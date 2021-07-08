En uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar! Bankalardan bayrama özel kredi faiz oranları ve ödeme planları…

Koronavirüs hemen herkesi maddi anlamda çok fazla etkiledi. Borçlarını ödeyemeyenler, kredi için bankalara başvurmak zorunda kalıyor. Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte bayrama özel kredi fırsatlarıyla faiz oranlarında ciddi bir düşüş görüldü. Sizler için bankaların bayrama özel kredi faiz oranlarının listesini yaptık. Düşük faizle kredi fırsatlarından yararlanmak için listemizi mutlaka inceleyin.

BAYRAMA ÖZEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Bayram bereketiyle geldi. Kredi faiz oranlarında Kurban Bayramı’na özel kampanyalar düzenlendi. Nakit paraya ihtiyacı olan, borcunu kapatmak isteyen pek çok vatandaş ihtiyaç kredisi çekerken, bayrama özel rakamlardan faydalanabilir. İhtiyaç kredilerine bakıldığında en düşük ihtiyaç kredisi faizi yüzde 1.35 olarak gerçekleşti. Bu rakama göre örneğin 50 bin TL kredi çeken birisi 36 ayda geri ödemeyi seçtiğinde aylık 1843 TL ödeme yapması gerekiyor. Sizler için 50 bin TL ihtiyaç kredisine bayrama özel kredi faiz oranlarını listeledik.