27 Temmuz Bitcoin ve Ethereum son durum: Bugün (27 Temmuz) Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Kripto para piyasasının en büyüğü olan Bitcoin, uzun bir süredir gösterdiği düşüş eğilimi ile yatırımcısını üzüyor. Ancak dün itibariyle yükselişe geçen Bitcoin, kısa bir süreliğine de olsa yatırımcısını umutlandırdı. 38 bin dolara kadar yükselen Bitcoin, gün içerisinde tekrar düşüş yaşadı ve 27 Temmuz sabahına 36 bin dolar ile başladı. Ethereum ise gün içerisinde 2 bin 362 dolara kadar yükselmesinin ardından daha sonra 2 bin 100 bandına kadar geriledi. İşte 27 Temmuz Bitcoin ve Ethereum fiyatları…
Kripto Para Piyasası
Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $37.718,9700 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %3,59 azalışla $36.971,56 seviyesinde bulunuyor. 1 Bitcoin $36.971,56 ve ₺315.635,00'ye karşılık gelmektedir.
Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $2.262,8800 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %5,96 azalışla $2.192,50 seviyesinde bulunuyor. 1 Ethereum $2.192,50 ve ₺18.733,00'ye karşılık gelmektedir.
Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,6318 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %5,40 azalışla $0,6267 seviyesinde bulunuyor. 1 Ripple $0,6267 ve ₺5,3350'ye karşılık gelmektedir.
Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,2091 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %11,06 azalışla $0,2013 seviyesinde bulunuyor. 1 Dogecoin $0,2013 ve ₺1,7182'ye karşılık gelmektedir.
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