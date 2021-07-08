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8 Temmuz Kripto Para Piyasası: Bugün (8 Temmuz) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

08.07.2021 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paraların son zamanlarda birçok insan tarafından tercih edilmesi, kripto para piyasalarına olan ilginin de artmasına neden oldu. Özellikle kripto para piyasasının devlerinden biri olan Bitcoin, günümüzde en çok tercih edilen kripto para birimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ancak Bitcoin, yaşadığı zirveden sonra giderek düşerek 35 bin dolarlık direnç seviyesinin üzerine çıkmakta bir hayli zorlanıyor. Ethereum ise giderek değer kaybediyor.

Geçtiğimiz günlerde uzun bir süredir direnç sınırını geçmek için uğraşan Bitcoin, 35 bin doların üzerinde işlem gördü. Ancak kısa bir süre sonra tekrar 35 bin doların altına gerileyen Bitcoin, şu an için 33 bin doların biraz üzerinde işlem görüyor. Ethereum ise düne göre yüzde 5,95 azalışla şu an için 2 bin 244 dolardan işlem görüyor.

Kripto para birimlerinin yatırımcılar tarafından sıklıkla tercih edilmesi birçok ülkeyi ve şirketi de harekete geçirdi. Arjantin, kripto paraların giderek yaygınlaşması ile beraber yeni bir yasa tasarısı hazırlığına gidiyor. Bu kapsamda Arjantin’in Mendoza eyaleti, işçilerin Bitcoin ve diğer kripto para birimleri ile maaş almalarının önünü açmak için yasa tasarısını meclise sundu.

Bunun yanında dünyanın en çok kullanılan sistem olan Visa, kripto bağlantılı kart kullanımının da 2021’in ilk ayında 1 milyar doları geçtiğini açıkladı. Bunun üzerine açıklama yapan Visa, kripto paralar ile ilgili olarak yeni bir ekosistem yaratmak için çalıştıklarını ifade etti.

Kripto Para Piyasası

Bitcoin (BTC) ne kadar?

Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $34.523,3400 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %4,04 azalışla $33.303,74 seviyesinde bulunuyor. 1 Bitcoin $33.334,99 ve ₺290.672,00'ye karşılık gelmektedir.

Ethereum (ETH) ne kadar?

Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $2.362,5000 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %5,95 azalışla $2.244,62 seviyesinde bulunuyor. 1 Ethereum $2.244,62 ve ₺19.559,00'ye karşılık gelmektedir.

Ripple (XRP) ne kadar?

Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,6658 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %5,19 azalışla $0,6378 seviyesinde bulunuyor. 1 Ripple $0,6378 ve ₺5,5650'ye karşılık gelmektedir.

Litecoin (LITE) ne kadar?

Litecoin (LITE) ne kadar?
Güne $139,6500 ile başlayan Litecoin, bugün itibarıyla %4,73 azalışla $134,8300 seviyesinde bulunuyor. 1 Litecoin $134,8300 ve ₺1.170,6075'ye karşılık gelmektedir.

Dogecoin (DOGE) ne kadar?

Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,2316 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %7,68 azalışla $0,2183 seviyesinde bulunuyor. 1 Dogecoin $0,2183 ve ₺1,9037'ye karşılık gelmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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