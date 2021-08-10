Kripto paralar çıkışı sürdürüyor! 10 Ağustos Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 10 Ağustos Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Dün Dogecoin ve diğer kripto paralarda büyük bir artış görülmüştü. 10 Ağustos sabahında Bitcoin'de %4,82'lik bir değer artışı yaşandı. Peki 10 Ağustos'ta Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...

10 AĞUSTOS BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

10 Ağustos haftanın ikinci günü Bitcoin güne %4,82'lik bir değer artışıyla başladı.

Bitcoin şu anda $ 45.651,7 yani 395.478,69 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 45.427,5 - 46.663,4 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $38,28B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU? %6,47'lik bir değer artışı yaşayan Ethereum şu anda $ 3.125,27 yani 27.045,43 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU? Güne %4,57'lik bir çıkışla başlayan Dogecoin, bugün $ 0,247801 üzerinden işlem görüyor.