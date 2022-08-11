Fiyatlar yüzde 5 düştü ama yaprak kıpırdamıyor! Otomobil almak isteyenlere çağrı: ‘ÖTV indirimi yok, beklemeyin’

İkinci el araç piyasası en durgun zamanlarından birini yaşıyor. ÖTV indirim beklentisiyle araba almak isteyenler beklemeye geçerken, son 10 günde fiyatlarda yüzde 5 düşüş yaşandığı ifade ediliyor. Uzmanlar ÖTV indirimi beklemezken piyasanın eylül ayında toparlanacağını ifade ediyorlar.

“Bayram öncesinde ikinci el araç satışlarında artış bekleniyordu. Fakat bu gerçekleşmedi. Hatta o dönemden başlayarak bugüne kadar da ikinci elde yavaşlama söz konusu” diyen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın Ekonomist’e yaptığı açıklamasında, “Bununla birlikte araç fiyatlarında gerileme var. Son 10 gündür yüzde 5 civarında ikinci el fiyatları geriledi. Burada en önemli noktalardan biri satıcıların ellerinde yüksek maliyetli ikinci el araç var. Buna dayanabilen satıcılar var. Dayanamayan satıcılar var. Dolayısıyla fiyatları geri çekiyorlar” şeklinde değerlendirmede bulundu.

SIFIR KİLOMETREDE FİYATLAR DÜŞECEK Mİ?

Sıfır kilometre araçlar içinse dün Ticaret Bakanı Mehmet Muş fiyat artışlarının önüne geçilmesi için yeni bir düzenleme açıkladı. Yönetmeliğin hazır olduğu bilgisini paylaşan Ticaret Bakanı Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak" dedi.

‘Herkesin kafasında sıfır km araç fiyatları düşer mi” sorusunun olduğunu da belirten Yalçın’a göre hükümet tarafından açıklanmadığı sürece bu söylentilerin ciddiye alınmaması gerekiyor. Sıfır kilometre araç fiyatlarının kısa dönemde geri gelmeyeceğine dikkat çeken Yalçın, “ÖTV indiriminde daha çok ÖTV matrah dilimleri güncellenebilir ama böyle bir gelişme yok. Piyasanın eylül ayında toparlanacağını düşünüyoruz” diye konuşuyor.

HAFİF TİCARİDE DE GERİLEME VAR

Pandemide e-ticaret pazarının büyümesiyle patlayan hafif ticari araç satışları da gerilemeye başladı. Yasakların bitmesiyle ikinci elde hafif ticari araç satışlarının azaldığına dikkat çeken Yalçın, ikinci elde hafif ticari araç satışlarının temmuzda yüzde 15 daraldığını söylüyor. Yalçın, ayrıca temmuz ayında hazirana göre hafif ticari araç satışlarında yüzde 8 gerileme olduğunu belirtiyor.

İKİNCİ ELDE 30 GÜNDE İADE DÖNEMİ

VavaCars Kurucu Ortağı ve CEO’su Lawrence Merritt ise, “Tüketiciler diledikleri aracı kendileri için en doğru olan zamanda almayı hak ediyor. Bizim en önemli önemli önceliğimiz tüketicilerimiz için güvenli, tasasız, doğru zamanlı ve çevik alım çözümleri üretmek. 30 günde iade kampanyamızla tüketicilerimizin içlerini rahatlamak istiyoruz. Zira bu kampanya ile hem hayallerindeki araca değişken makro dinamiklerden bağımsız bir şekilde hemen sahip olabilecekler hem de en ufak bir soru işareti yaşamaları halinde bir ay içinde diledikleri gibi iade edebilecekler. Böylece hiçbir ekstra yük ile karşılaşmadan gönül rahatlığıyla hareket edebilecekler” şeklinde konuştu.

MASFED: ÖTV İNDİRİMİ BEKLEMİYORUZ

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç da maliyet artışları ve dövizdeki dalgalanmanın sektörü olumsuz etkilediğini belirterek, ÖTV indirimi söylentilerinin de tüketicinin beklemede kalmasına yol açtığını kaydetti. Erkoç, ÖTV indirimi yapılmasını beklemediklerine işaret ederek, ihtiyacı olanlara araçlarını almaları tavsiyesinde bulundu.

AA muhabirine, ikinci el araç piyasasındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Erkoç, Haziran 2021’de 575 bin 335 araç el değiştirirken söz konusu rakamın bu yılın aynı ayında 710 bin 88 olduğu bilgisini vererek, şöyle konuştu:

“Yaz aylarının gelmesi ve bayram sektörün hareketli günler geçirmesini sağlamıştı ancak şu an ikinci el araç piyasası durma noktasına geldi. Sektörde durağan günler yaşanıyor. Durağanlıktan dolayı ikinci el araç fiyatlarında bir miktar düşüş yaşandı.”