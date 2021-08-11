Dogecoin ve Ripple'da yükseliş! 11 Ağustos Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 11 Ağustos Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Kripto paralarda yaşanan artış trendi devam ediyor. 11 Ağustos sabahında Dogecoin'de %4,13'lük bir değer artışı yaşandı. Peki 11 Ağustos'ta Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...

11 AĞUSTOS BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

11 Ağustos haftanın üçüncü günü Bitcoin güne %0,51'lik bir değer artışıyla başladı.

Bitcoin şu anda $ 45.805,4 yani 394.445,73 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 45.367,9 - 45.983,0 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $32,62B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU? %2,30'luk bir değer artışı yaşayan Ethereum şu anda $ 3.179,92 yani 27.402,92 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU? Güne %4,13'lik bir çıkışla başlayan Dogecoin, bugün $ 0,257445 üzerinden işlem görüyor.