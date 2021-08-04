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4 Ağustos Kripto Para Piyasası: Bugün (4 Ağustos) Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

04.08.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Ağustos Ethereum ve Bitcoin fiyatları araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta 40 bin dolar sınırını aşarak kritik bölgeyi geçen Bitcoin, hafta başından bu yana giderek değer kaybediyor. Haftalık olarak dolar bazında şu an için yüzde 2,87 oranında değer kaybeden Bitcoin, tekrar 37 bin dolar seviyesine geriledi. Ethereum ise 2 bin 300 – 2 bin 400 arasındaki seviyesini koruyor. İşte 4 Ağustos Bitcoin ve Ethereum fiyatları…

4 Ağustos Bitcoin ve Ethereum fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Hafta başından bu yana dolar bazında yüzde 8,74 değer kazancı yaşayan Ethereum şu an için 2 bin 487 civarından alıcı buluyor. Bitcoin ise yaşadığı yükselişin ardından düşüşe geçerek, şu an için 37 bin dolar bandından işlem görüyor. Peki 4 Ağustos Bitcoin ve Ethereum fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Ağustos Bitcoin ve Ethereum fiyatları…

Kripto Para Piyasası

Bitcoin (BTC) ne kadar?

Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $38.095,6900 ile başlayan Bitcoin, saat bugün itibarıyla %1,57 azalışla $37.944,99 seviyesinde bulunuyor.

Ethereum (ETH) ne kadar?

Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $2.486,0000 ile başlayan Ethereum, saat bugün itibarıyla %2,01 azalışla $2.487,97 seviyesinde bulunuyor.

Ripple (XRP) ne kadar?

Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,7095 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %2,05 azalışla $0,7089 seviyesinde bulunuyor.

Dogecoin (DOGE) ne kadar?

Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,1950 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %2,36 azalışla $0,1960 seviyesinde bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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