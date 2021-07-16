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16 Temmuz kripto para piyasası: Bugün (16 Temmuz) Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

16.07.2021 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasasının son zamanlarda popülerliğinin artmasıyla beraber, Bitcoin ve Ethereum para birimleri yakından takip ediliyor. Özellikle para piyasalarının en büyüklerinden biri olan Bitcoin’in dalgalı seyri oldukça dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta direnç sınırına yaklaşarak yatırımcısını umutlandıran Bitcoin, daha sonra tekrar çakılarak 31 bin dolar seviyelerine geriledi. Bitcoin şu an için 32 bin dolar sınırına yaklaşırken, Ethereum ise 1.900 dolar seviyelerinde bulunuyor.

15 Temmuz tarihinde ünlü on-chain analisti Bitcoin hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Willy Woo, Bitcoin’i ‘dijital altın’ olarak tanımlayanların, kripto para birimlerini kötüye kullandıklarını düşündüğünü ifade etti. Bunun yanında kripto analisti Joseph Young, Bitcoin’in bu yıl yüzde 50 oranında fiyat düzeltmesine uğramasına rağmen, bugüne kadar altından yüzde 15 daha iyi performans gösterdiğini aktardı. İşte 16 Temmuz Bitcoin ve Ethereum fiyatları…

Altın hakkında ‘başarısız’ yorumu yapan Woo, ‘Bitcoin dijital altın mı? Altın başarısız. Altın Standardı başarısız oldu. Altının başarısızlığı fiat’a yol açtı. Neden? Merkezileştirildi. Hükümetlerin altınları bittiğinde, para altından ayrıldı ve bizim itibari paramız oldu. Bitcoin merkezi olmayan altındır, altının başarısızlıklarını ortadan kaldırır.’ Açıklamasında bulundu.

Woo, kripto borsalarından Bitcoin çıkışlarını izleyerek, ileride bir Bitcoin arz krizinin olduğunu görmenin kolay olduğunu söyledi. Woo, hala BTC’nin inanılmaz derecede ucuz olduğunu düşündüğünü ve Bitcoin’in piyasa değerinin, sonunda altının piyasa değerinden (şu anda 10 trilyon dolar civarında olan) çok daha yüksek olmasını beklediğini ifade etti.

Kripto Para Piyasası

Bitcoin (BTC) ne kadar?

Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $31.746,8200 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %2,15 azalışla $31.888,13 seviyesinde bulunuyor. 1 Bitcoin $31.888,13 ve ₺274.818,00'ye karşılık gelmektedir.

Ethereum (ETH) ne kadar?

Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $1.925,7600 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %1,08 azalışla $1.943,79 seviyesinde bulunuyor. 1 Ethereum $1.943,79 ve ₺16.753,00'ye karşılık gelmektedir.

Ripple (XRP) ne kadar?

Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,6034 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %0,72 azalışla $0,6057 seviyesinde bulunuyor. 1 Ripple $0,6057 ve ₺5,2250'ye karşılık gelmektedir.

Dogecoin (DOGE) ne kadar?

Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,1879 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %4,05 azalışla $0,1852 seviyesinde bulunuyor. 1 Dogecoin $0,1852 ve ₺1,5986'ye karşılık gelmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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