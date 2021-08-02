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2 Ağustos 2021 Pazartesi kripto paralarda son durum nedir? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar oldu?

02.08.2021 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düşüş trendinin ardından uzun bir süre yatay seyreden kripto paralarda hareketlilik başladı. Bitcoin haftalar sonra 40 bin doların üzerini yeniden test etti. Bitcoin'deki yükseliş, Ethereum ve Dogecoin gibi birçok altcoinlerdeki yükselişi de beraberinde getirdi. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin fiyatı...

Son zamanların hem en çok kazandıran hem de en çok kaybettiren varlıklarından olan kripto paralarda son durum merak konusu oldu. Yaklaşık 8 hafta boyunca yatay seyreden Bitcoin, hızlı bir şekilde 40 binin üzerini test etti. Bunun ardından Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin fiyatı araştırılmaya başlandı. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin fiyatı...

2 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Dogecoin fiyatı...

14 Nisan günü 65 bin dolar seviye ile rekor kıran Bitcoin, söz konusu seviyeden satış baskısına maruz kalmış ve 28 bin dolar seviyesine kadar gerilemişti.
65 bin dolarlık zirveden 28 bin dolara kadar düşen Bitcoin'deki değer kaybı Ethereum, Dogecoin gibi diğer altcoinlerde de düşüş yaşanmasına neden oldu.
14 Nisan'da yaptığı zirveden satıcı bulan Bitcoin hızlı bir şekilde geri çekilmiş ve 8 hafta boyunca 33 bin dolar seviyesinde seyretmişti.
21 Temmuz günü yaklaşık 29 bin 500 dolar seviyesinden alıcı bulan Bitcoin, günü yüzde 12 yükselişle kapattı. Ertesi günlerde ise yükselişe devam etti ve 40 bin dolarlık direnci kırdı.
Bitcoin 39 bin 790 dolardan işlem görüyor.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
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