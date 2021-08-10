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Kripto paralar çıkışı sürdürüyor! 10 Ağustos Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 10 Ağustos Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

10.08.2021 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcıların ilgiyle takip ettiği Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum merak ediliyor. Bitcoin, Ripple, Dogecoin ve Ethereum fiyatları 10 Ağustos sabahına değer artışıyla başladı. Peki 10 Ağustos Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 10 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç TL, Dogecoin ne kadar? İşte ayrıntılar...

Dün Dogecoin ve diğer kripto paralarda büyük bir artış görülmüştü. 10 Ağustos sabahında Bitcoin'de %4,82'lik bir değer artışı yaşandı. Peki 10 Ağustos'ta Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...

10 AĞUSTOS BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

10 Ağustos haftanın ikinci günü Bitcoin güne %4,82'lik bir değer artışıyla başladı.
Bitcoin şu anda $ 45.651,7 yani 395.478,69 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 45.427,5 - 46.663,4 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $38,28B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

ETHEREUM NE KADAR OLDU?
%6,47'lik bir değer artışı yaşayan Ethereum şu anda $ 3.125,27 yani 27.045,43 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

DOGECOİN NE KADAR OLDU?
Güne %4,57'lik bir çıkışla başlayan Dogecoin, bugün $ 0,247801 üzerinden işlem görüyor.
Gün aralığında 0,243944 - 0,259113 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $4,34B.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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