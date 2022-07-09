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Otomobil satışlarında dikkat çeken detay! Yerlide Fiat, ithalde Volkswagen... Bir marka sıfır çekti!

09.07.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılın ilk yarısında Türkiye otomotiv pazarında en fazla otomobil satışı yapan markalar sıralamasında, ilk 5'te 4 yerli üretim yapan şirket yer aldı. İlk 6 aylık dönemde en fazla yerli araç satışını Fiat, en fazla ithal araç satışını Volkswagen yaptı.

Türkiye otomotiv pazarında yılın ilk yarısında toplam satışlarda, zirvenin ilk 5'inde 4 yerli üretici firma yer alırken, ithal araçların satışlardan aldığı pay yüzde 56,55, yerli üretim araçların payı ise yüzde 43,44 oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) verilerine göre, yılın ilk yarısında otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 azalışla 357 bin 904 adede geriledi. Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 10,3 azalarak 278 bin 282 adet, hafif ticari araç pazarı da yüzde 5,6 daralarak 79 bin 622 adet olarak gerçekleşti.

YERLİ ARAÇLARIN PAYI YÜZDE 43,44'E YÜKSELDİ

Bu yılın ilk yarısında toplam 357 bin 904 adetlik pazarda, Fiat, Renault, Ford, Toyota, Hyundai, Karsan ve Isuzu markalarının öncülüğünde yerli üretim araç satışı 155 bin 481 oldu. İthal araç satışı ise 202 bin 423 olarak belirlendi. Yerli üretim araçların toplam satıştaki payı 2021'in ilk 6 ayında yüzde 42,84 iken, bu oran bu yılın aynı döneminde yüzde 43,44'e yükseldi. Söz konusu dönemde ithal otomobillerin toplam satıştaki payı ise yüzde 57,15'ten yüzde 56,55'e geriledi.

YERLİDE FİAT, RENAULT VE FORD İLK 3'TE

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği 62 bin 154 adetlik satışın 61 bin 426'sını Türkiye'de üretilen araçların oluşturduğu Fiat, adet bazında yerli satış sıralamasında ilk sırada yer aldı. Fiat'ı, 49 bin 330 toplam satışın 33 bin 971'i yerli üretim olan Renault ve 32 bin 386 toplam satışın 27 bin 730'u yerli üretim olan Ford takip etti. Toyota 17 bin 443 yerli satışla dördüncü, Hyundai 14 bin 560 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.

Ayrıca toplam satışlarda ithal araçlarının payı daha fazla olmasına karşın, genel toplamda ilk altı aylık dönemde yerli üretim yapan markalar zirvedeki ilk 5 markanın ilk 4'ünü oluşturdu. Sıralama Fiat, Renault, Ford, Volkswagen ve Hyundai şeklinde oldu.

İTHAL SATIŞLARDA ASLAN PAYI VOLKSWAGEN'İN

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Türkiye otomobil pazarında ocak-haziran döneminde gerçekleştirdiği 29 bin 83 adetlik satışla ithal otomobil satışı listesinin ilk sırasında yer aldı. Volkswagen'i, 17 bin 919 adetlik satışla Dacia, 16 bin 845 satışla Opel, 15 bin 148 satışla Peugeot ve 13 bin 8 satışla Citroen izledi. Hiç satışı olmayan tek marka ise Smart oldu.

Sıfır otomobillerde Temmuz ayı zamlı fiyat listesi

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN
Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression - 463 bin 400 TL Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 500 bin 100 TL Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 540 bin TL Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 592 bin TL

IBIZA

IBIZA
IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style: 402 bin TL Yeni IBIZA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style - 525 bin TL YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style - 650 bin TL ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style: 570 bin TL

SKODA

SKODA
Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite - 399 bin 900 TL SCALA 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort - 547 bin 900 TL KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 616 bin 900 TL

CITROEN

CITROEN
YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel - 434 bin TL YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel: 558 bin TL C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel - 469 bin 500 TL

DACIA

DACIA
Yeni Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 435 bin TL SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg - 401 bin 900 TL Yeni Duster Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull - 456 bin 900 TL Yeni Duster Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 - 476 bin 900 TL Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 524 bin 900 TL Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 - 519 bin 900 TL
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