İkinci el araba fiyatlarında bu yıl ilk kez oldu! Enflasyon aradan çıkınca dip seviyeyi gördü

Sıfır otomobil fiyatlarındaki kampanyalar, fahiş fiyatı önleyici düzenlemeler ile ikinci el araba fiyatlarındaki zamlar yerini indirimlere bırakmıştı. Ancak fiyatlarda bir miktar kıpırdanma olsa da bu yıl ilk kez ikinci el araç fiyatları reel olarak dip seviyeyi gördü.
İlan verilerine bakıldığında ortalama ilan fiyatları, geçen ay 680 bin 584 lira olarak belirlendi. Ayrıca, geçen ayda 5 yaşa kadar olan araçların ilan sayısında yüzde 2,4'lük artış yaşanırken, otomatik vitesli araçların ilanları da yüzde 6 artış gösterdi.
Geçen ay şirketin ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda oldu.
Model bazında bakıldığında ise geçen ay ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Focus, Corolla, Egea, Civic, Polo, Passat ve Corsa oldu.
Geçen ay 500 bin liraya kadar olan araçların ilan oranı temmuz ayına göre yüzde 2,8 düşüş gösterdi. Buna karşılık, 1 milyon lira ve üzeri araçların ilan oranı temmuz ayına kıyasla yüzde 3,2 artış gösterdi. Bu değişiklikler, piyasa trendlerindeki fiyat değişimlerinin etkilerini ortaya koyuyor.
Geçen ay 5 yaşa kadar olan araçların ilan sayılarında yüzde 6 artış yaşandı. 10 yaşın altındaki araç ilanları ise oranları az olsa da düşüş yönlü seyretti.