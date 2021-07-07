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2021 MTV fiyatları ne kadar? 2021 yılı MTV ödemeleri ne zaman ve nasıl yapılır?

07.07.2021 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorlu taşıt sahiplerinin ödediği ve her sene yeniden hesaplanan MTV, geçtiğimiz yıl yapılan açıklamada yüzde 12 artış yaşamıştı. 2021 yılı MTV fiyatları ise araç sahibi vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. 2021 MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) ücretleri belli oldu. Vatandaşlar şimdi ödemelerin ne zaman ve nasıl yapılacağını da merak ediyor.

MTV, geçtiğimiz yıl yapılan açıklamada ile yüzde 12 artış yaşamıştı. 2021 senesinden MTV'nin ilk taksidi Ocak ayında ödenmişti. Araç sahipleri tarafından takip edilen 2021 MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) ücretleri belli oldu. Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığının sitesi üzerinden yapılabilecek. İşte diğer ayrıntılar...

2021 MTV ücretleri ne kadar?

Araç sahipleri tarafından merak edilen Motorlu Taşıtlar Vergisi yani MTV her sene tekrardan hesaplanmakta.
Geçtiğimiz sene yapılan açıklamada MTV artışı yüzde 12 olarak belirlenmişti. 2021 yılı MTV fiyatları ise vatandaşlar tarafından merak ediliyordu.

En düşük 109 TL oldu

En düşük 109 TL oldu
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2021 tutarları sonunda belli oldu. 2021 yılında en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi yani MTV 109 TL, en yüksek ise 50 bin 107 TL olacak şekilde belirlendi.
Motorlu Taşıtlar Vergisi gelecek sene 1300 cc ve aşağısı 1-3 yaş otomobillerde 31 Aralık 2018 dahil sonrası tescil edilenler için taşıt değeri 56 bin 500'ü aşmayanlar için bin 51 TL, taşıt değeri 99 bini aşmayanlar için bin 155 TL, taşıt değeri 99 bin lirayı aşanlar için bin 261 TL olacak.
31/12/2017 tarihinden daha önce kayıt ve tescil edilmiş olan kaptıkaçtı, arazi taşıtları, otomobil ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen tarifeye göre, 1-3 yaş aralığında bulunan otomobillerin 2021 senesindeki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 964 TL'den 1051 TL'ye çıkacak.
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Anahtar Kelimeler:
MTV
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