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Kredilerin faiz oranları yükseldi! En çok talep ona ama alabilen yok, 2026'yı işaret etti, 'Tek başına yeterli değil...'

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46'ya yükseltmesinin ardından bankalarının kredi faiz oranları da güncellenmeye başladı. Taşıt kredilerinde faiz oranlarının yukarı yönlü güncellenmeye başlaması ile araba almak isteyenlerm faizlerin ne zaman düşeceğini merak ediyor. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, faiz oranları ile ilgili merak edilenleri yanıtladı...

Ezgi Sivritepe

Araç almak için taşıt kredilerindeki faiz oranlarını takip eden vatandaşlar faiz oranlarının ne zaman düşeceğini merak ediyor. Özellikle Mart ayında yaşanan siyasi gelişmelerin faturası ekonomik gelişmelere kesilmesinin ardından Merkez Bankası hızla aksiyon alıp faizleri yükseltmişti.

Hissenet

Özellikle taşıt kredilerindeki faiz oranları merak ediliyor. Buna göre, Tüketici kredileri içinde en düşük paya sahip olan taşıt kredisi hacmi, son iki haftalık süreçte 2025 yılının en düşük seviyelerine gerilediği görüldü.

TAŞIT KREDİLERİNDE FAİZ ORANLARI

TAŞIT KREDİLERİNDE FAİZ ORANLARI

Toplam kredilere bakıldığında ise kredilerin sadece %3’ünün ‘taşıt’ kategorisinde gerçekleştiği belirtildi. Krediye erişim zorlaşırken bu durumdan en çok otomotiv sektörü etkileniyor. Mayıs ayı itibarıyla taşıt kredilerinde en düşük faiz oranının yüzde 3.45 olduğu görüldü. Bankalarda taşıt kredisi için yüzde 3.45 ile yüzde 4’ü aşan oranlar da var. Geçtiğimiz haftalarda ise taşıt kredilerinde faiz oranları yüzde 3.25 olarak karşımıza çıkıyordu.

Milliyet'e açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, geçtiğimiz aylarda politika faizinin gerilemesiyle beraber taşıt kredilerinde de faiz oranlarının yüzde 3'e kadar düştüğünü hatırlattı. 17 Nisan'da faizin yüzde 46 olarak güncellenmesinin ardından taşı kredilerinde de faiz oranlarının yüzde 3.40-3.50 olarka güncellendiğini kaydetti.

KREDİ BULMAK KOLAY DEĞİL

KREDİ BULMAK KOLAY DEĞİL

Toplam kredilerinin yüzde 3'ünün taşıt olduğunu ifade eden Ertemel, şu sözleri kullandı:


"Krediler noktasında faizler kadar önemli olan diğer husus kredi büyüme oranları, yani bankaların taşıt kredisi kullandırma adetleridir. Toplam krediler içerisinde taşıt kredisi sadece yüzde 3’lük dilimi oluşturuyor. Bunun ana sebebi kredi büyüme oranlarının daraltılmış olması. Dolayısıyla faizlerin düşmesi tek başına yeterli değil. Böyle bir durumda da ‘faiz düşük ancak kredi yok’ senaryosu ile karşı karşıya kalınacaktır."

FAİZ ORANLARI İÇİN 2026 YILINI İŞARET ETTİ!

FAİZ ORANLARI İÇİN 2026 YILINI İŞARET ETTİ!

Krediye talebin yüksek olduğunu kaydeden Ertemel, faiz oranlarının yüksek olmasına rağmen ‘kredi ile araç alma hayal oldu’ demenin yanıltıcı olabileceğini belirtti. Ertemel, "Faizler tekrar yükseltilmiş olsa da ana planlamada değişiklik olmadığından önümüzdeki dönemlerde faizlerin tekrar düşüş trendine gireceğini söyleyebiliriz. Yılın ikinci yarısı biraz daha iyi koşullarda olacaktır. 2026 yılında ise arzu ettiğimiz asıl seviyelere ulaşacağımız kanaatindeyiz" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Otomobil taşıt kredisi faiz araba fiyatları
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