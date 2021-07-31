NEO ne kadar oldu, Helium kaç TL? NEO'da ve alt coinlerde sert yükseliş!

Kripto para yatırımcıları Bitcoin ve alt coinlerde yaşanan hareketlenmeyi yakından takip ediyor. Özellikle artış gösteren alt coinler arasında NEO ve Helium da yer alıyor. Peki NEO ve Helium ne kadar oldu, kaç TL?

NEO ne kadar oldu?

Son dönemde sıkça takip edilen kripto paralardan olan NEO'nun ne kadar olduğu ve yükselip yükselmeyeceği merak konusu oldu.

NEO bugün %36,09'luk bir yükseliş yaşadı. Popüler kripto paralardan biri olan NEO şu anda $ 46,2203 değerinde yani 390,750 bin Türk Lirası değerinde.

24 saatlik hacmi $1,59B değerinde olan NEO, gün aralığında 40,5273 - 48,3762 dolar arası değişim gösteriyor.

Alt coinlerde hareketlilik yaşanıyor NEO'nun piyasa değeri ise $3,28B. Bitcoin ile başlayan yükselişler alt coin piyasalarını da epey hareketlendirdi. Özellikle 4 alt coin projesi yüzde 25 üzerinde değer kazanırken, birçok coin yükseliş trendine girdi. Aralarında NEO'nun da bulunduğu alt coinler Temmuz ayı sonu itibariyle hareketlenmeye başladı ve yükselmeye devam ediyor.