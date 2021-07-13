Fiat Doblo 2021 fiyat listesi yayınlandı! Dizellerde uygun fiyat avantajı!

Çeşitli donanımlar ile yaratılan Fiat Doblo’nun Cargo modeli, Standart, Maxi ve Maxi XL olarak satışa sunuluyor. 175 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla showroomlarda satışa sunulan Fiat Doblo, cazip fiyatları ile tercih ediliyor.

İşte Fiat Doblo 2021 fiyat listesi...

Asimetrik çift kanatlı sac arka kapı, 15” lastik, Siyah renk tamponlar, Yolcu tarafı sürgülü yan kapı, Sabit sac ara bölme, Elektrikli ön camlar, ABS ve EBD, ESC, ESP, ASR, MSR, Hillholder, Sürücü ön hava yastığı, Tam boy sac stepne, Radyo MP3, USB ve Bluetooth, İstiap haddi: 750 kg, Yük bölümü uzunluğu: 1820 mm, Yük bölümü genişliği (min-max): 1518-1714 mm, Yük bölümü yüksekliği: 1305 mm, Yük bölümü yükleme eşiği yüksekliği: 545 mm gibi donanımlarla oluşturuldu.

1.3 M.Jet 95HP E6D Standart Dizel Tavsiye Edilen Liste Fiyatı: 175.900 TL, Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Fiyat: 165.900 TL, Tavsiye Edilen Peşin Kampanyalı Fiyat: 161.900 TL

Standart Plus ise Asimetrik çift kanatlı camlı arka kapı, 16" lastik, Gövde rengi yan aynalar, Yükseklik ve bel ayarlı sürücü koltuğu, İkili yolcu koltuğu, 3 koltuklu versiyonda sürücü arkası koruma bar, Bagaj bölümünde 12v priz, Elektrik ayarlı ve buğu çözücülü dış dikiz aynaları ile fark yaratıyor.

1.3 M.Jet 95HP E6D Standart Plus Manuel Dizel Tavsiye Edilen Liste Fiyatı: 181.900 TL, Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Fiyat: 171.900 TL, Tavsiye Edilen Peşin Kampanyalı Fiyat: 167.900 TL