FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Fiyatlar yüzde 5 düştü ama yaprak kıpırdamıyor! Otomobil almak isteyenlere çağrı: ‘ÖTV indirimi yok, beklemeyin’

Fiyatlar yüzde 5 düştü ama yaprak kıpırdamıyor! Otomobil almak isteyenlere çağrı: ‘ÖTV indirimi yok, beklemeyin’

11.08.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfır otomobiller için dün getirilen 6+6 şartı sonrası ikinci el araç piyasasının durumu da merak edilmeye başlandı. ÖTV indirim beklentisi ile ikinci el araç piyasası durma noktasına gelirken sadece son 10 günde fiyatlar yüzde 5 civarında düşüş yaşadı. Ancak ÖTV indirimi bekleyenler için sektör temsilcileri ‘ciddiye almayın’ uyarısı yaparken, piyasanın sonbaharda yeniden toparlanacağına işaret ettiler.

İkinci el araç piyasası en durgun zamanlarından birini yaşıyor. ÖTV indirim beklentisiyle araba almak isteyenler beklemeye geçerken, son 10 günde fiyatlarda yüzde 5 düşüş yaşandığı ifade ediliyor. Uzmanlar ÖTV indirimi beklemezken piyasanın eylül ayında toparlanacağını ifade ediyorlar.

iStock-621475734

“Bayram öncesinde ikinci el araç satışlarında artış bekleniyordu. Fakat bu gerçekleşmedi. Hatta o dönemden başlayarak bugüne kadar da ikinci elde yavaşlama söz konusu” diyen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın Ekonomist’e yaptığı açıklamasında, “Bununla birlikte araç fiyatlarında gerileme var. Son 10 gündür yüzde 5 civarında ikinci el fiyatları geriledi. Burada en önemli noktalardan biri satıcıların ellerinde yüksek maliyetli ikinci el araç var. Buna dayanabilen satıcılar var. Dayanamayan satıcılar var. Dolayısıyla fiyatları geri çekiyorlar” şeklinde değerlendirmede bulundu.

SIFIR KİLOMETREDE FİYATLAR DÜŞECEK Mİ?

Sıfır kilometre araçlar içinse dün Ticaret Bakanı Mehmet Muş fiyat artışlarının önüne geçilmesi için yeni bir düzenleme açıkladı. Yönetmeliğin hazır olduğu bilgisini paylaşan Ticaret Bakanı Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak" dedi.

‘Herkesin kafasında sıfır km araç fiyatları düşer mi” sorusunun olduğunu da belirten Yalçın’a göre hükümet tarafından açıklanmadığı sürece bu söylentilerin ciddiye alınmaması gerekiyor. Sıfır kilometre araç fiyatlarının kısa dönemde geri gelmeyeceğine dikkat çeken Yalçın, “ÖTV indiriminde daha çok ÖTV matrah dilimleri güncellenebilir ama böyle bir gelişme yok. Piyasanın eylül ayında toparlanacağını düşünüyoruz” diye konuşuyor.

iStock-510242145

HAFİF TİCARİDE DE GERİLEME VAR

Pandemide e-ticaret pazarının büyümesiyle patlayan hafif ticari araç satışları da gerilemeye başladı. Yasakların bitmesiyle ikinci elde hafif ticari araç satışlarının azaldığına dikkat çeken Yalçın, ikinci elde hafif ticari araç satışlarının temmuzda yüzde 15 daraldığını söylüyor. Yalçın, ayrıca temmuz ayında hazirana göre hafif ticari araç satışlarında yüzde 8 gerileme olduğunu belirtiyor.

iStock-1373210791

İKİNCİ ELDE 30 GÜNDE İADE DÖNEMİ

VavaCars Kurucu Ortağı ve CEO’su Lawrence Merritt ise, “Tüketiciler diledikleri aracı kendileri için en doğru olan zamanda almayı hak ediyor. Bizim en önemli önemli önceliğimiz tüketicilerimiz için güvenli, tasasız, doğru zamanlı ve çevik alım çözümleri üretmek. 30 günde iade kampanyamızla tüketicilerimizin içlerini rahatlamak istiyoruz. Zira bu kampanya ile hem hayallerindeki araca değişken makro dinamiklerden bağımsız bir şekilde hemen sahip olabilecekler hem de en ufak bir soru işareti yaşamaları halinde bir ay içinde diledikleri gibi iade edebilecekler. Böylece hiçbir ekstra yük ile karşılaşmadan gönül rahatlığıyla hareket edebilecekler” şeklinde konuştu.

