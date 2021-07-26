Bitcoin’de rekor yükseliş! 26 Temmuz kripto para piyasası: Bugün (26 Temmuz) Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

Uzun bir süredir düşüş eğilimi ile hareket eden ve 35 bin dolar sınırını geçmekte zorlanan Bitcoin, 26 Temmuz itibariyle sınırı geçerek 40 bin dolara doğru ilerliyor. Son iki ayın en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin, bu değer kazancıyla haftalık olarak dolar bazında yüzde 20,15 büyüme gösterdi. Ethereum ise 2 bin 300 doların üzerine çıkarak haftalık olarak dolar bazında yüzde 21,96 kazanç sağladı. Peki 26 Temmuz Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?
Kripto Para Piyasası
Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $34.462,6200 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %11,95 artışla $38.440,52 seviyesinde bulunuyor. 1 Bitcoin $38.440,52 ve ₺320.832,00'ye karşılık gelmektedir.
Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $2.157,6500 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %8,17 artışla $2.333,89 seviyesinde bulunuyor. 1 Ethereum $2.333,89 ve ₺19.485,00'ye karşılık gelmektedir.
Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,6004 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %9,59 artışla $0,6629 seviyesinde bulunuyor. 1 Ripple $0,6629 ve ₺5,5280'ye karşılık gelmektedir.
Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,1949 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %14,01 artışla $0,2240 seviyesinde bulunuyor. 1 Dogecoin $0,2240 ve ₺1,8691'ye karşılık gelmektedir.
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