Ripple'dan önemli zirve, Dogecoin yükselişte! 12 Ağustos Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 12 Ağustos Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Kripto paralarda yaşanan artışlar sürerken, kimi paralarda düşüş yaşanmaya devam ediyor. 12 Ağustos günü Ripple gün içinde en yüksek 1,04384 dolar seviyesini buldu. Dogecoin ise %3,91'lik bir değer artışı ile başladı. Peki 12 Ağustos'ta Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...
12 AĞUSTOS BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?
12 Ağustos haftanın dördüncü günü Bitcoin güne %1,64'lük bir değer kaybıyla başladı.
Bitcoin şu anda $ 45.032,0 yani 389.498,16 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 45.022,6 - 46.213,8 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $34,60B.
ETHEREUM NE KADAR OLDU?
%1,93'lük bir değer kaybı yaşayan Ethereum şu anda $ 3.115,97 yani 27.048,43 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.
RİPPLE XRP NE KADAR?
Yeni günün sabahında %8,59'luk bir değer artışı yaşayan Ripple XRP, şu anda $ 0,96655 değerine sahip. XRP, gün aralığında 0,95310 - 1,04384 dolar değerinde değişim gösterdi.
Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $8,81B.
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