MASFED: ÖTV İNDİRİMİ BEKLEMİYORUZ

iStock-931912566

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç da maliyet artışları ve dövizdeki dalgalanmanın sektörü olumsuz etkilediğini belirterek, ÖTV indirimi söylentilerinin de tüketicinin beklemede kalmasına yol açtığını kaydetti. Erkoç, ÖTV indirimi yapılmasını beklemediklerine işaret ederek, ihtiyacı olanlara araçlarını almaları tavsiyesinde bulundu.

AA muhabirine, ikinci el araç piyasasındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Erkoç, Haziran 2021’de 575 bin 335 araç el değiştirirken söz konusu rakamın bu yılın aynı ayında 710 bin 88 olduğu bilgisini vererek, şöyle konuştu:
“Yaz aylarının gelmesi ve bayram sektörün hareketli günler geçirmesini sağlamıştı ancak şu an ikinci el araç piyasası durma noktasına geldi. Sektörde durağan günler yaşanıyor. Durağanlıktan dolayı ikinci el araç fiyatlarında bir miktar düşüş yaşandı.”

İşte Ağustos ayı itibarıyla Türkiye’de satılan en ucuz kampanyalı sıfır otomobiller listesi…

TOYOTA (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)

TOYOTA (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)
Toyota Yaris 1.0 Vision Benzin - 434.550 TL - 460.600 TL - 482.650 TL
Toyota Corolla 1.5 Vision Benzin Manuel - 488.500 TL - 527.600 TL - 539.450 TL
Toyota Corolla Hatchback 1.2 Turbo Dream Multidrive S Benzin Otomatik - 674.000 TL - 714.450 TL - 715.750 TL
Toyota Yaris Cross 1.5 Dream Multidrive S - 667.800 TL - 694.500 TL - 723.600 TL

PEUGEOT (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)

PEUGEOT (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)
Yeni 208 PRIME 1.2 Puretech 75hp MT5 - 454.000 TL - 456.500 TL - 490.000 TL
Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT Benzin Manuel - 663.500 TL - 635.000 TL - 644.500 TL

OPEL (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)

OPEL (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)
Opel Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Elegance Manuel - 458.900 TL - 478.900 TL - 488.900 TL
Opel Crossland 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Essential Manuel - 509.700 TL - 525.700 TL - 549.700 TL

NİSSAN (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)

NİSSAN (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)
Micra 1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Tekna - 526.500 TL - 579.200 TL - 579.200 TL
Juke 1.0 DIG-T 115PS Düz Vites Tekna - 579.500- 607.400 - 619.500
Qashqai 1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna - 860.800 TL - 866.800 TL - 866.800 TL

KIA (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)

KIA (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)
Kia PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT - 383.900 TL - 383.900 TL - 442.900 TL
Kia RIO 1.2L 84 PS Cool Benzin Manuel - 396.900 TL - 396.900 TL - 442.900 TL
Yeni Cerato 1.6L 128 PS Elegance Otomatik - 635.900 TL - 635.900 TL - 640.900 TL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
amaç ne o zaman adamın işine gelir 6 ay biner gezer yine satar. adamda para var güç var
maaş 7800 ken sıfır araç 105 bindi maaş 16200 oldu sfır araç 999 bin tl:))))
düşüş falan yok sadece masal anlatiliyor

En Çok Okunan Haberler

O soruyu okurken zor anlar yaşadı! "Hepimizin kalbini yaktılar"

O soruyu okurken zor anlar yaşadı! "Hepimizin kalbini yaktılar"

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti

Türkiye’deki yeni vurgunun adı ‘Deterjan Pazarı’ oldu!

Türkiye’deki yeni vurgunun adı ‘Deterjan Pazarı’ oldu!

Gıda fiyatlarından sonra sırada o var! Erdoğan talimatı verdi

Gıda fiyatlarından sonra sırada o var! Erdoğan talimatı verdi

Tüketici kredilerinde yeni dönem: Altın, döviz, kripto para almama sözü de yetmiyor: ‘Nereye kullanacaksın…’

Tüketici kredilerinde yeni dönem: Altın, döviz, kripto para almama sözü de yetmiyor: ‘Nereye kullanacaksın…’

Emekliler dikkat! Promosyon alanlara 2 bin 500 lira daha...

Emekliler dikkat! Promosyon alanlara 2 bin 500 lira daha...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çürük domateslerin aklınızın ucuna dahi gelmeyecek faydaları

Çürük domateslerin aklınızın ucuna dahi gelmeyecek faydaları

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Böbrek taşı sorununu İbn-i Sina reçetesi ile kökten çözün

Böbrek taşı sorununu İbn-i Sina reçetesi ile kökten çözün

Belirtiler farklı olsa da yapmanız gereken belli!

Belirtiler farklı olsa da yapmanız gereken belli!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.