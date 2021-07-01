Araç kredilerinin faizleri yeniden düzenlendi! İşte 2021 yılının en çok satan sıfır arabaları

Araç almak isteyen vatandaşlar tarafından sık sık araştırılan otomobil piyasasında yaz dönemi başladı. Renault, Peugeot, Dacia ve Citroendaha gibi birçok tercih edilen firmalar tarafından yapılan %65'lere varan indirim ise devam ediyor. Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konu ise en çok satan markalar ve kampanyalı fiyatları oldu. İşte İşte 2021 yılının en çok satan sıfır otomobilleri...