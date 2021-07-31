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Bitcoin zirveyi gördü! 31 Temmuz Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 31 Temmuz Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

31.07.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşların ve kripto para yatırımcılarının ilgiyle takip ettiği Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum merak ediliyor. Bitcoin, Ripple ve Ethereum fiyatları 31 Temmuz gününde değer artışı yaşadı. Özellikle Bitcoin yaşadığı artışla son günlerdeki zirvesini gördü. Peki 31 Temmuz Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 31 Temmuz Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç TL, Dogecoin ne kadar? İşte ayrıntılar...

Bugün yaşanan değer artışı ile Bitcoin son 2 aylık zirvesini gördü. Bitcoin 40 bin doları aşarken, diğer kripto paralardaki son durum merak ediliyor. Peki 31 Temmuz'da Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...

31 Temmuz Bitcoin ve kripto paralar ne kadar oldu?

31 Temmuz Cumartesi günü Bitcoin güne %4,24'lük bir değer artışı ile başladı.
Bitcoin şu anda $ 41.503,1 yani 351.186,77 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 41.256,7 - 42.285,3 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $35,29B.

Ethereum ne kadar oldu?

Ethereum ne kadar oldu?
%1,61 'lik bir değer artışı yaşayan Ethereum şu anda $ 2.443,79 yani 20.662,00 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

Ripple XRP ne kadar?

Ripple XRP ne kadar?
Güne %0,81'lik bir düşüşle başlayan Ripple XRP şu anda $ 0,74451 değerine sahip. Ripple gün aralığında 0,73907 - 0,75794 dolar değerinde değişim gösterdi.
Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $3,19B.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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