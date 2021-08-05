Bitcoin tekrar 40 bin dolar sınırında! 5 Ağustos (Bugün) Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

5 Ağustos Bitcoin ve Ethereum fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bitcoin ve Ethereum geçtiğimiz hafta yakaladığı yükseliş trendinin ardından hafta başından bu yana düşüş eğilimi gösteriyor. Bitcoin’in birkaç gündür yaşadığı düşüş ise birçok alt coinde de etkili oldu. Bitcoin yaşadığı düşüşün ardından bugün tekrar 40 bin sınırına yükselirken, Ethereum da 3 bin dolar seviyesine doğru hareket ediyor. Peki 5 Ağustos Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?