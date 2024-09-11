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  4. İkinci el araba fiyatlarında bu yıl ilk kez oldu! Enflasyon aradan çıkınca dip seviyeyi gördü

İkinci el araba fiyatlarında bu yıl ilk kez oldu! Enflasyon aradan çıkınca dip seviyeyi gördü

11.09.2024 12:55
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İkinci el araçlarda fiyat düşüşü devam ediyor. Bir çevrimiçi araç satış sitesi ağustos ayına ilişkin ikinci el ilanlarından aylık fiyat endeksine göre analizini paylaştı. Analize göre ise cari fiyatlar yataya yakın çok hafif artış gösterirken enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda ağustos ayında temmuz ayına kıyasla yüzde 2,1 oranında bir azalma gözlemlendi.

Sıfır otomobil fiyatlarındaki kampanyalar, fahiş fiyatı önleyici düzenlemeler ile ikinci el araba fiyatlarındaki zamlar yerini indirimlere bırakmıştı. Ancak fiyatlarda bir miktar kıpırdanma olsa da bu yıl ilk kez ikinci el araç fiyatları reel olarak dip seviyeyi gördü.Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA FİYATLAR SON YILLARIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

OTOMATİK VİTESLİ ARAÇ İLANI ARTTI

OTOMATİK VİTESLİ ARAÇ İLANI ARTTI

İlan verilerine bakıldığında ortalama ilan fiyatları, geçen ay 680 bin 584 lira olarak belirlendi. Ayrıca, geçen ayda 5 yaşa kadar olan araçların ilan sayısında yüzde 2,4'lük artış yaşanırken, otomatik vitesli araçların ilanları da yüzde 6 artış gösterdi.

Geçen ay şirketin ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda oldu.

Model bazında bakıldığında ise geçen ay ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Focus, Corolla, Egea, Civic, Polo, Passat ve Corsa oldu.

Geçen ay 500 bin liraya kadar olan araçların ilan oranı temmuz ayına göre yüzde 2,8 düşüş gösterdi. Buna karşılık, 1 milyon lira ve üzeri araçların ilan oranı temmuz ayına kıyasla yüzde 3,2 artış gösterdi. Bu değişiklikler, piyasa trendlerindeki fiyat değişimlerinin etkilerini ortaya koyuyor.

Geçen ay 5 yaşa kadar olan araçların ilan sayılarında yüzde 6 artış yaşandı. 10 yaşın altındaki araç ilanları ise oranları az olsa da düşüş yönlü seyretti.

Anahtar Kelimeler:
Otomobil ikinci el araba
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