Bitcoin zirveyi gördü! 31 Temmuz Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 31 Temmuz Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Bugün yaşanan değer artışı ile Bitcoin son 2 aylık zirvesini gördü. Bitcoin 40 bin doları aşarken, diğer kripto paralardaki son durum merak ediliyor. Peki 31 Temmuz'da Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...
31 Temmuz Bitcoin ve kripto paralar ne kadar oldu?
31 Temmuz Cumartesi günü Bitcoin güne %4,24'lük bir değer artışı ile başladı.
Bitcoin şu anda $ 41.503,1 yani 351.186,77 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 41.256,7 - 42.285,3 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $35,29B.
Ethereum ne kadar oldu?
%1,61 'lik bir değer artışı yaşayan Ethereum şu anda $ 2.443,79 yani 20.662,00 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.
Ripple XRP ne kadar?
Güne %0,81'lik bir düşüşle başlayan Ripple XRP şu anda $ 0,74451 değerine sahip. Ripple gün aralığında 0,73907 - 0,75794 dolar değerinde değişim gösterdi.
Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $3,19B.
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