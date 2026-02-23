A101'e elektronik para kasası geliyor! 26 Şubat 2026 A101 katalog yayınlandı!

A101’in 26 Şubat kataloğu, ev yaşamından teknolojiye kadar pek çok ihtiyaca hitap ediyor. Elektronik tarafında dev ekranlı Samsung ve Onvo televizyonlar ile akıllı telefon aksesuarları öne çıkarken; ulaşım kategorisinde Volta markalı elektrikli mopedler ve benzinli motosikletler dikkat çekiyor. Evini yenilemek isteyenler için beyaz eşyalar, pratik mutfak gereçleri ve şık tekstil ürünleri uygun fiyatlarla sunulurken çocuklar için eğitici oyuncaklar ve her evin ihtiyacı olan küçük ev aletleri de bu haftanın kaçırılmaması gereken fırsatları arasında yer alıyor.
Samsung 70u8000f 70" uhd smart tv 42,999 TL
- Nordmende 65" 65nm1105 uhd android tv 23,999 TL
- Onvo 65vq90f3ua 65" frameless 4k qled google tv 25,999 TL
- Piranha 9035 magsafe 10000 mah powerbank 799 TL
- Piranha 5440 masaüstü telefon/tablet standı 119 TL
- Taraftar lisanslı 3'lü uzatma kablosu 349 TL
- Piranha 2210 bluetooth kulaklık 459 TL
- Philips 7658 bluetooth şarjlı kablosuz mouse 299 TL
- Kiwi kwp-8556 su sebili 5,499 TL
- Samsung ww80fg3m05twah 8 kg çamaşır makinesi 18,999 TL
- Vestel mb4001 mini buzdolabı 4,799 TL
- Seg nf 4631 no-frost buzdolabı 21,999 TL
- Seg bm 6001 6 programlı bulaşık makinesi 13,999 TL
Escamp 6500 flat tiny house 399,000 TL
- Erba karavan 4.00 çekme karavan 329,000 TL
- Katlanabilir portatif mangallı masa 7,699 TL
- İzolasyonlu piknik sepeti 20 l 469 TL
- İzolasyonlu piknik çantası 10 l 249 TL
- İzolasyonlu piknik çantası 15 l 299 TL
- Aprilla elektronik para kasası 999 TL
Sinbo shb-3186 5 fonksiyonlu el blender seti 1,499 TL
- Kiwi ksm-2448 tost makinesi 2,199 TL
- Kiwi kt-8683 dijital termos 369 TL
- Sinbo shd-1756 saç kurutma makinesi 899 TL
- Pierre cardin kahve ve baharat öğütücü 999 TL
- Aprilla ahc 5018 erkek bakım seti 649 TL
- Smate kj152 akıllı hava temizleyici 2,999 TL
- Aprilla abs-1033 dijital banyo baskülü 299 TL
- Kiwi kep-6836 ipl epilasyon aleti 1,099 TL
- Kiwi klr-1513 yün-kazak temizleme cihazı 199 TL
- Sinbo svc-8616 dikey elektrikli süpürge 999 TL
Re-volt rsx7 150 cc benzinli motosiklet 99,990 TL
- Volta vm4 neo üç tekerlekli elektrikli moped 39,990 TL
- Volta vs1 iki tekerlekli elektrikli moped 29,990 TL
- Volta vsm elektrikli motorlu bisiklet 19,990 TL
Weigo projeksiyonlu çizim ve eğitim masası 679 TL
- Oyuncak şehrin kırılmazları 179 TL
- Oyuncak batman figür 599 TL
- Disney frozen elsa/anna bebek 499 TL
- Oyuncak helikopter asker seti 289 TL
- Oyuncak çantalı lego 219 TL
- Sesli ışıklı fön makineli güzellik seti 349 TL
- Oyuncak elly's mutfak seti 249 TL
- Oyuncak market sepeti çekçek 199 TL
- Oyuncak meyve/sebze kesme seti 119 TL
