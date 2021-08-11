FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Dogecoin ve Ripple'da yükseliş! 11 Ağustos Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 11 Ağustos Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Dogecoin ve Ripple'da yükseliş! 11 Ağustos Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 11 Ağustos Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

11.08.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para yatırımcılarının ilgiyle takip ettiği Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum merak ediliyor. Bitcoin, Ripple, Dogecoin ve Ethereum fiyatları 11 Ağustos sabahına değer artışıyla başladı. Özellikle Dogecoin ve Ripple'da önemli bir artış görüldü. Peki 11 Ağustos Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 11 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç TL, Dogecoin ne kadar? İşte ayrıntılar...

Kripto paralarda yaşanan artış trendi devam ediyor. 11 Ağustos sabahında Dogecoin'de %4,13'lük bir değer artışı yaşandı. Peki 11 Ağustos'ta Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...

11 AĞUSTOS BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

11 Ağustos haftanın üçüncü günü Bitcoin güne %0,51'lik bir değer artışıyla başladı.
Bitcoin şu anda $ 45.805,4 yani 394.445,73 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 45.367,9 - 45.983,0 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $32,62B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

ETHEREUM NE KADAR OLDU?
%2,30'luk bir değer artışı yaşayan Ethereum şu anda $ 3.179,92 yani 27.402,92 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

DOGECOİN NE KADAR OLDU?
Güne %4,13'lik bir çıkışla başlayan Dogecoin, bugün $ 0,257445 üzerinden işlem görüyor.
Gün aralığında 0,242043 - 0,259627 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $3,89B.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti! Acı haberi EDHO'nun senaristi duyurdu

Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti! Acı haberi EDHO'nun senaristi duyurdu

Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Antalya'daki sağlıkçılardan izinlerin kaldırılmasına tepki

Antalya'daki sağlıkçılardan izinlerin kaldırılmasına tepki

Tarihi transfer! Lionel Messi PSG'de

Tarihi transfer! Lionel Messi PSG'de

10 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

10 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Katliam gibi kazadan mucize kurtuluş! Bu alışkanlık herkese şart

Katliam gibi kazadan mucize kurtuluş! Bu alışkanlık herkese şart

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

ABD'li dev şirket, Türk şirketi resmen devraldı!

ABD'li dev şirket, Türk şirketi resmen devraldı!

Dikkat! Yaş şartı ile emeklilik...

Dikkat! Yaş şartı ile emeklilik...

'Çeyrek altın'ın hasadı başladı! Kilosu 200 lira

'Çeyrek altın'ın hasadı başladı! Kilosu 200 lira

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.