2 Ağustos 2021 Pazartesi kripto paralarda son durum nedir? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar oldu?

Son zamanların hem en çok kazandıran hem de en çok kaybettiren varlıklarından olan kripto paralarda son durum merak konusu oldu. Yaklaşık 8 hafta boyunca yatay seyreden Bitcoin, hızlı bir şekilde 40 binin üzerini test etti. Bunun ardından Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin fiyatı araştırılmaya başlandı. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin fiyatı...

2 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Dogecoin fiyatı...

14 Nisan günü 65 bin dolar seviye ile rekor kıran Bitcoin, söz konusu seviyeden satış baskısına maruz kalmış ve 28 bin dolar seviyesine kadar gerilemişti.

65 bin dolarlık zirveden 28 bin dolara kadar düşen Bitcoin'deki değer kaybı Ethereum, Dogecoin gibi diğer altcoinlerde de düşüş yaşanmasına neden oldu.

14 Nisan'da yaptığı zirveden satıcı bulan Bitcoin hızlı bir şekilde geri çekilmiş ve 8 hafta boyunca 33 bin dolar seviyesinde seyretmişti.

21 Temmuz günü yaklaşık 29 bin 500 dolar seviyesinden alıcı bulan Bitcoin, günü yüzde 12 yükselişle kapattı. Ertesi günlerde ise yükselişe devam etti ve 40 bin dolarlık direnci kırdı.