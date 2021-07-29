29 Temmuz Bitcoin ve Ethereum fiyatları: Bugün (29 Temmuz) Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu? İşte anlık kripto para piyasası

Bitcoin dün yaşadığı yükselişin ardından 29 Temmuz tarihine 40 bin dolar sınırına yakın bir seviyede başladı. Ethereum ise dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,32 altında güne başladı. 2 bin 300 dolar civarında seyreden Ethereum’un ne zaman kendisini toparlayacağı ise bilinmiyor. Öyle ki 16 Nisan - 16 Mayıs tarihleri arasında Ethereum, önceki boğa piyasası sırasında baskın olan “flippening” anlatısını canlandırarak kazanç sağlamıştı. İşte 29 Temmuz Bitcoin ve Ethereum fiyatları…