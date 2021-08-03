3 Ağustos kripto para piyasası: Bugün (3 Ağustos) Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

3 Ağustos sabah birçok yatırımcı Bitcoin ve Ethereum fiyatlarını araştırıyor. Bitcoin’de yaşanan yükselişin ardından gelen düşüş trendi birçok yatırımcıyı endişelendirdi. Bitcoin’de yaşanan düşüş diğer birçok altcoini de etkiledi. Ethereum, bu hafta dolar bazında yüzde 13,92 değer kazanırken, Bitcoin ise yüzde 4,11 oranında bir değişim yaşadı. Peki 3 Ağustos Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve Ethereum fiyatları…