Araba satışlarında acil durum önlemi! Artık yollarda bunu göremeyeceğiz...

Otomotiv sektöründe sorunların ardı arkası kesilmiyor. Koronavirüs salgını, çip krizi, Rusya-Ukrayna savaşı derken sektörde uzun bir süredir bulunabilirlik sorunu baş göstermişti. Yurt içinde ise bu sorunların yanı sıra döviz kurundaki hareketlilik otomobil sektöründe satışları etkiledi. Birçok marka, satış tahminlerini düşürürken, küresel otomotiv pazarı da küçülmeye devam ediyor. Otomobil Endüstrisi Birliği (VDA), otomobil satışlarının bu yıl dünya çapında gerileyeceğini açıkladı. VDA, bu yıl için araç satışlarında dünya çapında yüzde 1 artış bekledikleri yönündeki tahmini negatife çevirdi.

VDA Başkanı Hildegard Müller, her bölgede satışlarda gerileme olduğunu ifade etti. Welt Am Sonntag gazetesine konuşan Müller, ''Dünya pazarında yüzde 1’lik bir artış olacağından yola çıkmıştık ancak bunu eksi 1’e indirdik.'' dedi.

HER BÖLGEDE GERİLEME VAR

Sadece Avrupa pazarında yüzde 3’lük bir artış öngörüsünde bulunan VDA, bunu da geçen yıl gerçekleştirilen satış rakamları seviyesine indirdi. ABD pazarında yüzde 2’lik artış beklenirken, satışlarda bu yıl için yüzde 1’lik bir gerileme öngörüldü. Aynı şekilde Çin pazarında da yüzde 2’lik artış beklentisi yüzde 2’lik düşüş olarak hesaplandı.

TÜRKİYE’DE FİYATLAR UÇUŞA GEÇTİ

Sıfır ve ikinci el otomobillerde arz sıkıntısından dolayı Türkiye’de fiyat artışları devam ediyor. Sıfır araçlara sadece iki ayda 150 bin liradan fazla zam gelirken 400 bin liranın altında ise birkaç model kaldı.

TÜRKİYE PAZARINDA TOPARLANMA VAR AMA…

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, bu yılın haziran ayında, otomobil ve hafif ticari araç pazarı Haziran 2021'e kıyasla yüzde 1 artarak 80 bin 652 oldu. Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artışla 64 bin 134 adet olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 5,5 azalışla 16 bin 518 seviyesinde kayıtlara geçti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 13,4, otomobil pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 14,9 ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre de yüzde 7,9 genişledi.

TESLİMATI HIZLANDIRMAK İÇİN SİYAH VE BEYAZ ARABA SEÇİMİ

Küresel bir yarı iletken çip kıtlığı ve diğer tedarik zinciri kesintileri ile karşı karşıya kalan Avrupa'daki otomobil üreticileri, müşterilerin yaz tatili sezonu sona ermeden yeni bir araba alabilmeleri için seçenekleri azaltma yoluna gitti.

Renault'nun Fransa'da bu yöntemle, yeni bir arabayı ortalama beş aylık bir bekleme süresinin ardından teslim ederken şimdi maksimum 30 günde sahiplerine ulaştırmayı garanti ediyor. Arabalar, her zamanki gibi altı değil sadece üç renk seçeneğiyle sunuluyor. Yalnızca tek trim seviyesi (RS Line) mevcut ve yalnızca bir motor seçeneği var. Haziran ayında Fransa'da yeni araç kayıtlarının yarısını bu hızlı siparişlerin oluşturduğu bildirildi.

BAZI MARKALAR BU KARARA SICAK BAKMIYOR

Renault'ya yakın bir kaynağın Reuters'a Fransız otomobil üreticisinin bu basitleştirilmiş tekliflerin endüstri genelinde artmasını beklediğini çünkü tedarik zinciri sorunlarının yakın bir zamanda sona ermeyeceğini söyledi.

Ancak bazı markalar, bu seçenekleri sınırlamanın satışları düşürebileceği korkusuyla bu fikre pek sıcak bakmadılar. Analistler ise çeşitliliğinin azalmasının müşterilerin stokta istedikleri modelleri bulmasını kolaylaştırdığını söyleyerek bunun herkesin yararına olacağı ve birçok markanın bu yolu izleyeceğini öngördüklerini belirttiler.