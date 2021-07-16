16 Temmuz kripto para piyasası: Bugün (16 Temmuz) Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

15 Temmuz tarihinde ünlü on-chain analisti Bitcoin hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Willy Woo, Bitcoin’i ‘dijital altın’ olarak tanımlayanların, kripto para birimlerini kötüye kullandıklarını düşündüğünü ifade etti. Bunun yanında kripto analisti Joseph Young, Bitcoin’in bu yıl yüzde 50 oranında fiyat düzeltmesine uğramasına rağmen, bugüne kadar altından yüzde 15 daha iyi performans gösterdiğini aktardı. İşte 16 Temmuz Bitcoin ve Ethereum fiyatları…

Altın hakkında ‘başarısız’ yorumu yapan Woo, ‘Bitcoin dijital altın mı? Altın başarısız. Altın Standardı başarısız oldu. Altının başarısızlığı fiat’a yol açtı. Neden? Merkezileştirildi. Hükümetlerin altınları bittiğinde, para altından ayrıldı ve bizim itibari paramız oldu. Bitcoin merkezi olmayan altındır, altının başarısızlıklarını ortadan kaldırır.’ Açıklamasında bulundu.

Woo, kripto borsalarından Bitcoin çıkışlarını izleyerek, ileride bir Bitcoin arz krizinin olduğunu görmenin kolay olduğunu söyledi. Woo, hala BTC’nin inanılmaz derecede ucuz olduğunu düşündüğünü ve Bitcoin’in piyasa değerinin, sonunda altının piyasa değerinden (şu anda 10 trilyon dolar civarında olan) çok daha yüksek olmasını beklediğini ifade etti.