FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Bitcoin’de rekor yükseliş! 26 Temmuz kripto para piyasası: Bugün (26 Temmuz) Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

Bitcoin’de rekor yükseliş! 26 Temmuz kripto para piyasası: Bugün (26 Temmuz) Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

26.07.2021 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasasının en büyüğü olan Bitcoin, geçtiğimiz haftalarda ciddi bir düşüş yaşayarak 30 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Bu gerilemenin ardından ise son üç haftada Bitcoin alımları 3 milyar doların üzerine çıktı. Bitcoin 26 Temmuz günü uzun bir aradan sonra 35 bin doların üzerine çıkarak, son iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ethereum da yine aynı şekilde yükselişe geçerek 2 bin 500 dolar seviyesine yaklaştı. Peki Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

Uzun bir süredir düşüş eğilimi ile hareket eden ve 35 bin dolar sınırını geçmekte zorlanan Bitcoin, 26 Temmuz itibariyle sınırı geçerek 40 bin dolara doğru ilerliyor. Son iki ayın en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin, bu değer kazancıyla haftalık olarak dolar bazında yüzde 20,15 büyüme gösterdi. Ethereum ise 2 bin 300 doların üzerine çıkarak haftalık olarak dolar bazında yüzde 21,96 kazanç sağladı. Peki 26 Temmuz Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

Kripto Para Piyasası

Bitcoin (BTC) ne kadar?

Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $34.462,6200 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %11,95 artışla $38.440,52 seviyesinde bulunuyor. 1 Bitcoin $38.440,52 ve ₺320.832,00'ye karşılık gelmektedir.

Ethereum (ETH) ne kadar?

Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $2.157,6500 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %8,17 artışla $2.333,89 seviyesinde bulunuyor. 1 Ethereum $2.333,89 ve ₺19.485,00'ye karşılık gelmektedir.

Ripple (XRP) ne kadar?

Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,6004 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %9,59 artışla $0,6629 seviyesinde bulunuyor. 1 Ripple $0,6629 ve ₺5,5280'ye karşılık gelmektedir.

Dogecoin (DOGE) ne kadar?

Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,1949 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %14,01 artışla $0,2240 seviyesinde bulunuyor. 1 Dogecoin $0,2240 ve ₺1,8691'ye karşılık gelmektedir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tunus karıştı! Cumhurbaşkanı ordu desteğiyle yönetime el koydu

Tunus karıştı! Cumhurbaşkanı ordu desteğiyle yönetime el koydu

Ünlü şef şüphelendi ve inceledi! MasterChef stüdyosundan gönderildi

Ünlü şef şüphelendi ve inceledi! MasterChef stüdyosundan gönderildi

1000 yılda bir meydana gelen olay!

1000 yılda bir meydana gelen olay!

Artık yasak! Plastik poşetler...

Artık yasak! Plastik poşetler...

Binlerce kamu işçisini ilgilendiriyor! Gözler bu haftaya çevrildi

Binlerce kamu işçisini ilgilendiriyor! Gözler bu haftaya çevrildi

Dolar ne kadar oldu?

Dolar ne kadar oldu?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Emeklinin gözü 2 Ağustos'ta... 355 TL zam!

Emeklinin gözü 2 Ağustos'ta... 355 TL zam!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tartışma başladı: Kurt döküyor!

Tartışma başladı: Kurt döküyor!

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Teklif yasalaştı! Faaliyetlerine son verilecek

Teklif yasalaştı! Faaliyetlerine son verilecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.