FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. 9 Temmuz Bitcoin ve Ethereum fiyatları: Bugün (9 Temmuz) Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

9 Temmuz Bitcoin ve Ethereum fiyatları: Bugün (9 Temmuz) Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

09.07.2021 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para birimlerinin son yıllarda kullanım alanları giderek artmaya başladı. Özellikle kripto para piyasasının en büyüğü olan Bitcoin kullanımı, giderek birçok ülkede yaygınlaşıyor. Yatırımcılar ‘Bitcoin ne kadar?’, ‘Ethereum ne kadar?’ sorusunun cevabını arıyor. Uzmanlar, Bitcoin’in uzun bir süredir direnç noktası olan 35 bin doları geçemediğini dile getirirken, BTC 34 bin doların altında bir düşüş eğilimine girdi. Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Kripto para piyasasının en dikkat çeken para birimlerinden olan Bitcoin, uzun bir süredir 32 – 34 bin dolar arasındaki seviyesini koruyor. Şu an için 33 bin dolar sınırına yaklaşan Bitcoin’in daha fazla düşüş riskine sahip olduğu uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Ethereum ise Temmuz ayı başından bu yana yüzde 14,86 oranında bir değer kaybı yaşarken, 2 bin dolar sınırına yakın bir seviyeden işlem görüyor. Peki Ethereum ne kadar oldu? Bitcoin ne kadar?

Kripto Para Piyasası

Bitcoin (BTC) ne kadar?

Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $32.810,8200 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %0,80 azalışla $33.054,24 seviyesinde bulunuyor. 1 Bitcoin $33.054,24 ve ₺289.000,00'ye karşılık gelmektedir.

Ethereum (ETH) ne kadar?

Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $2.138,6700 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %4,26 azalışla $2.152,66 seviyesinde bulunuyor. 1 Ethereum $2.152,66 ve ₺18.827,00'ye karşılık gelmektedir.

Ripple (XRP) ne kadar?

Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,6217 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %2,60 azalışla $0,6213 seviyesinde bulunuyor. 1 Ripple $0,6213 ve ₺5,4300'ye karşılık gelmektedir.

Dogecoin (DOGE) ne kadar?

Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,2092 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %5,84 azalışla $0,2061 seviyesinde bulunuyor. 1 Dogecoin $0,2061 ve ₺1,8015'ye karşılık gelmektedir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otellerde yer kalmayınca böyle uyudular

Otellerde yer kalmayınca böyle uyudular

Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak

Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak

30 yıldır tamamlanamıyordu, banka el koydu

30 yıldır tamamlanamıyordu, banka el koydu

Nakdi ücret desteği bugün son kez hesaplarda!

Nakdi ücret desteği bugün son kez hesaplarda!

Borcu olanlar dikkat! Rehber hazırlandı

Borcu olanlar dikkat! Rehber hazırlandı

Emekliye temmuzda çifte müjde!

Emekliye temmuzda çifte müjde!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Akbank'tan kademeli çalışma açıklaması

Akbank'tan kademeli çalışma açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Temmuz ayının en ucuz sıfır arabaları belli oldu

Temmuz ayının en ucuz sıfır arabaları belli oldu

Yine durmadı, ünlü milyarderin sözünü paylaştı

Yine durmadı, ünlü milyarderin sözünü paylaştı

İşte memurların yeni zam tablosu

İşte memurların yeni zam tablosu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.