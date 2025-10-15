FİNANS

Gelin geldiği köyde başladı, patron oldu! Herkes örnek alıyor, 30'a yükseltti, şimdi tesis kuracak

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Evrencik köyünde yaşayan Nurdan Akçay, devlet desteği ile aldığı büyükbaş hayvanlarla besicilik yapıyor. 16 yıl önce evlenip eşinin köyüne gelin gelen Akçay, 2015'te hayvancılık yapma kararı aldı. Akçay, 9 yılda hayvan sayısını 30'a yükseltirken köydeki diğer kadınlara da örnek oluyor. Akçay, bundan sonraki hedefinin modern bir tesis kurmak olduğunu söyledi.

Yaklaşık 16 yıl önce evlenip eşinin köyüne gelin gelen 35 yaşındaki Akçay, 2015 yılında hayvancılık yapmaya karar verdi. Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi'nden 2016 yılında 6 gebe düve alan Akçay, hayvan sayısını 9 yılda 30'a yükseltti.

Sabahın erken saatinde mesaiye başlayan Akçay, hayvanlarını besledikten sonra ağılı temizliyor. Akçay, süt sağımının ardından hayvanlarını otlaması için meraya salıyor. İki çocuk annesi Akçay, köydeki diğer kadınlara da örnek oluyor.

Akçay, AA muhabirine, devlet desteği ile kendi işinin patronu olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

GELİN GELDİĞİ KOYDE DEVLET DESTEĞİ İLE SÜRÜ SAHİBİ OLDU

Kısa sürede hayvan sayısını artırdığını belirten Akçay, bundan sonraki hedefinin modern bir tesis kurmak olduğunu kaydetti.

Zorlu süreçlerden geçerek başarıyı yakaladığını vurgulayan Akçay, şöyle devam etti:

"Zorlukları var. Kadın olarak daha da zor. Hem ev kadını oluyorsun, hem çoluk çocuk var, uğraşmaya çalışıyoruz. Severek, içimizden gelerek yapıyoruz biz bu işi. En önemlisi o. Zaten içinizden gelmezse bu işi yapamazsınız."

Hayvanların tüm bakımıyla kendisinin ilgilendiğini dile getiren Akçay, her bir hayvana ismiyle hitap ettiğini anlattı.

Hayvan besiciliğinin zevkli olduğunu ifade eden Akçay şu şekilde konuştu:

"Doğum olacaksa gebe hayvanı alıp ayrı bir yere koyuyoruz. Dört gözle bekliyoruz onu, bir hasta gibi. Kendimiz nasıl çocuğunu bakıyorsun öyle bakıyoruz ona.

