Kredilerin faiz oranları yükseldi! En çok talep ona ama alabilen yok, 2026'yı işaret etti, 'Tek başına yeterli değil...'

KREDİ BULMAK KOLAY DEĞİL

Toplam kredilerinin yüzde 3'ünün taşıt olduğunu ifade eden Ertemel, şu sözleri kullandı:





"Krediler noktasında faizler kadar önemli olan diğer husus kredi büyüme oranları, yani bankaların taşıt kredisi kullandırma adetleridir. Toplam krediler içerisinde taşıt kredisi sadece yüzde 3’lük dilimi oluşturuyor. Bunun ana sebebi kredi büyüme oranlarının daraltılmış olması. Dolayısıyla faizlerin düşmesi tek başına yeterli değil. Böyle bir durumda da ‘faiz düşük ancak kredi yok’ senaryosu ile karşı karşıya kalınacaktır."

