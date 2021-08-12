FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Ripple'dan önemli zirve, Dogecoin yükselişte! 12 Ağustos Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 12 Ağustos Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Ripple'dan önemli zirve, Dogecoin yükselişte! 12 Ağustos Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 12 Ağustos Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

12.08.2021 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve diğer kripto paralardaki son durum yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bitcoin ve Ethereum fiyatları 12 Ağustos sabahına değer kaybıyla başlarken, Ripple ve Dogecoin artışla başladı. Peki 12 Ağustos Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 12 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç TL, Dogecoin ne kadar? İşte ayrıntılar...

Kripto paralarda yaşanan artışlar sürerken, kimi paralarda düşüş yaşanmaya devam ediyor. 12 Ağustos günü Ripple gün içinde en yüksek 1,04384 dolar seviyesini buldu. Dogecoin ise %3,91'lik bir değer artışı ile başladı. Peki 12 Ağustos'ta Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...

12 AĞUSTOS BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

12 Ağustos haftanın dördüncü günü Bitcoin güne %1,64'lük bir değer kaybıyla başladı.
Bitcoin şu anda $ 45.032,0 yani 389.498,16 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 45.022,6 - 46.213,8 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $34,60B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

ETHEREUM NE KADAR OLDU?
%1,93'lük bir değer kaybı yaşayan Ethereum şu anda $ 3.115,97 yani 27.048,43 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

RİPPLE XRP NE KADAR?

RİPPLE XRP NE KADAR?
Yeni günün sabahında %8,59'luk bir değer artışı yaşayan Ripple XRP, şu anda $ 0,96655 değerine sahip. XRP, gün aralığında 0,95310 - 1,04384 dolar değerinde değişim gösterdi.
Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $8,81B.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel bölgesindeki vatandaşlara çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel bölgesindeki vatandaşlara çağrı

PKK'dan kaçtı, terör örgütünün iç yüzünü anlattı

PKK'dan kaçtı, terör örgütünün iç yüzünü anlattı

Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi!

Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi!

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı

İşte kamu personelinin zam oranı

İşte kamu personelinin zam oranı

Türkiye için faiz tahminini değiştirdi

Türkiye için faiz tahminini değiştirdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

30 saniyede 15 milyon TL kazandırdı!

30 saniyede 15 milyon TL kazandırdı!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

Yangınlar turizmi ne kadar etkiledi? Bakan Ersoy açıkladı

Yangınlar turizmi ne kadar etkiledi? Bakan Ersoy açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.