Gelecek yıl ikiye katlanacak! Elektrikli otomobilde vergi kararı sonrası merak ediliyordu: 200 bine de var 7,5 milyona da…

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) 7 aylık raporuna göre, 27 bin 582 adet hibrit ve 2 bin 263 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Türkiye'deki elektrikli araç sayısı 2021'de 34 binlerdeyken, bu sayının 2023'te 69 bini, 2030'da 2,4 milyonu ve 2040'ta ise yaklaşık 17 milyonu bulması bekleniyor. Türkiye'de elektrik araçların toplam sayıdaki payının ise 2023'te 0,3’e ulaşmasını; bu oranın 2030'da yüzde 8'e ve 2040'ta ise yüzde 38'e ulaşması öngörülüyor.

ELEKTRİKLİ OTOYA VERGİ AYARI

Haziran ayının sonunda elektrikli otomobillerin fiyatını doğrudan etkileyecek bir düzenlemenin detayları duyurulmuştu. Son olarak ise Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenleme ile birlikte, ithal elektrikli otomobil modellerinden ek vergi alınacağı açıklandı.

Haziran ayında yapılan düzenleme öncesinde motor gücü 85 kW’yi aşmayan elektrikli araçlardan yüzde 10, 85 kW ila 120 kW arası olanlardan yüzde 25, 120 kW ve üstü olanlardan ise yüzde 60 oranında bir ÖTV alınıyordu. Düzenleme sonrasında ise motor gücü 160 kW’yi geçmeyen ve Özel Tüketim Vergisi matrahı 700 bin TL’yi aşmayan elektrikli otomobiller için yeni vergi oranı yüzde 10, bu meblağın üzerinde kalanlar için de yüzde 40 olarak belirlendi.

FİYATLARIN DÜŞMESİ İÇİN TEŞVİK

Ayrıca, motor gücü 160 kW’ı geçen, yani biraz daha performans ve lüks sınıfı hedef alan araçların, Özel Tüketim Vergisi matrahı 750 bin TL’yi aşmıyor ise yüzde 50, diğerleri için ise yüzde 60’lık bir ÖTV alınmasına karar verildi.

Bu da birçok elektrikli otomobilin fiyatının düşmesi için bir teşvik olarak duyuruldu. Düzenleme öncesinde yüzde 10 ÖTV alınan 160 kW altı araçlardan önceki dönemde yüzde 60 ÖTV alınıyordu. Ayrıca bu fiyatın üzerine bir de yüzde 18 KDV geliyordu. Dolayısıyla ÖTV’nin fazla olması hem direkt hem de KDV nedeniyle fiyata etki ediyor.

Karar sonrasında vatandaşlar elektrikli araçların fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki Türkiye'de satılan elektrikli araçların liste fiyatları ne kadar? İşte merak edilen o liste…