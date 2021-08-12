Ripple'dan önemli zirve, Dogecoin yükselişte! 12 Ağustos Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 12 Ağustos Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Kripto paralarda yaşanan artışlar sürerken, kimi paralarda düşüş yaşanmaya devam ediyor. 12 Ağustos günü Ripple gün içinde en yüksek 1,04384 dolar seviyesini buldu. Dogecoin ise %3,91'lik bir değer artışı ile başladı. Peki 12 Ağustos'ta Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...