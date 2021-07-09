9 Temmuz Bitcoin ve Ethereum fiyatları: Bugün (9 Temmuz) Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Kripto para piyasasının en dikkat çeken para birimlerinden olan Bitcoin, uzun bir süredir 32 – 34 bin dolar arasındaki seviyesini koruyor. Şu an için 33 bin dolar sınırına yaklaşan Bitcoin’in daha fazla düşüş riskine sahip olduğu uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Ethereum ise Temmuz ayı başından bu yana yüzde 14,86 oranında bir değer kaybı yaşarken, 2 bin dolar sınırına yakın bir seviyeden işlem görüyor. Peki Ethereum ne kadar oldu? Bitcoin ne kadar?
Kripto Para Piyasası
Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $32.810,8200 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %0,80 azalışla $33.054,24 seviyesinde bulunuyor. 1 Bitcoin $33.054,24 ve ₺289.000,00'ye karşılık gelmektedir.
Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $2.138,6700 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %4,26 azalışla $2.152,66 seviyesinde bulunuyor. 1 Ethereum $2.152,66 ve ₺18.827,00'ye karşılık gelmektedir.
Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,6217 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %2,60 azalışla $0,6213 seviyesinde bulunuyor. 1 Ripple $0,6213 ve ₺5,4300'ye karşılık gelmektedir.
Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,2092 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %5,84 azalışla $0,2061 seviyesinde bulunuyor. 1 Dogecoin $0,2061 ve ₺1,8015'ye karşılık gelmektedir.
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