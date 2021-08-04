4 Ağustos Kripto Para Piyasası: Bugün (4 Ağustos) Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

4 Ağustos Bitcoin ve Ethereum fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Hafta başından bu yana dolar bazında yüzde 8,74 değer kazancı yaşayan Ethereum şu an için 2 bin 487 civarından alıcı buluyor. Bitcoin ise yaşadığı yükselişin ardından düşüşe geçerek, şu an için 37 bin dolar bandından işlem görüyor. Peki 4 Ağustos Bitcoin ve Ethereum fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Ağustos Bitcoin ve Ethereum fiyatları…