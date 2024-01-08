Otomobilde tarihi yılın karnesi! Fiat'tan Togg'a Mercedes'ten Ferrari'ye... 2023 yılının 'en'leri tek tek belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılında yıllık bazda yüzde 57,4 büyüdü. Böylece sektörde ilk kez 1 milyon rakamı aşılarak 1 milyon 232 bin 635 satışa imza atıldı. Daha önce en yüksek satış 983 bin 720 adetle 2016 yılında yapılmıştı. Otomobil satışları, 2023 yılı ocak-aralık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,2 artarak 967 bin 341 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 39,2 artışla 265 bin 294 adet oldu. Aralık ayı rakamlarına bakıldığında, otomotiv satışları geçen yıl, 2022 yılına göre yüzde 37,7 artarak 158 bin 653 adet oldu.

100 yıllık Cumhuriyet tarihinin en çok otomobil ve hafif ticari aracının satıldığı 2023’ün ‘En’leri de bu veri sonrası ortaya çıktı. Otomotiv Gazetecisi Emre Özpeynirci Gazete Pencere’deki yazısında 2023’e damgasını vuran modelleri tek tek açıkladı.



