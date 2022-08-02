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ÖTV kararı sonrası merak ediliyordu: Sıfır otomobil fiyatlarında üç aylık rakamlar şoke etti! 50 bin TL detayı… (Ağustos 2022 kampanyalı sıfır araba fiyatları)

02.08.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖTV kararı sonrası vatandaşlar Ağustos 2022 sıfır araç kampanyası için fiyat araştırmalarını hızlandırdı. Savaş, çip krizi ve tedarik sorunu derken fiyatlarda son üç ayda yaşanan ortalama 50 bin liralık artış dikkat çekti. Piyasada ise son zamlardan sonra 400 bin liranın altında araç bulmak neredeyse imkansız hale geldi. İşte markaların liste ve kampanyalı fiyatlarına göre, Ağustos ayı itibarıyla Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller...

Sıfır araç almak isteyenler için gelen ÖTV haberi büyük heyecan yarattı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Uygulama Genel Tebliği'nde muhtelif konulardaki ihtilaf yaşanan konulara ilişkin hususlara açıklık getirilirken, daha önce ilgili kanuna eklenen Cumhurbaşkanının motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilme ve sıfıra indirebilme yetkisi de uygulama tebliğine eklendi.

OTOMOTİVDE 5 AYIN EN DÜŞÜK SATIŞI

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 artarak 52.206 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022 Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 artarak 41.031 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 3,1 azalarak 11,175 adet oldu.
Mart ayında 64 bin 267 adet, nisan ayında 60 bin 35 adet, mayıs ayında 65 bin 467 adet, haziran ayında 80 bin 652 adet araç satışı yapılmıştı.

10 YILLIK TEMMUZ SATIŞ ORTALAMASINDA GERİLEME

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 16,4 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 14,9 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 21,4 azaldı.

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 oranında azalarak 410.110 adet olarak gerçekleşti.

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700 BİN ADET SEVİYELERİ KORUNDU

Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 7,9 oranında azalarak 319.313 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,3 azalarak 90.797 adet oldu.

Yıllıklandırılmış satışlara bakıldığında temmuz itibarıyla 700 bin adet seviyelerindeki seyrin de devam ettiği görüldü.

EN İYİ İHTİMALLE ‘EKİM’ AYINDA TESLİMAT

ÖTV indiriminin ardından piyasada yaşanacak gelişmeler merak edilirken, üretim sıkıntısı hala sürüyor. Araç alma hayaliyle bayilere giden vatandaşlar "En iyi ihtimalle Ekim ayında araç verebiliriz" yanıtıyla karşılaşıyor.

İşte Ağustos ayı itibarıyla Türkiye’de satılan en ucuz kampanyalı sıfır otomobiller listesi…

TOYOTA (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)

TOYOTA (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)
Toyota Yaris 1.0 Vision Benzin - 434.550 TL - 460.600 TL - 482.650 TL Toyota Corolla 1.5 Vision Benzin Manuel - 488.500 TL - 527.600 TL - 539.450 TL Toyota Corolla Hatchback 1.2 Turbo Dream Multidrive S Benzin Otomatik - 674.000 TL - 714.450 TL - 715.750 TL Toyota Yaris Cross 1.5 Dream Multidrive S - 667.800 TL - 694.500 TL - 723.600 TL

PEUGEOT (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)

PEUGEOT (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)
Yeni 208 PRIME 1.2 Puretech 75hp MT5 - 454.000 TL - 456.500 TL - 490.000 TL Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT Benzin Manuel - 663.500 TL - 635.000 TL - 644.500 TL

OPEL (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)

OPEL (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)
Opel Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Elegance Manuel - 458.900 TL - 478.900 TL - 488.900 TL Opel Crossland 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Essential Manuel - 509.700 TL - 525.700 TL - 549.700 TL

NİSSAN (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)

NİSSAN (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)
Micra 1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Tekna - 526.500 TL - 579.200 TL - 579.200 TL Juke 1.0 DIG-T 115PS Düz Vites Tekna - 579.500- 607.400 - 619.500 Qashqai 1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna - 860.800 TL - 866.800 TL - 866.800 TL

KIA (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)

KIA (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)
Kia PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT - 383.900 TL - 383.900 TL - 442.900 TL Kia RIO 1.2L 84 PS Cool Benzin Manuel - 396.900 TL - 396.900 TL - 442.900 TL Yeni Cerato 1.6L 128 PS Elegance Otomatik - 635.900 TL - 635.900 TL - 640.900 TL
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Anahtar Kelimeler:
sıfır otomobil
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