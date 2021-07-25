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25 Temmuz kripto para piyasası: Bugün (25 Temmuz) Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

25.07.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve Ethereum, son zamanlarda en çok takip edilen kripto para birimleri arasında yer alıyor. Özellikle kripto para piyasasının devi Bitcoin, geçtiğimiz günlerde 30 bin dolara kadar gerilemesinin ardından tekrar yükselişe geçerek dikkat çekti. Bir süredir düşüş eğilimi ile hareket eden Bitcoin, bugün itibariyle 34 bin dolar seviyesinin üzerinde seyrediyor. Ethereum ise uzun bir süre sonra 2 bin doların üzerinden alıcı buluyor.

Bitcoin ve Ethereum fiyatları, son zamanlarda yükselişe geçerek yatırımcılarını sevindirdi. Ethereum bir süredir bulunduğu 2 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarken, Bitcoin ise 35 bin dolar sınırına yaklaştı. Kripto paralardaki hareketlilik gün boyu devam ederken, 25 Temmuz tarihinde de Bitcoin ve Ethereum fiyatları merak ediliyor. Peki Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Kripto Para Piyasası

Bitcoin (BTC) ne kadar?

Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $33.928,3700 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %1,64 artışla $34.447,00 seviyesinde bulunuyor. 1 Bitcoin $34.447,00 ve ₺294.158,00'ye karşılık gelmektedir.

Ethereum (ETH) ne kadar?

Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $2.153,8800 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %1,24 artışla $2.164,99 seviyesinde bulunuyor. 1 Ethereum $2.164,99 ve ₺18.491,00'ye karşılık gelmektedir.

Dogecoin (DOGE) ne kadar?

Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,1947 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %1,94 artışla $0,1974 seviyesinde bulunuyor. 1 Dogecoin $0,1974 ve ₺1,6855'ye karşılık gelmektedir.

Ripple (XRP) ne kadar?

Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,6021 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %0,66 azalışla $0,6060 seviyesinde bulunuyor. 1 Ripple $0,6060 ve ₺5,1710'ye karşılık gelmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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