasat yapılıyor.

Hissenet

ANTALYA'DAN TÜM DÜNYAYA İHRAÇ EDİLİYOR: 300 TON DEFNE YAPRAĞI HASADI YAPILDI

Hasat zamanında çoluk çocuk şafak vakti evlerinden çıkıyor. Dik yamaçlarda, kayalıkların arasındaki ağaçlardan defne yaprağı toplayan köylüler, traktör römorklarına yükledikleri defne çuvallarını, köy meydanında istifliyor.

"ANTALYA'NIN DEFNE YAPRAĞI İHRACATA GİDİYOR"

"ANTALYA'NIN DEFNE YAPRAĞI İHRACATA GİDİYOR"

Köylüler topladıkları defne yapraklarını köy meydanına getiriyor. Meydanında toplanan tartımı yapılan defne yapraklarını kilosunu 19,30 liradan satın alan çeşitli İzmir firmaları, işlemek üzere İzmir'e götürüyor.

Özellikle ilaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik sektörlerinde kullanılan defne yaprakları ya da işlenmiş ürünler Amerika ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Yılın bu döneminde köylülerin büyük çoğunluğu defne kesimiyle uğraşıyor. 5 kişilik bir aile ortalama 50 bin lira gelir elde etti.

"BU YIL 300 TON REKOLTE KIRILDI"

"BU YIL 300 TON REKOLTE KIRILDI"

Sinanhoca Mahallesi Muhtarı Erol Büyükarslan, bu orman arazisinde yetişen defne ağaçlarının kalite oranının yüksek olduğunu söyledi. Güven, köylüler için önemli bir gelir kaynağı olan defne yaprağında bu sezon geçmiş yıllara göre en yüksek rekolteye ulaştıklarını ve 300 ton defne yaprağı toplandığını söyledi.

Büyükarslan, "Kilosunu da bu yıl çok iyi fiyata verdik. 19 lira 30 kuruştan sattık. Köy halkı çok iyi bir gelir elde etti. Defne, alıcı firmalar tarafından işlendikten sonra yurt dışına ihraç edilerek ülke ve ilçe ekonomisine de önemli katkı sağlıyor" dedi.

Anahtar Kelimeler:
antalya Defne yaprağı
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