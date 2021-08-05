Bitcoin tekrar 40 bin dolar sınırında! 5 Ağustos (Bugün) Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

5 Ağustos Bitcoin ve Ethereum fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bitcoin ve Ethereum geçtiğimiz hafta yakaladığı yükseliş trendinin ardından hafta başından bu yana düşüş eğilimi gösteriyor. Bitcoin’in birkaç gündür yaşadığı düşüş ise birçok alt coinde de etkili oldu. Bitcoin yaşadığı düşüşün ardından bugün tekrar 40 bin sınırına yükselirken, Ethereum da 3 bin dolar seviyesine doğru hareket ediyor. Peki 5 Ağustos Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?
Kripto Para Piyasası
Bitcoin (BTC) ne kadar?
Güne $39.750,0000 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %3,42 artışla $39.434,87 seviyesinde bulunuyor.
Ethereum (ETH) ne kadar?
Güne $2.710,4900 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %7,80 artışla $2.706,78 seviyesinde bulunuyor.
Ripple (XRP) ne kadar?
Güne $0,7349 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %2,14 artışla $0,7299 seviyesinde bulunuyor.
Litecoin (LITE) ne kadar?
Güne $143,6300 ile başlayan Litecoin, bugün itibarıyla %1,79 artışla $140,7200 seviyesinde bulunuyor.
Dogecoin (DOGE) ne kadar?
Güne $0,2011 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %1,42 artışla $0,2002 seviyesinde bulunuyor.
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