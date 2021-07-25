25 Temmuz kripto para piyasası: Bugün (25 Temmuz) Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

Bitcoin ve Ethereum fiyatları, son zamanlarda yükselişe geçerek yatırımcılarını sevindirdi. Ethereum bir süredir bulunduğu 2 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarken, Bitcoin ise 35 bin dolar sınırına yaklaştı. Kripto paralardaki hareketlilik gün boyu devam ederken, 25 Temmuz tarihinde de Bitcoin ve Ethereum fiyatları merak ediliyor. Peki Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?