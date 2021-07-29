FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. 29 Temmuz Bitcoin ve Ethereum fiyatları: Bugün (29 Temmuz) Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu? İşte anlık kripto para piyasası

29 Temmuz Bitcoin ve Ethereum fiyatları: Bugün (29 Temmuz) Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu? İşte anlık kripto para piyasası

29.07.2021 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Temmuz itibariyle Bitcoin ve Ethereum fiyatları merak ediliyor. 28 Temmuz itibariyle Bitcoin, Mayıs ayından bu yana en yüksek hakimiyet seviyesine yükselirken, Ethereum ise düşüş eğilimine geçti. Bitcoin 40 bin sınırına yaklaşmasıyla beraber, uzun zaman sonra Bitcoin’in pazar payı yüzde 49,15’e yükseldi. Kripto para birimleri arasında lider bir konumda olan Bitcoin, uzun zaman sonra iyi bir toparlanma performansı sergiledi. Peki, 29 Temmuz Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

Bitcoin dün yaşadığı yükselişin ardından 29 Temmuz tarihine 40 bin dolar sınırına yakın bir seviyede başladı. Ethereum ise dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,32 altında güne başladı. 2 bin 300 dolar civarında seyreden Ethereum’un ne zaman kendisini toparlayacağı ise bilinmiyor. Öyle ki 16 Nisan - 16 Mayıs tarihleri arasında Ethereum, önceki boğa piyasası sırasında baskın olan “flippening” anlatısını canlandırarak kazanç sağlamıştı. İşte 29 Temmuz Bitcoin ve Ethereum fiyatları…

Kripto Para Piyasası

Bitcoin (BTC) ne kadar?

Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $39.950,2100 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %0,26 artışla $39.918,20 seviyesinde bulunuyor. 1 Bitcoin $39.918,20 ve ₺341.500,00'ye karşılık gelmektedir.

Ethereum (ETH) ne kadar?

Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $2.295,1300 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %0,24 azalışla $2.288,82 seviyesinde bulunuyor. 1 Ethereum $2.288,82 ve ₺19.584,00'ye karşılık gelmektedir.

Ripple (XRP) ne kadar?

Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,7059 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %10,20 artışla $0,7069 seviyesinde bulunuyor. 1 Ripple $0,7069 ve ₺6,0490'ye karşılık gelmektedir.

Litecoin (LITE) ne kadar?

Litecoin (LITE) ne kadar?
Güne $138,2800 ile başlayan Litecoin, bugün itibarıyla %3,01 artışla $139,3400 seviyesinde bulunuyor. 1 Litecoin $139,3400 ve ₺1.192,5832'ye karşılık gelmektedir.

Dogecoin (DOGE) ne kadar?

Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,2057 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %0,93 azalışla $0,2045 seviyesinde bulunuyor. 1 Dogecoin $0,2045 ve ₺1,7500'ye karşılık gelmektedir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkutan açıklama gece yarısı Bakan Pakdemirli'den geldi

Korkutan açıklama gece yarısı Bakan Pakdemirli'den geldi

Kahreden görüntüler! "Böyle acı mı olur Allah'ım!"

Kahreden görüntüler! "Böyle acı mı olur Allah'ım!"

Merakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Merakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladı

32 bin sigortalıya emeklilik müjdesi!

32 bin sigortalıya emeklilik müjdesi!

Fiat fiyat listesi yayınlandı!

Fiat fiyat listesi yayınlandı!

Çalışanlar dikkat! Direk tazminat alabilirsiniz…

Çalışanlar dikkat! Direk tazminat alabilirsiniz…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İşte Türkiye'de nüfusa oranla en fazla esnafın olduğu il!

İşte Türkiye'de nüfusa oranla en fazla esnafın olduğu il!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Trabzon'da otel işletmecileri aşı yaptıranlara konaklamada indirim uygulayacak

Trabzon'da otel işletmecileri aşı yaptıranlara konaklamada indirim uygulayacak

ABD ve Almanya dahil 5 ülke almak için sıraya girdi

ABD ve Almanya dahil 5 ülke almak için sıraya girdi

Seyyar satıcılıkla başladı, fabrika kurdu! Türkiye'nin 52 iline dondurma satıyor

Seyyar satıcılıkla başladı, fabrika kurdu! Türkiye'nin 52 iline dondurma satıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.