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Bitcoin ve Ethereum'da yükseliş! 24 Temmuz Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 24 Temmuz 2021 Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

24.07.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşların ve kripto para yatırımcılarının ilgiyle takip ettiği Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum merak ediliyor. Bitcoin, Ripple ve Ethereum fiyatları 24 Temmuz gününde değer artışı yaşadı, Dogecoin ise değer kaybetti. Peki 24 Temmuz Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 24 Temmuz 2021 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç TL? İşte merak edilenler...

Bugün 24 Temmuz Cumartesi günü Bitcoin, Ripple ve Ethereum fiyatları değer artışı yaşadı. En çok rağbet gören kripto paralardan olan Dogecoin ise değer kaybetti. Peki 24 Temmuz Bitcoin ve diğer kripto paralar ne kadar oldu?

24 Temmuz Bitcoin ve kripto paralar ne kadar oldu?

24 Temmuz Cumartesi günü Bitcoin güne %3,67'lik bir değer artışı ile başladı.
Bitcoin şu anda $ 33.777,1 yani yaklaşık 288.774,88 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 33.412,9 - 33.851,1 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $$23,40B.

Ethereum ne kadar oldu?

Ethereum ne kadar oldu?
%2,90'lik bir değer artışı yaşayan Ethereum şu anda $ 2.134,08 yani 17.451,74 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

Ripple XRP ne kadar?

Ripple XRP ne kadar?
0,96%'lık bir yükselişle yaşayan Ripple XRP şu anda $ 0,60654 değerine sahip. Ripple gün aralığında 0,60340 - 0,61119 dolar değerinde değişim gösterdi.
Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $2,09B.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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