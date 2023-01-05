FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. ÖTV matrah güncellemesi sonrasındaki tablo herkesi şaşırttı! 100 bin liraya dayandı: Sıfır otomobil fiyat listesinde ilginç detay (Ocak 2023 güncel liste fiyatları)

ÖTV matrah güncellemesi sonrasındaki tablo herkesi şaşırttı! 100 bin liraya dayandı: Sıfır otomobil fiyat listesinde ilginç detay (Ocak 2023 güncel liste fiyatları)

05.01.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfır otomobil fiyatlarına gelen zamlar durulmuyor. Geçtiğimiz yıl her ay fiyatları güncellenen otomobil piyasası 2023’e de zamla başladı. Markalar yeni zamlı listelerini birer birer açıklarken dikkat çeken bir ayrıntı göze çarptı. ÖTV matrah güncellemesi sonrası fiyatı düşen bazı model araçların fiyatlarında 100 bin liraya yakın artışlar görüldü. Bazı modellerde ise fiyat daha da geriye çekildi. Peki Ocak 2023 itibariyle piyasadaki en ucuz arabalar hangileri? İşte merak edilen o liste…

Otomotiv sektöründe çip krizinin bu yılın sonuna kadar sürmesi beklenirken, yurt içinde tedarik sorunları ve döviz kurunun yukarıya doğru hareketini devam ettirmesi araba fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor. Ancak geçtiğimiz aylarda devreye alınan ÖTV matrah güncellemesi yılın son aylarında piyasaya hareket getirdi. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,2 oranında artarak 783 bin 283 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği(ODMD) tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen yıl otomobil satışları, yüzde 5,5 oranında azalarak 592 bin 660 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 8,6 artarak 190 bin 623 adet oldu.

OTOMOBİL SATIŞLARINDA ORAN YÜZDE 100’E DAYANDI

2022 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Aralık ayına göre yüzde 85,1 artarak 115 bin 220 adet oldu. 2022 Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 99,2 artarak 86 bin 774 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 55,2 artarak 28 bin 446 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 0,8 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 0,3 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 2,2 azaldı.

NEBATİ’DEN ÖTV AÇIKLAMASI

Piyasada artan fiyatlar karşısında yeni bir ÖTV matrah güncellemesi beklentisi konuşulmaya devam ederken konuya ilişkin çok net açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den geldi. Otomotivde ÖTV indiriminin gündemde olmadığını kaydeden Nebati, "Bu konuyu kim yayıyor anlamış değilim. Araç piyasası oldukça canlı, talepte herhangi bir sıkıntı yok, arzda sıkıntı var. Otomotiv sektörü öncelikle arzı artırsın" değerlendirmesinde bulundu.

TÜİK’E GÖRE FİYAT ARTIŞI YÜZDE 31,7

Sadece geçtiğimiz ay yüzde 6 zam gelen sıfır otomobil piyasası için TÜİK tarafından dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklanan 2022 yılının son enflasyon verisinde otomobil fiyatlarına gelen zam son bir yılda yüzde 31,7 ile sınırlı kalması da dikkat çekti.

OCAK AYINDA ÇİFTE ZAM BEKLENTİSİ

Yeni yıla girilmesinin ardından birçok marka Ocak 2023 için fiyat listelerini güncellemeye devam ediyor. Sektör yetkilileri Ocak ayı için ikinci bir zam sinyali daha verdi. Yetkililer 2023 model araçların piyasaya girmesiyle fiyatların yeniden güncelleneceğine dikkat çekti. Geçtiğimiz aylarda yapılan ÖTV güncellemesi sonrasındaki fiyatlar ile Ocak 2023 fiyatları karşılaştırıldığında 100 bin liraya varan zamlar görüldü. Ancak bazı modellerde ise fiyatlar daha da aşağıya çekildi.

İŞTE OCAK 2023 İTİBARİYLE EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER (Matrah güncellemesi sonrası – Aralık 2022 – Ocak 2023 fiyatları)

  • Citroen C3 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel - 388.719 - 432.000 - 455.000
  • Citroen C3 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Feel Bold - 536.205 - 559.000 - 563.000
  • Citroen C3 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Shine - 598.000 - 607.000- 617.000
  • Citroen Yeni C3 AIRCROSS SUV Feel 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 - 642.000 - 662.000 - 695.000
  • Citroen C Elyse 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel Bold - 460.808 - 509.000 - 540.000
  • Ford Fiesta Style 1.1Lt EcoBoost 75 PS Benzin 5 İleri Manuel - 545.700 - 551.100 - 541.100
  • Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump - 364.520 - 378.000 - 430.500
  • Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Jump - 418.458 - 435.500 - 464.500
  • Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style - 426.458 - 443.500 - 471.819
  • Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style Plus - 449.125 - 467.500 - 529.500
  • Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Elite - 463.347 - 512.500 - 545.500
  • Hyundai i20 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style - 454.393 - 472.650 - 534.500
  • Hyundai Elentra 1.6MPI 6 İleri Style - 535.860 - 563.000 - 612.919
  • Hyundai Bayon 1.4 MPI Jump Manuel - 419.791 - 437.000 - 465.000
  • Hyundai Bayon 1.4 MPI Jump Otomatik - 447.347 - 466.000 - 527.000
  • Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS Düz Vites Tekna - 670.400 - 670.400 - 681.400
  • Nissan Micra 1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Tekna - 613.800 - 613.800 - 614.800
  • Opel Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Elegance Manuel - 444.900 - 464.900 - 519.900
  • Opel Corsa 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Edition Otomatik - 557.900 - 561.900 - 622.900
  • Opel Corsa 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Elegance Otomatik - 614.900 - 633.900 - 665.900
  • Opel Crossland 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Essential Manuel - 610.900 - 629.900 - 671.900
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sıfır otomobil

En Çok Okunan Haberler

EYT ile banka promosyonunda çıta yükseldi! Promosyonda rekor rakam

EYT ile banka promosyonunda çıta yükseldi! Promosyonda rekor rakam

3 ülke resmi salgın ilan etti, Türkiye'de de yayılıyor! Aciller doldu, taştı

3 ülke resmi salgın ilan etti, Türkiye'de de yayılıyor! Aciller doldu, taştı

6'lı masa toplandı! Karamollaoğlu açıkladı: Adaylık konusu bugün açılır

6'lı masa toplandı! Karamollaoğlu açıkladı: Adaylık konusu bugün açılır

'Ücretsiz olacak ve ÖTV'siz satılacak' iddiasına yalanlama

'Ücretsiz olacak ve ÖTV'siz satılacak' iddiasına yalanlama

Benzine yüzde 44, motorine yüzde 73 zam! Akaryakıttaki hareketlilik yeniden LPG'ye yöneltti

Benzine yüzde 44, motorine yüzde 73 zam! Akaryakıttaki hareketlilik yeniden LPG'ye yöneltti

Ne kadar emekli maaşı alırım? Herkes merak ediyor...

Ne kadar emekli maaşı alırım? Herkes merak ediyor...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.