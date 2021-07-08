8 Temmuz Kripto Para Piyasası: Bugün (8 Temmuz) Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde uzun bir süredir direnç sınırını geçmek için uğraşan Bitcoin, 35 bin doların üzerinde işlem gördü. Ancak kısa bir süre sonra tekrar 35 bin doların altına gerileyen Bitcoin, şu an için 33 bin doların biraz üzerinde işlem görüyor. Ethereum ise düne göre yüzde 5,95 azalışla şu an için 2 bin 244 dolardan işlem görüyor.

Kripto para birimlerinin yatırımcılar tarafından sıklıkla tercih edilmesi birçok ülkeyi ve şirketi de harekete geçirdi. Arjantin, kripto paraların giderek yaygınlaşması ile beraber yeni bir yasa tasarısı hazırlığına gidiyor. Bu kapsamda Arjantin’in Mendoza eyaleti, işçilerin Bitcoin ve diğer kripto para birimleri ile maaş almalarının önünü açmak için yasa tasarısını meclise sundu.

Bunun yanında dünyanın en çok kullanılan sistem olan Visa, kripto bağlantılı kart kullanımının da 2021’in ilk ayında 1 milyar doları geçtiğini açıkladı. Bunun üzerine açıklama yapan Visa, kripto paralar ile ilgili olarak yeni bir ekosistem yaratmak için çalıştıklarını ifade etti.