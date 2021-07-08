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En uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar! Bankalardan bayrama özel kredi faiz oranları ve ödeme planları…

08.07.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borcunu ödemek isteyen pek çok vatandaş, kredi için bankaların yolunu tutuyor. En çok talep edilen kredilerden ihtiyaç kredisinde, Kurban Bayramı’na özel rakamlar verildi. İşte bankaların bayrama özel kredi faiz oranları…

Koronavirüs hemen herkesi maddi anlamda çok fazla etkiledi. Borçlarını ödeyemeyenler, kredi için bankalara başvurmak zorunda kalıyor. Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte bayrama özel kredi fırsatlarıyla faiz oranlarında ciddi bir düşüş görüldü. Sizler için bankaların bayrama özel kredi faiz oranlarının listesini yaptık. Düşük faizle kredi fırsatlarından yararlanmak için listemizi mutlaka inceleyin.

BAYRAMA ÖZEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Bayram bereketiyle geldi. Kredi faiz oranlarında Kurban Bayramı’na özel kampanyalar düzenlendi. Nakit paraya ihtiyacı olan, borcunu kapatmak isteyen pek çok vatandaş ihtiyaç kredisi çekerken, bayrama özel rakamlardan faydalanabilir. İhtiyaç kredilerine bakıldığında en düşük ihtiyaç kredisi faizi yüzde 1.35 olarak gerçekleşti. Bu rakama göre örneğin 50 bin TL kredi çeken birisi 36 ayda geri ödemeyi seçtiğinde aylık 1843 TL ödeme yapması gerekiyor. Sizler için 50 bin TL ihtiyaç kredisine bayrama özel kredi faiz oranlarını listeledik.

İşte 50 bin TL kredi için 12 aylık ödeme tablosu...

Halkbank

Halkbank
Kredi Faizi (%): 1,67 Aylık ödeme (TL): 4.729 TL Toplam ödeme (TL): 57 bin 12 TL

Akbank

Akbank
Kredi Faizi (%): 1,82 Aylık ödeme (TL): 4.781 TL Toplam ödeme (TL): 57 bin 654 TL

QNB Finansbank

QNB Finansbank
Kredi Faizi (%): 1,39 Aylık ödeme (TL): 4.632 TL Toplam ödeme (TL): 55 bin 847 TL

Fibabanka

Fibabanka
Kredi Faizi (%): 1,85 Aylık ödeme (TL): 4.792 TL Toplam ödeme (TL): 57 bin 767 TL

Yapı Kredi

Yapı Kredi
Kredi Faizi (%): 2,32 Aylık ödeme (TL): 4.958 TL Toplam ödeme (TL): 59 bin 765 TL
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