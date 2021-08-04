4 Ağustos Kripto Para Piyasası: Bugün (4 Ağustos) Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

4 Ağustos Bitcoin ve Ethereum fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Hafta başından bu yana dolar bazında yüzde 8,74 değer kazancı yaşayan Ethereum şu an için 2 bin 487 civarından alıcı buluyor. Bitcoin ise yaşadığı yükselişin ardından düşüşe geçerek, şu an için 37 bin dolar bandından işlem görüyor. Peki 4 Ağustos Bitcoin ve Ethereum fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Ağustos Bitcoin ve Ethereum fiyatları…
Kripto Para Piyasası
Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $38.095,6900 ile başlayan Bitcoin, saat bugün itibarıyla %1,57 azalışla $37.944,99 seviyesinde bulunuyor.
Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $2.486,0000 ile başlayan Ethereum, saat bugün itibarıyla %2,01 azalışla $2.487,97 seviyesinde bulunuyor.
Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,7095 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %2,05 azalışla $0,7089 seviyesinde bulunuyor.
Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,1950 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %2,36 azalışla $0,1960 seviyesinde bulunuyor.
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