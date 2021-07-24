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GAL Token ne kadar oldu? Galatasaray Fan Token'i artıyor mu, yükselir mi?

24.07.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto parasını çıkaran takımlar arasına giren Galatasaray'ın kripto para değeri geçtiğimiz günlerde Barcelona, Paris Saint-Germain ve Manchester City gibi dünya devlerini geçmiş ve en değerli spor kulübü ünvanını elde etmişti. Galatasaray Fan Token'in anlık değeri yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki GAL Token ne kadar oldu? Galatasaray Fan Token'i artıyor mu, yükselir mi? İşte ayrıntılar...

Galatasaray'ın kripto parası Galatasaray Fan Token'ın (GAL Token) değeri geçtiğimiz günlerde Barcelona, Paris Saint-Germain ve Manchester City gibi dev takımları geçmişti. Vatandaşlar ve yatırımcılar "Galatasaray Fan Token ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki GAL Token ne kadar oldu, yükselir mi?

GAL tokeni kaç oldu?

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde girdiği kripto para piyasasında Chiliz ile iş birliği yaparak dünya devlerini geçmişti. Sarı-Kırmızılı kulüp, Manchester City, Barcelona, PSG ve Atletico Madrid gibi dünya devi takımları geride bırakmış ve kripto parada ilk sırada yer almıştı.
Galatasaray'ın Fan Token değeri 51 milyon Dolar'a ulaşmıştı. Galatasaray'ı 48 milyon dolarla Barcelona, ardından 39 milyon dolarla PSG ve 35 milyon dolarla Manchester City takip etmişti.
Galatasaray Fan Token'in değeri anlık olarak kripto para yatırımcıları ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Galatasaray Fan Token bugün 24 Temmuz'da %2.97 değer artışı yaşadı.

GAL Token bugün ne kadar oldu?

GAL Token bugün ne kadar oldu?
92,42 Türk Lirası değerine sahip olan Galatasaray Fan Token (GAL) 24 saat içinde en düşük 87.03 TL en yüksek ise 96.01 Türk Lirası değerini buldu.
GAL Token'in piyasa değeri 0.4893 iken, işlem hacmi ise 158,194,209,41 Türk Lirası değerinde.
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Galatasaray Futbol Kulübü Kripto para
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