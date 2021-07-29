29 Temmuz Bitcoin ve Ethereum fiyatları: Bugün (29 Temmuz) Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu? İşte anlık kripto para piyasası

Bitcoin dün yaşadığı yükselişin ardından 29 Temmuz tarihine 40 bin dolar sınırına yakın bir seviyede başladı. Ethereum ise dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,32 altında güne başladı. 2 bin 300 dolar civarında seyreden Ethereum’un ne zaman kendisini toparlayacağı ise bilinmiyor. Öyle ki 16 Nisan - 16 Mayıs tarihleri arasında Ethereum, önceki boğa piyasası sırasında baskın olan “flippening” anlatısını canlandırarak kazanç sağlamıştı. İşte 29 Temmuz Bitcoin ve Ethereum fiyatları…
Kripto Para Piyasası
Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $39.950,2100 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %0,26 artışla $39.918,20 seviyesinde bulunuyor. 1 Bitcoin $39.918,20 ve ₺341.500,00'ye karşılık gelmektedir.
Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $2.295,1300 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %0,24 azalışla $2.288,82 seviyesinde bulunuyor. 1 Ethereum $2.288,82 ve ₺19.584,00'ye karşılık gelmektedir.
Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,7059 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %10,20 artışla $0,7069 seviyesinde bulunuyor. 1 Ripple $0,7069 ve ₺6,0490'ye karşılık gelmektedir.
Litecoin (LITE) ne kadar?
Güne $138,2800 ile başlayan Litecoin, bugün itibarıyla %3,01 artışla $139,3400 seviyesinde bulunuyor. 1 Litecoin $139,3400 ve ₺1.192,5832'ye karşılık gelmektedir.
Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,2057 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %0,93 azalışla $0,2045 seviyesinde bulunuyor. 1 Dogecoin $0,2045 ve ₺1,7500'ye karşılık gelmektedir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum