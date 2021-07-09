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2021 MTV hesaplaması! Plakadan MTV sorgulama! MTV ödemesi nasıl yapılır?

09.07.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aracı olan herkes yılda iki kere Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödüyor. Ocak ve temmuz aylarında ödenen MTV, plakadan sorgulanabiliyor. Ödeme online yatırılabileceği gibi, bankamatiklerden de işlem sağlanıyor.

Yılda iki kere ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksiti temmuz ayı itibarıyla başladı. MTV ödemesi yapacak kişiler bu dönemde ne kadar ödeme yapacağını hesaplamaya başladı. MTV hesaplaması yapılırken, aracın yılına ve motor hacmine dikkat edilmektedir. Sizler için araç motor hacmine ve model yılına göre ödenecek MTV tutarlarını hesapladık.

MTV son ödeme tarihi belli oldu

2021'e ait MTV'nin ikinci taksit ödeme temmuz ayı itibarıyla başladı. MTV ödemesi yapmayan kişilerin 2 Ağustos 2021 tarihine kadar ödeme gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu sene 31 Temmuz tarihi resmi tatil olmasından ötürü tarih 2 Ağustos’a kadar uzatıldı.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
MTV ödemesini yapmak isteyenler anlaşmalı bankaların kredi kartları, banka kartları ya da yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile ödeme yapabiliyor.
Ödemeler ayrıca anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve mobil bankacılıktan, PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de yapılabiliyor.

OTOMOBİL YILI VE MOTOR HACMİNE GÖRE MTV HESAPLAMASI

OTOMOBİL YILI VE MOTOR HACMİNE GÖRE MTV HESAPLAMASI
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL 1-3 yaş 0-1300 cc 2019 MTV: 861 lira 2020 MTV: 964 lira 2021 MTV: 1051 lira 1301-1600 cc 2019 MTV: 1499 lira 2020 MTV: 1678 lira 2021 MTV: 1830 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
1-3 yaş 1601-1800 cc 2019 MTV: 2647 lira 2020 MTV: 2964 lira 2021 MTV: 3234 lira 1801-2000 cc 2019 MTV: 4170 lira 2020 MTV: 4670 lira 2021 MTV: 5095 lira
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Anahtar Kelimeler:
MTV
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