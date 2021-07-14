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Sıfır araçlarda ÖTV indirimi gelecek mi? İşte model model en ucuz sıfır otomobiller...

14.07.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni bir otomobil sahibi olmak isteyen pek çok kişi yüksek vergilerden yakınıyor. Araçlara uygulanan vergiler ederinin neredeyse 3 katına çıkmasına sebep olduğu için, vatandaş otomobil firmalarından ÖTV indirimi bekliyor.

Yazın gelmesi ve pandemi yasaklarının kalkmasıyla birlikte yeni araç sahibi olmak isteyen pek çok kişi karşılaştığı fiyatlar karşısında büyük şaşkınlık yaşıyor. KDV, ÖTV fiyatları araçları olması gereken fiyatların üç katına çıkarttığı için herkes indirim bekliyor. Bizler de sizler için piyasada araştırma yaparak en uygun fiyatlı sıfır otomobilleri bir araya getirdi.

SIFIR ARAÇLARDA ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Sıfır araçlarda beklenilen ÖTV indirimi şöyle sunuluyor: Birçok marka, yüzde 50 ÖTV dilimine giren araçlarını çoğaltmaya yöneltirken, tüketiciler ise fiyat avantajı nedeniyle daha az donanımlı araçlara yöneliyor. Fiyat listelerine yüzde 50 ÖTV diliminin üzerine çıkan araçlarda da zam oranları 50 bin TL'leri buluyor.

Otomobillerde uygulanan ÖTV dilimleri ve matrah geçtiğimiz yıl değişmişti. 1.600 cc motor hacmini geçmeyen araçlarda matrahı 85 bin TL ile 130 bin TL arasında olanlar için ÖTV oranı yüzde 50. 130 bin TL üzerindekiler içinse yüzde 80 ÖTV uygulanıyor.

Sektör temsilcileri ve yerli üreticiler satışları artırmak için matrah düzenlemesi bekliyor. Sizler için en uygun fiyatlı sıfır otomobillerin listesini yaptık. Aşağıdaki listeden siz de cebinize uygun bir araç satın alabilirsiniz.

İşte uygun araç fiyatları...

PEUGEOT

PEUGEOT
Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT Fiyatı 318.153 TL Kampanyalı fiyatı: 279.000 TL

RENAULT

RENAULT
Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg Liste fiyatı 169.900 TL

RENAULT

RENAULT
Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg Liste fiyatı 185.900 TL

RENAULT

RENAULT
Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg Fiyatı 232.000 TL

DACİA

DACİA
Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull Liste fiyatı 203.000 TL
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