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Fiat Doblo 2021 fiyat listesi yayınlandı! Dizellerde uygun fiyat avantajı!

13.07.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sınıfının en az yakın tüketen otomobilleri arasında yer alan Fiat Doblo’nun 2021 fiyat listesi güncellendi. Cargo ve Combi modelleriyle tasarlanan Fiat Doblo, Standart, Maxi, Easy, Safeline, Urban ve Premio Plus gibi çeşitleriyle alıcılarını bekliyor.

Çeşitli donanımlar ile yaratılan Fiat Doblo’nun Cargo modeli, Standart, Maxi ve Maxi XL olarak satışa sunuluyor. 175 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla showroomlarda satışa sunulan Fiat Doblo, cazip fiyatları ile tercih ediliyor.

İşte Fiat Doblo 2021 fiyat listesi...

Asimetrik çift kanatlı sac arka kapı, 15” lastik, Siyah renk tamponlar, Yolcu tarafı sürgülü yan kapı, Sabit sac ara bölme, Elektrikli ön camlar, ABS ve EBD, ESC, ESP, ASR, MSR, Hillholder, Sürücü ön hava yastığı, Tam boy sac stepne, Radyo MP3, USB ve Bluetooth, İstiap haddi: 750 kg, Yük bölümü uzunluğu: 1820 mm, Yük bölümü genişliği (min-max): 1518-1714 mm, Yük bölümü yüksekliği: 1305 mm, Yük bölümü yükleme eşiği yüksekliği: 545 mm gibi donanımlarla oluşturuldu.
1.3 M.Jet 95HP E6D Standart Dizel Tavsiye Edilen Liste Fiyatı: 175.900 TL, Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Fiyat: 165.900 TL, Tavsiye Edilen Peşin Kampanyalı Fiyat: 161.900 TL
Standart Plus ise Asimetrik çift kanatlı camlı arka kapı, 16" lastik, Gövde rengi yan aynalar, Yükseklik ve bel ayarlı sürücü koltuğu, İkili yolcu koltuğu, 3 koltuklu versiyonda sürücü arkası koruma bar, Bagaj bölümünde 12v priz, Elektrik ayarlı ve buğu çözücülü dış dikiz aynaları ile fark yaratıyor.
1.3 M.Jet 95HP E6D Standart Plus Manuel Dizel Tavsiye Edilen Liste Fiyatı: 181.900 TL, Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Fiyat: 171.900 TL, Tavsiye Edilen Peşin Kampanyalı Fiyat: 167.900 TL

FİAT DOBLO COMBİ FİYAT LİSTESİ

FİAT DOBLO COMBİ FİYAT LİSTESİ
Fiat Doblo Combi de Standart ve Maxi olarak kendi içinde 2'ye ayrılıyor.
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