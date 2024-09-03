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969 bin liraya kadar çıktı, en ucuz otomobiller listesinde 5 model var! Bir dönem sona erdi: Sıfır otomobilde yeni ay zamla geldi…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
03.09.2024 09:11
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Sıfır otomobilde yeni güvenlik sistemi yönetmeliği geçtiğimiz günlerde devreye alındı. Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobil markaları ise Eylül ayı ile birlikte sıfır otomobil güncel liste fiyatlarını yayımladı. En ucuz otomobiller 1 milyon lira bandında satışa sunulurken listelerdeki artış gözlerden kaçmadı. Sektör temsilcileri önümüzdeki dönemde zamların devam edeceğini ama bu durumun olağandışı artışlar şeklinde olmayacağını kaydetti. İşte piyasada alabileceğiniz en ucuz 5 model...

Otomobil fiyatlarında eylül ayı itibarıyla güncelleme yapılmaya başlandı. Genel Güvenlik Yönetmeliği’nin (GSR) 31 Ağustos’ta sona ermesiyle birlikte bazı markalar liste fiyatlarına zam yaptı. Bazı markalar eylül ayında yeni fiyat listesini duyururken, bazı markalar bekleyişe geçti ve fiyatları henüz paylaşmadı.

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Markalar liste fiyatlarını güncelledi

EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL LİSTESİ VE FİYATLARI

EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL LİSTESİ VE FİYATLARI

Yeni paylaşılan fiyatlara göre en düşük fiyatlı araç 969 bin 900 TL ile Fiat Egea oldu. Bunu 1 milyon 75 bin 900 TL fiyatla Opel Corsa, 1 milyon 170 bin TL fiyatıyla Suzuki Swift takip ediyor. 1 milyon 184 bin 900 TL’lik fiyatıyla Renault Clio, 1 milyon 209 bin TL’lik fiyatıyla MG ZS Comfort da en düşük fiyatlı araçlar arasında.

İŞTE ZAMLARIN SEBEBİ

İŞTE ZAMLARIN SEBEBİ

Peki otoda kampanyalar sona mı erdi? Piyasada en çok tercih edilen modeller hangileri? Araç fiyatları daha fazla yükselir mi? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Milliyet’e açıklayan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı:

“GSR 2 yönetmeliğinin oluşturduğu maliyet artışları ve son günlerde döviz kurunda görülen volatilite sebebiyle sıfır otomobil fiyatlarında bir miktar artış bekleniyordu. Bu doğrultuda Eylül ayında bazı markalar güncel fiyatlarını açıklarken, diğer markalar da birkaç güne Eylül ayı fiyatlamalarını duyuracaktır. Bu noktada yüksek faiz ve mevduat oranları gibi gerekçelerle tüketicinin harcamaya yönelik imtina göstermesi ve tercihini tasarruftan yana kullanması da satış adetlerini baskılayan önemli unsurlardan bir tanesi. Dönemsel ve geçici farklılıklar olsa da sıfır otomobil pazarında satış adetleri kabul edilebilir oranda seyrederken, ikinci elde daralma yaklaşık 1 senedir etkisini göstermeye devam ediyor.

AVANTAJLI DÖNEM SONA ERDİ

AVANTAJLI DÖNEM SONA ERDİ

GSR yönetmeliğine uymayan araç stokunu eritmek maksadıyla Nisan-Mayıs aylarında dozajı artırılan kampanyaların cazibesi azalmış durumda. Kampanyalar halen devam etse de Eylül ayı kampanyalı fiyatlarının Mayıs-Haziran fiyatlarına oranla avantajını yitirdiği söylenebilir. Önümüzdeki dönemde her yıl düzenlenen yıl sonu kampanyaları ile süreç devam edecektir. Ancak yaz dönemine oranla fiyatların bir miktar daha yüksek olacağını söylemek mümkün.

ÇOK TERCİH EDİLEN MARKALARIN FİYATLARI BELLİ OLDU

ÇOK TERCİH EDİLEN MARKALARIN FİYATLARI BELLİ OLDU

Çok tercih edilen markaların geneli yeni fiyatlarını açıkladı, diğer markalar ise satış adetleri ve piyasanın geleceğine dair sahip oldukları öngörüler çerçevesinde strateji oluşturarak fiyatların seyri konusunda kararlarını verecektir. Fiat Egea, Hyundai i10, Opel Corsa, Kia Picanto, Renault Clio gibi modeller ülkemizde satışa sunulan en uygun fiyatlı otomobillerin başında geliyor.

Anahtar Kelimeler:
Otomobil
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