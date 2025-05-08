Kredilerin faiz oranları yükseldi! En çok talep ona ama alabilen yok, 2026'yı işaret etti, 'Tek başına yeterli değil...'

Araç almak için taşıt kredilerindeki faiz oranlarını takip eden vatandaşlar faiz oranlarının ne zaman düşeceğini merak ediyor. Özellikle Mart ayında yaşanan siyasi gelişmelerin faturası ekonomik gelişmelere kesilmesinin ardından Merkez Bankası hızla aksiyon alıp faizleri yükseltmişti.
Özellikle taşıt kredilerindeki faiz oranları merak ediliyor. Buna göre, Tüketici kredileri içinde en düşük paya sahip olan taşıt kredisi hacmi, son iki haftalık süreçte 2025 yılının en düşük seviyelerine gerilediği görüldü.
Toplam kredilere bakıldığında ise kredilerin sadece %3’ünün ‘taşıt’ kategorisinde gerçekleştiği belirtildi. Krediye erişim zorlaşırken bu durumdan en çok otomotiv sektörü etkileniyor. Mayıs ayı itibarıyla taşıt kredilerinde en düşük faiz oranının yüzde 3.45 olduğu görüldü. Bankalarda taşıt kredisi için yüzde 3.45 ile yüzde 4’ü aşan oranlar da var. Geçtiğimiz haftalarda ise taşıt kredilerinde faiz oranları yüzde 3.25 olarak karşımıza çıkıyordu.
Milliyet'e açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, geçtiğimiz aylarda politika faizinin gerilemesiyle beraber taşıt kredilerinde de faiz oranlarının yüzde 3'e kadar düştüğünü hatırlattı. 17 Nisan'da faizin yüzde 46 olarak güncellenmesinin ardından taşı kredilerinde de faiz oranlarının yüzde 3.40-3.50 olarka güncellendiğini kaydetti.
Toplam kredilerinin yüzde 3'ünün taşıt olduğunu ifade eden Ertemel, şu sözleri kullandı:
"Krediler noktasında faizler kadar önemli olan diğer husus kredi büyüme oranları, yani bankaların taşıt kredisi kullandırma adetleridir. Toplam krediler içerisinde taşıt kredisi sadece yüzde 3’lük dilimi oluşturuyor. Bunun ana sebebi kredi büyüme oranlarının daraltılmış olması. Dolayısıyla faizlerin düşmesi tek başına yeterli değil. Böyle bir durumda da ‘faiz düşük ancak kredi yok’ senaryosu ile karşı karşıya kalınacaktır."
Krediye talebin yüksek olduğunu kaydeden Ertemel, faiz oranlarının yüksek olmasına rağmen ‘kredi ile araç alma hayal oldu’ demenin yanıltıcı olabileceğini belirtti. Ertemel, "Faizler tekrar yükseltilmiş olsa da ana planlamada değişiklik olmadığından önümüzdeki dönemlerde faizlerin tekrar düşüş trendine gireceğini söyleyebiliriz. Yılın ikinci yarısı biraz daha iyi koşullarda olacaktır. 2026 yılında ise arzu ettiğimiz asıl seviyelere ulaşacağımız kanaatindeyiz" şeklinde konuştu.
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