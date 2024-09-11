İkinci el araba fiyatlarında bu yıl ilk kez oldu! Enflasyon aradan çıkınca dip seviyeyi gördü

Sıfır otomobil fiyatlarındaki kampanyalar, fahiş fiyatı önleyici düzenlemeler ile ikinci el araba fiyatlarındaki zamlar yerini indirimlere bırakmıştı. Ancak fiyatlarda bir miktar kıpırdanma olsa da bu yıl ilk kez ikinci el araç fiyatları reel olarak dip seviyeyi gördü.Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır