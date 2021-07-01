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Araç kredilerinin faizleri yeniden düzenlendi! İşte 2021 yılının en çok satan sıfır arabaları

01.07.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının gelmesi ile çeşitli araç firmaları kampanya yaparken, araç satın alacaklara diğer bir müjde ise bankacılık düzenleme kurumundan geldi. Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar peş peşe gelen bu müjdelerin ardından 2021 yılının en çok tercih edilen otomobillerini araştırmaya başladı. İşte İşte 2021 yılının en çok satan sıfır arabaları ve fiyatları...

Araç almak isteyen vatandaşlar tarafından sık sık araştırılan otomobil piyasasında yaz dönemi başladı. Renault, Peugeot, Dacia ve Citroendaha gibi birçok tercih edilen firmalar tarafından yapılan %65'lere varan indirim ise devam ediyor. Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konu ise en çok satan markalar ve kampanyalı fiyatları oldu. İşte İşte 2021 yılının en çok satan sıfır otomobilleri...

2021 yılının satılan en ucuz sıfır otomobilleri

Yeniden düzenlenen taşıt kredi vade süreleri otomobil sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat oldu. İşte 2021 yılında sen çok tercih edilen sıfır otomobiller ve güncel fiyatları...

CİTROEN

CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel Fiyatı: 184.500 TL Kampanyalı fiyatı: 181.800 TL

CİTROEN

CİTROEN
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel Fiyatı 215.000 TL Kampanyalı fiyatı 209.500 TL

CITROEN

CITROEN
C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel Fiyatı: 231.000 TL Lansmana özel fiyatı: 230.000 TL

DACİA

DACİA
Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg Fiyatı 164.900 TL
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