FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

78 gram altınını bozdurmaya gitti hayatının şokunu yaşadı! Kuyumcu her şeyi ortaya çıkardı: Paketli olsalar bile...

Altının getirdiği kar neticesinde talep patlaması yaşanınca dolandırıcılar da iş başına düştü. Piyasada sahten altın tehlikesi nedeniyle önlemler alınsa da bazı vatandaşlar mağdur oluyor. 78 gram altınını bozdurmak isteyen bir vatandaş kuyumcuda 21 gram altınının sahte olduğunu öğrendi.

78 gram altınını bozdurmaya gitti hayatının şokunu yaşadı! Kuyumcu her şeyi ortaya çıkardı: Paketli olsalar bile...
Ezgi Sivritepe

Altın yatırım sepetlerinin vazgeçilmezi olarak listenin başında duruyor. Özellikle son dönemde yükselişi ile talep patlaması yaşayan altın, yatırımcısının yüzünü güldürdü. Ancak altına olan talebi fırsat bilen dolandırıcılar ise sahte altınlar ile bazı vatandaşları mağdur etti.

78 gram altınını bozdurmaya gitti hayatının şokunu yaşadı! Kuyumcu her şeyi ortaya çıkardı: Paketli olsalar bile... 1

Bir vatandaş bozdurmak için kuyumcuya götürdüğü 78 gram altının 21 gramının sahte olduğunu öğrendi.
Paketli gram altınların gerçekliğinden şüphelenen kuyumcu, ürünleri keserek test yaptı. Test sonucunda altınların bir kısmının sahte olduğu anlaşılınca vatandaşları uyardı.

SAHTE PAKET YAPIYORLAR

Altınların bozdurulması sırasında dikkat çeken detayları fark eden kuyumcu, paketleri açarak kontrol etti. İnceleme sonucunda bazı altınlarda üretim yeri ibaresinin bulunmadığı ve altınların gerçek gram altın olmadığının anlaşıldığı belirtildi.
78 gram altınını bozdurmaya gitti hayatının şokunu yaşadı! Kuyumcu her şeyi ortaya çıkardı: Paketli olsalar bile... 2

"HER YERDEN ALINMAZ"

Vatandaşlara uyarıda bulunan kuyumcu, “Her yerden paketli altın alınmaz. Şüphe duyduğunuzda mutlaka güvenilir kuyumcularda test yaptırın” ifadelerini kullandı.
78 gram altınını bozdurmaya gitti hayatının şokunu yaşadı! Kuyumcu her şeyi ortaya çıkardı: Paketli olsalar bile... 3

YER ADI YAZMIYORDU

Duruma tepki gösteren kuyumcu, “Paketli altınların bazılarında yer yazmıyordu. Şüphelendik, testte şüphelerimiz doğru çıktı. Bunları yapanlara artık bir şey demiyorum, kul hakkı yiyorlar. Müşterimin morali çok bozuldu” dedi.
78 gram altınını bozdurmaya gitti hayatının şokunu yaşadı! Kuyumcu her şeyi ortaya çıkardı: Paketli olsalar bile... 4

Uzmanlar, özellikle internet üzerinden yapılan altın alımlarında dikkatli olunması gerektiğini belirterek, yalnızca yetkili satıcılardan işlem yapılması konusunda vatandaşları uyarıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırmızı ete zam beklentisi: "Stabil kalması sorun oluşturuyor"Kırmızı ete zam beklentisi: "Stabil kalması sorun oluşturuyor"
Borsa günün ilk yarısında gerilediBorsa günün ilk yarısında geriledi

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.430,22
5.430,85
% -2.06
14:30
Ons Altın / TL
168.494,55
168.550,55
% -2.29
14:45
Ons Altın / USD
4.020,40
4.020,94
% -2.23
14:45
Çeyrek Altın
8.688,34
8.879,44
% -2.06
14:30
Yarım Altın
17.322,39
17.758,88
% -2.06
14:30
Ziynet Altın
34.753,38
35.409,14
% -2.06
14:30
Cumhuriyet Altını
38.081,00
38.658,00
% -2.63
14:15
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Kuyumcu Altın dolandırıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

'Trump' iddiası çok konuşulur

'Trump' iddiası çok konuşulur

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.