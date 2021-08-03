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3 Ağustos kripto para piyasası: Bugün (3 Ağustos) Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

03.08.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Ağustos tarihinde, Bitcoin ve Ethereum fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bitcoin, geçtiğimiz hafta yükseldiği 42 bin dolarlık seviyesinin ardından düşüşe geçerek 38 bin dolar bandına kadar geriledi. Ethereum ise 2 bin 500 – 2 bin 600 dolar bandındaki seviyesini koruyor. Analistler, Bitcoin için 38 bin 500 doların deste bölgesi olduğunu ifade ederken, 3 Ağustos itibariyle Bitcoin 38 bin 500 doların altına düştü. İşte 3 Ağustos Bitcoin ve Ethereum fiyatları…

3 Ağustos sabah birçok yatırımcı Bitcoin ve Ethereum fiyatlarını araştırıyor. Bitcoin’de yaşanan yükselişin ardından gelen düşüş trendi birçok yatırımcıyı endişelendirdi. Bitcoin’de yaşanan düşüş diğer birçok altcoini de etkiledi. Ethereum, bu hafta dolar bazında yüzde 13,92 değer kazanırken, Bitcoin ise yüzde 4,11 oranında bir değişim yaşadı. Peki 3 Ağustos Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve Ethereum fiyatları…

Kripto Para Piyasası

Bitcoin (BTC) ne kadar?

Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $38.851,0800 ile başlayan Bitcoin, bugünitibarıyla %2,75 azalışla $38.670,64 seviyesinde bulunuyor. 1 Bitcoin $38.670,64 ve ₺324.791,00'ye karşılık gelmektedir.

Ethereum (ETH) ne kadar?

Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $2.598,5600 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %1,67 azalışla $2.510,64 seviyesinde bulunuyor. 1 Ethereum $2.510,64 ve ₺21.100,00'ye karşılık gelmektedir.

Litecoin (LITE) ne kadar?

Litecoin (LITE) ne kadar?
Güne $139,9000 ile başlayan Litecoin, bugün itibarıyla %2,11 azalışla $138,1400 seviyesinde bulunuyor. 1 Litecoin $138,1400 ve ₺1.154,6846'ye karşılık gelmektedir.

Dogecoin (DOGE) ne kadar?

Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,2025 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %3,58 azalışla $0,1981 seviyesinde bulunuyor. 1 Dogecoin $0,1981 ve ₺1,6670'ye karşılık gelmektedir.

Ripple (XRP) ne kadar?

Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,7332 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %2,89 azalışla $0,7120 seviyesinde bulunuyor. 1 Ripple $0,7120 ve ₺5,9950'ye karşılık gelmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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