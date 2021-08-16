FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. 16 Ağustos 2021 Pazartesi kripto paralarda son durum nedir? Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin ne kadar?

16 Ağustos 2021 Pazartesi kripto paralarda son durum nedir? Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin ne kadar?

16.08.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paralar son dönemlerin en çok ilgi çeken yatırım araçlarının başında geliyor. Kısa vadede değer kaybı yaşayan ancak uzun vadede değer kazanan kripto paralar yükselişini sürdürüyor. Yaklaşık 4 hafta önce 30 bin dolar seviyelerinde gezen Bitcoin bugünlerde 47 bin dolar seviyelerinden işlem görüyor. Bitcoin'in yükselişi Ethereum ve Dogecoin gibi altcoinleri olumlu etkiliyor. İşte 16 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Dogecoin fiyatı...

Kripto para piyasasında ani hareketler devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yaşanan düşüş sonrası yaklaşık 8 hafta boyunca yatay seyreden Bitcoin 35 bin dolar direncini kırmasıyla hızla 47 bin dolar seviyelerine kadar ulaştı. Bitcoin'deki bu yükseliş Ethereum ve Dogecoin gibi diğer altcoinlerinde değer kazanmasına neden oldu. İşte 16 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Dogecoin fiyatı...

BİTCOİN NE KADAR?

Son dönemlerin en çok konuşulan yatırım araçlarından biri olan kripto paralarda yükseliş sürüyor. Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 7,45 yükselen Bitcoin yeni haftaya yüzde 1,04 değer kazanarak başladı. Bitcoin 35 bin dolar direncini aşmasının ve haftalık 35 bin doların üzerinde tutunmasının ardından hızla 47 bin dolar seviyelerine hızla ulaştı.
35 bin dolar direncini aşan Bitcoin yaklaşık yüzde 34 yükseldi. Bitcoin şuanda 47 bin 518 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Bitcoin'de görülen dalgalanmaları Ethereum, Dogecoin gibi altcoinler takip ediyor. Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 9 değer kazanan Ethereum 3 bin 295 dolardan işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR?

DOGECOİN NE KADAR?
Aşırı volatil bir piyasa olan kripto para piyasasının en volatil coinlerin başında Dogecoin geliyor.
Elon Musk'ın tweetleriyle 0,73 cent seviyelerine kadar yükselen Dogecoin geçtiğimiz aylarda gerçekleşen düşüş ile 0,16 seviyelerine kadar gerilemişti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarihe geçen kare! Taliban Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda

Tarihe geçen kare! Taliban Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda

Vicdansız babadan kızına sert tokat! Asansörün camı çatladı

Vicdansız babadan kızına sert tokat! Asansörün camı çatladı

Bakan duyurdu! Hesaplara yatıyor

Bakan duyurdu! Hesaplara yatıyor

İşte zam pazarlığında son durum

İşte zam pazarlığında son durum

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Denetlenen her 100 üründen 6'sı uygunsuz, 1'i güvensiz çıktı

Denetlenen her 100 üründen 6'sı uygunsuz, 1'i güvensiz çıktı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Türkiye devinden büyük satış!

Türkiye devinden büyük satış!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV'de kritik değişiklik

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV'de kritik değişiklik

Türkiye'de de satılıyor! "Bu ürün kansere yol açıyor"

Türkiye'de de satılıyor! "Bu ürün kansere yol açıyor"

Marketlerde yeni dönem!

Marketlerde yeni dönem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.