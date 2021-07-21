Kripto paralarda son durum nedir? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar?

Kripto paralar uzun bir boğa sezonunun ardından değer kaybetmeye devam ediyor. Aşırı volatil olan kripto para piyasasında Bitcoin'de görülen düşüş diğer Ethereum, Dogecoin gibi diğer altcoinleri de etkiliyor. Öte yandan Bitcoin, geçtiğimiz sene mart ayında yaptığı 4 bin dolarlık dip fiyatının yaklaşık yüzde 600 üzerinde. İşte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin fiyatı...

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar oldu?

Geçen sene mart ayında koronavirüsün patlak vermesiyle Bitcoin 4 bin dolara kadar gerilemişti. Bu seviyeden alıcı bulan Bitcoin 14 Nisan'da 65 bin dolara kadar yükseldi.

65 bin dolardan satıcı bulan Bitcoin şuan 30 bin 812 dolar seviyesinden işlem görüyor. 65 bin dolar seviyesinde görülen büyük düşüşten sonra Bitcoin uzun zamandır 30 bin- 35 bin dolar seviyelerinde seyrediyor.

ETHEREUM 12 Mayıs'ta 4.370 seviyesine ulaşan Ethereum şuanda 1.863 seviyesinden işlem görüyor.

DOGECOİN Dogecoin bu senenin nisan ayından beri dipten zirveye yaklaşık yüzde bin 300 değer kazandı. Zirvede satıcı bulan Dogecoin yüzde 75 değer kaybetti.