Bitcoin ve Ethereum'da yükseliş! 24 Temmuz Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 24 Temmuz 2021 Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Bugün 24 Temmuz Cumartesi günü Bitcoin, Ripple ve Ethereum fiyatları değer artışı yaşadı. En çok rağbet gören kripto paralardan olan Dogecoin ise değer kaybetti. Peki 24 Temmuz Bitcoin ve diğer kripto paralar ne kadar oldu?
24 Temmuz Bitcoin ve kripto paralar ne kadar oldu?
24 Temmuz Cumartesi günü Bitcoin güne %3,67'lik bir değer artışı ile başladı.
Bitcoin şu anda $ 33.777,1 yani yaklaşık 288.774,88 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 33.412,9 - 33.851,1 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $$23,40B.
Ethereum ne kadar oldu?
%2,90'lik bir değer artışı yaşayan Ethereum şu anda $ 2.134,08 yani 17.451,74 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.
Ripple XRP ne kadar?
0,96%'lık bir yükselişle yaşayan Ripple XRP şu anda $ 0,60654 değerine sahip. Ripple gün aralığında 0,60340 - 0,61119 dolar değerinde değişim gösterdi.
Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $2,09B.
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