78 gram altınını bozdurmaya gitti hayatının şokunu yaşadı! Kuyumcu her şeyi ortaya çıkardı: Paketli olsalar bile...

Altın yatırım sepetlerinin vazgeçilmezi olarak listenin başında duruyor. Özellikle son dönemde yükselişi ile talep patlaması yaşayan altın, yatırımcısının yüzünü güldürdü. Ancak altına olan talebi fırsat bilen dolandırıcılar ise sahte altınlar ile bazı vatandaşları mağdur etti.

Bir vatandaş bozdurmak için kuyumcuya götürdüğü 78 gram altının 21 gramının sahte olduğunu öğrendi.

Paketli gram altınların gerçekliğinden şüphelenen kuyumcu, ürünleri keserek test yaptı. Test sonucunda altınların bir kısmının sahte olduğu anlaşılınca vatandaşları uyardı.

SAHTE PAKET YAPIYORLAR

Altınların bozdurulması sırasında dikkat çeken detayları fark eden kuyumcu, paketleri açarak kontrol etti. İnceleme sonucunda bazı altınlarda üretim yeri ibaresinin bulunmadığı ve altınların gerçek gram altın olmadığının anlaşıldığı belirtildi.



"HER YERDEN ALINMAZ"

Vatandaşlara uyarıda bulunan kuyumcu, “Her yerden paketli altın alınmaz. Şüphe duyduğunuzda mutlaka güvenilir kuyumcularda test yaptırın” ifadelerini kullandı.



YER ADI YAZMIYORDU

Duruma tepki gösteren kuyumcu, “Paketli altınların bazılarında yer yazmıyordu. Şüphelendik, testte şüphelerimiz doğru çıktı. Bunları yapanlara artık bir şey demiyorum, kul hakkı yiyorlar. Müşterimin morali çok bozuldu” dedi.



Uzmanlar, özellikle internet üzerinden yapılan altın alımlarında dikkatli olunması gerektiğini belirterek, yalnızca yetkili satıcılardan işlem yapılması konusunda vatandaşları uyarıyor.