- Pilsan oyuncak çantalı makyaj ve tamir seti 399 TL
- Oyuncak hot wheels üçlü arabalar 349 TL
- Ben neyim? kutu oyunu 99 TL
- Koparmalı boyama kitapları 32 TL
- Slime 140 g 50 TL
- Lisanslı 100 parça puzzle 69 TL
- Oyun hamuru 130 g 25 TL
Nehir servis gereçleri 145 TL
- Nehir yemek kaşığı/yemek çatalı 50 TL
- Nehir tatlı kaşığı/tatlı çatalı 40 TL
- Nehir çay kaşığı 25 TL
- Fileli 6+1 pasta seti 329 TL
- Fileli ayaklı servis tabağı 175 TL
- Fileli kurabiyelik 199 TL
- Hascevher kapaklı metal saklama kabı seti 549 TL
- Hascevher düdüklü tencere 5 l 899 TL
- Fileli kase 25 cm 119 TL
- Fileli kase 3'lü 13 cm 89 TL
- Fileli kase 2'li 15 cm 69 TL
- Luminarc kase/tabak çeşitleri 69 TL
- Çift cidarlı kalpli borosilikat kupa 350 ml 149 TL
- Yemek taşıma kabı 700 ml 499 TL
- Tantitoni pipetli çelik termos 1,2 l 689 TL
- Kulplu tombik çay bardağı 6'lı 249 TL
- Baharatlık 244 cc 29 TL
- Cam limon sıkacağı 29 TL
- Kaşıklı şekerlik 49 TL
- Borosilikat kupa 3'lü 99 TL
- Saklama kabı 3'lü 69 TL
- Buzdolabı saklama kabı 3'lü 129 TL
- Saklama kabı 4'lü 19 TL
- Kilitli saklama kabı 5 l 69 TL
- Saklama kabı seti 4'lü 199 TL
- Renkli saklama kabı 6'lı 149 TL
- Kristal baharatlık seti 6'lı 149 TL
- Mug seti 3'lü 299 TL
- Deterjan hazneli süngerli bulaşıklık 64 TL
- Kapaklı kek fanusu 89 TL
- Salata kurutucu 179 TL
- Metaltex baharat-kavanoz rafları 199 TL
- Beslenme kabı 69 TL
- Müsli kabı 1,1 l 49 TL
- Sevimli pipet 4'lü 59 TL
- 4 raflı metal ayakkabılık 2,199 TL
- Çöp kovası 10 l 149 TL
- Tuvalet fırçası 89 TL
- Mini çöp kovası 1 l 49 TL
- Yuvarlak sepet 8,5 l 79 TL
- Kapaklı yuvarlak kirli sepeti 33 l 239 TL
- Çok amaçlı kutu 8,5 l 89 TL
- Plastik askı 6'lı 54 TL
- Ahşap çubuklu ayakkabılık 189 TL
- Macromax clean & wonder spray mop 249 TL
- Macromax temizlik seti 249 TL
- Macromax multi yedek mop 99 TL
Taraftar lisanslı tek kişilik nevresim seti 499 TL
- Taraftar lisanslı tek kişilik çarşaf seti 309 TL
- Zorluteks lisanslı tek kişilik nevresim seti 549 TL
- Zorluteks lisanslı tek kişilik çarşaf seti 309 TL
- Kadın yarım fermuarlı polar 249 TL
- Ottoman erkek kapüşonlu sweatshirt 349 TL
- Knup erkek kapüşonlu muline sweatshirt 279 TL
- Tek kişilik pamuk battaniye 249 TL
- Çift kişilik pamuk battaniye 299 TL
- Kadın ekose oduncu gömlek 299 TL
- Erkek ekose oduncu gömlek 499 TL
- Softshell çocuk mont 349 TL
- Güneşlik perde 199 TL
- English home çift kişilik yorgan 429 TL
- Kadın ekose desenli pijama takımı 349 TL
- Erkek ekose desenli pijama takımı 349 TL
- Kadın düğmeli pijama takımı 429 TL
- Erkek eşofman alt 499 TL
- Havlulu mutfak önlüğü 129 TL
- 3'lü pamuklu pike kurulama bezi 129 TL
- English home yumuşak dokulu banyo paspas takımı 379 TL
- Pierre cardin ortopedik boyun destekli visco yastık 549 TL
- Keçeli ütü masası kılıfı 99 TL
