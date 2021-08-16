16 Ağustos 2021 Pazartesi kripto paralarda son durum nedir? Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin ne kadar?

Kripto para piyasasında ani hareketler devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yaşanan düşüş sonrası yaklaşık 8 hafta boyunca yatay seyreden Bitcoin 35 bin dolar direncini kırmasıyla hızla 47 bin dolar seviyelerine kadar ulaştı. Bitcoin'deki bu yükseliş Ethereum ve Dogecoin gibi diğer altcoinlerinde değer kazanmasına neden oldu. İşte 16 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Dogecoin fiyatı...

BİTCOİN NE KADAR?

Son dönemlerin en çok konuşulan yatırım araçlarından biri olan kripto paralarda yükseliş sürüyor. Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 7,45 yükselen Bitcoin yeni haftaya yüzde 1,04 değer kazanarak başladı. Bitcoin 35 bin dolar direncini aşmasının ve haftalık 35 bin doların üzerinde tutunmasının ardından hızla 47 bin dolar seviyelerine hızla ulaştı.

35 bin dolar direncini aşan Bitcoin yaklaşık yüzde 34 yükseldi. Bitcoin şuanda 47 bin 518 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR? Bitcoin'de görülen dalgalanmaları Ethereum, Dogecoin gibi altcoinler takip ediyor. Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 9 değer kazanan Ethereum 3 bin 295 dolardan işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR? Aşırı volatil bir piyasa olan kripto para piyasasının en volatil coinlerin başında Dogecoin geliyor.