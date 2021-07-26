Bitcoin’de rekor yükseliş! 26 Temmuz kripto para piyasası: Bugün (26 Temmuz) Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

Uzun bir süredir düşüş eğilimi ile hareket eden ve 35 bin dolar sınırını geçmekte zorlanan Bitcoin, 26 Temmuz itibariyle sınırı geçerek 40 bin dolara doğru ilerliyor. Son iki ayın en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin, bu değer kazancıyla haftalık olarak dolar bazında yüzde 20,15 büyüme gösterdi. Ethereum ise 2 bin 300 doların üzerine çıkarak haftalık olarak dolar bazında yüzde 21,96 kazanç sağladı. Peki 26 Temmuz Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?