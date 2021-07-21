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Kripto paralarda son durum nedir? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar?

21.07.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paralardaki düşüş devam ediyor. Uzun zamandır 30 bin ile 35 bin seviyesinde hareket eden Bitcoin geçtiğimiz günlerde çakıldı. Bitcoin'in değer kaybetmesiyle piyasaya satış baskısı hakim oldu ve Ethereum, Dogecoin gibi diğer altcoinler de değer kaybetti. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin anlık fiyatı...

Kripto paralar uzun bir boğa sezonunun ardından değer kaybetmeye devam ediyor. Aşırı volatil olan kripto para piyasasında Bitcoin'de görülen düşüş diğer Ethereum, Dogecoin gibi diğer altcoinleri de etkiliyor. Öte yandan Bitcoin, geçtiğimiz sene mart ayında yaptığı 4 bin dolarlık dip fiyatının yaklaşık yüzde 600 üzerinde. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin fiyatı...

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar oldu?

Geçen sene mart ayında koronavirüsün patlak vermesiyle Bitcoin 4 bin dolara kadar gerilemişti. Bu seviyeden alıcı bulan Bitcoin 14 Nisan'da 65 bin dolara kadar yükseldi.
65 bin dolardan satıcı bulan Bitcoin şuan 30 bin 812 dolar seviyesinden işlem görüyor. 65 bin dolar seviyesinde görülen büyük düşüşten sonra Bitcoin uzun zamandır 30 bin- 35 bin dolar seviyelerinde seyrediyor.

ETHEREUM

ETHEREUM
12 Mayıs'ta 4.370 seviyesine ulaşan Ethereum şuanda 1.863 seviyesinden işlem görüyor.

DOGECOİN

DOGECOİN
Dogecoin bu senenin nisan ayından beri dipten zirveye yaklaşık yüzde bin 300 değer kazandı. Zirvede satıcı bulan Dogecoin yüzde 75 değer kaybetti.
Dogecoin anlık olarak 0.17 cent seviyesinde işlem görüyor.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
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