22 Temmuz Perşembe kripto paralarda son durum nedir? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar?

Ünlü iş adamı Elon Musk'ın Bitcoin ile ödeme almaktan vazgeçtiklerini söylemesinin ardından geçtiğimiz aylarda Bitcoin'de düşüş yaşanmıştı. Son iki günde de Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve diğer altcoinler değer kaybetti. Elon Musk'ın son açıklamasına göre büyük olasılıkla yeniden Bitcoin ile ödeme kabul edecekler. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin fiyatları...

22 Temmuz Bitcoin, Ethereum, Dogecoin fiyatları...

Uzun zamandır yatay seyreden Bitcoin 19-20 Temmuz'da değer kaybederek 29.300 dolar seviyelerine kadar geriledi.

Bu seviyeden alıcı bulan Bitcoin geçtiğimiz gün yüzde 10 değer kazandı ve 32 bin dolar seviyelerinden kapandı. Bitcoin anlık olarak 32.173 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ETHEREUM En çok talep edilen altcoinlerden biri olan Ethereum, Bitcoin'in düşüşüyle 1.717 dolara kadar gerilemişti. Ancak geçtiğimiz gün 1.717 dolardan alıcı bulan Ethereum yüzde 15 yükseldi.

Ethereum anlık olarak 2.000 dolar seviyesinden işlem görüyor.