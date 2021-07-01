Araç kredilerinin faizleri yeniden düzenlendi! İşte 2021 yılının en çok satan sıfır arabaları

Araç almak isteyen vatandaşlar tarafından sık sık araştırılan otomobil piyasasında yaz dönemi başladı. Renault, Peugeot, Dacia ve Citroendaha gibi birçok tercih edilen firmalar tarafından yapılan %65'lere varan indirim ise devam ediyor. Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konu ise en çok satan markalar ve kampanyalı fiyatları oldu. İşte İşte 2021 yılının en çok satan sıfır otomobilleri...
2021 yılının satılan en ucuz sıfır otomobilleri
Yeniden düzenlenen taşıt kredi vade süreleri otomobil sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat oldu. İşte 2021 yılında sen çok tercih edilen sıfır otomobiller ve güncel fiyatları...
CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Fiyatı: 184.500 TL
Kampanyalı fiyatı: 181.800 TL
CİTROEN
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
Fiyatı 215.000 TL
Kampanyalı fiyatı 209.500 TL
CITROEN
C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel
Fiyatı: 231.000 TL
Lansmana özel fiyatı: 230.000 TL
DACİA
Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg
Fiyatı 164.900 TL
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