A101'e elektronik para kasası geliyor! 26 Şubat 2026 A101 katalog yayınlandı!

A101’in 26 Şubat kataloğu, ev yaşamından teknolojiye kadar pek çok ihtiyaca hitap ediyor. Elektronik tarafında dev ekranlı Samsung ve Onvo televizyonlar ile akıllı telefon aksesuarları öne çıkarken; ulaşım kategorisinde Volta markalı elektrikli mopedler ve benzinli motosikletler dikkat çekiyor. Evini yenilemek isteyenler için beyaz eşyalar, pratik mutfak gereçleri ve şık tekstil ürünleri uygun fiyatlarla sunulurken çocuklar için eğitici oyuncaklar ve her evin ihtiyacı olan küçük ev aletleri de bu haftanın kaçırılmaması gereken fırsatları arasında yer alıyor.

Aldın Aldın gıda fırsatları

Aldın Aldın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

Samsung 70u8000f 70" uhd smart tv 42,999 TL

Nordmende 65" 65nm1105 uhd android tv 23,999 TL

Onvo 65vq90f3ua 65" frameless 4k qled google tv 25,999 TL

Piranha 9035 magsafe 10000 mah powerbank 799 TL

Piranha 5440 masaüstü telefon/tablet standı 119 TL

Taraftar lisanslı 3'lü uzatma kablosu 349 TL

Piranha 2210 bluetooth kulaklık 459 TL

Philips 7658 bluetooth şarjlı kablosuz mouse 299 TL

Kiwi kwp-8556 su sebili 5,499 TL

Samsung ww80fg3m05twah 8 kg çamaşır makinesi 18,999 TL

Vestel mb4001 mini buzdolabı 4,799 TL

Seg nf 4631 no-frost buzdolabı 21,999 TL

Seg bm 6001 6 programlı bulaşık makinesi 13,999 TL

Escamp 6500 flat tiny house 399,000 TL

Erba karavan 4.00 çekme karavan 329,000 TL

Katlanabilir portatif mangallı masa 7,699 TL

İzolasyonlu piknik sepeti 20 l 469 TL

İzolasyonlu piknik çantası 10 l 249 TL

İzolasyonlu piknik çantası 15 l 299 TL

Aprilla elektronik para kasası 999 TL

Sinbo shb-3186 5 fonksiyonlu el blender seti 1,499 TL

Kiwi ksm-2448 tost makinesi 2,199 TL

Kiwi kt-8683 dijital termos 369 TL

Sinbo shd-1756 saç kurutma makinesi 899 TL

Pierre cardin kahve ve baharat öğütücü 999 TL

Aprilla ahc 5018 erkek bakım seti 649 TL

Smate kj152 akıllı hava temizleyici 2,999 TL

Aprilla abs-1033 dijital banyo baskülü 299 TL

Kiwi kep-6836 ipl epilasyon aleti 1,099 TL

Kiwi klr-1513 yün-kazak temizleme cihazı 199 TL

Sinbo svc-8616 dikey elektrikli süpürge 999 TL

Re-volt rsx7 150 cc benzinli motosiklet 99,990 TL

Volta vm4 neo üç tekerlekli elektrikli moped 39,990 TL

Volta vs1 iki tekerlekli elektrikli moped 29,990 TL

Volta vsm elektrikli motorlu bisiklet 19,990 TL

Weigo projeksiyonlu çizim ve eğitim masası 679 TL

Oyuncak şehrin kırılmazları 179 TL

Oyuncak batman figür 599 TL

Disney frozen elsa/anna bebek 499 TL

Oyuncak helikopter asker seti 289 TL

Oyuncak çantalı lego 219 TL

Sesli ışıklı fön makineli güzellik seti 349 TL

Oyuncak elly's mutfak seti 249 TL

Oyuncak market sepeti çekçek 199 TL

Oyuncak meyve/sebze kesme seti 119 TL

Pilsan oyuncak çantalı makyaj ve tamir seti 399 TL

Oyuncak hot wheels üçlü arabalar 349 TL

Ben neyim? kutu oyunu 99 TL

Koparmalı boyama kitapları 32 TL

Slime 140 g 50 TL

Lisanslı 100 parça puzzle 69 TL

Oyun hamuru 130 g 25 TL

Nehir servis gereçleri 145 TL

Nehir yemek kaşığı/yemek çatalı 50 TL

Nehir tatlı kaşığı/tatlı çatalı 40 TL

Nehir çay kaşığı 25 TL

Fileli 6+1 pasta seti 329 TL

Fileli ayaklı servis tabağı 175 TL

Fileli kurabiyelik 199 TL

Hascevher kapaklı metal saklama kabı seti 549 TL

Hascevher düdüklü tencere 5 l 899 TL

Fileli kase 25 cm 119 TL

Fileli kase 3'lü 13 cm 89 TL

Fileli kase 2'li 15 cm 69 TL

Luminarc kase/tabak çeşitleri 69 TL

Çift cidarlı kalpli borosilikat kupa 350 ml 149 TL

Yemek taşıma kabı 700 ml 499 TL

Tantitoni pipetli çelik termos 1,2 l 689 TL

Kulplu tombik çay bardağı 6'lı 249 TL

Baharatlık 244 cc 29 TL

Cam limon sıkacağı 29 TL

Kaşıklı şekerlik 49 TL

Borosilikat kupa 3'lü 99 TL

Saklama kabı 3'lü 69 TL

Buzdolabı saklama kabı 3'lü 129 TL

Saklama kabı 4'lü 19 TL

Kilitli saklama kabı 5 l 69 TL

Saklama kabı seti 4'lü 199 TL

Renkli saklama kabı 6'lı 149 TL

Kristal baharatlık seti 6'lı 149 TL

Mug seti 3'lü 299 TL

Deterjan hazneli süngerli bulaşıklık 64 TL

Kapaklı kek fanusu 89 TL

Salata kurutucu 179 TL

Metaltex baharat-kavanoz rafları 199 TL

Beslenme kabı 69 TL

Müsli kabı 1,1 l 49 TL

Sevimli pipet 4'lü 59 TL

4 raflı metal ayakkabılık 2,199 TL

Çöp kovası 10 l 149 TL

Tuvalet fırçası 89 TL

Mini çöp kovası 1 l 49 TL

Yuvarlak sepet 8,5 l 79 TL

Kapaklı yuvarlak kirli sepeti 33 l 239 TL

Çok amaçlı kutu 8,5 l 89 TL

Plastik askı 6'lı 54 TL

Ahşap çubuklu ayakkabılık 189 TL

Macromax clean & wonder spray mop 249 TL

Macromax temizlik seti 249 TL

Macromax multi yedek mop 99 TL

Taraftar lisanslı tek kişilik nevresim seti 499 TL

Taraftar lisanslı tek kişilik çarşaf seti 309 TL

Zorluteks lisanslı tek kişilik nevresim seti 549 TL

Zorluteks lisanslı tek kişilik çarşaf seti 309 TL

Kadın yarım fermuarlı polar 249 TL

Ottoman erkek kapüşonlu sweatshirt 349 TL

Knup erkek kapüşonlu muline sweatshirt 279 TL

Tek kişilik pamuk battaniye 249 TL

Çift kişilik pamuk battaniye 299 TL

Kadın ekose oduncu gömlek 299 TL

Erkek ekose oduncu gömlek 499 TL

Softshell çocuk mont 349 TL

Güneşlik perde 199 TL

English home çift kişilik yorgan 429 TL

Kadın ekose desenli pijama takımı 349 TL

Erkek ekose desenli pijama takımı 349 TL

Kadın düğmeli pijama takımı 429 TL

Erkek eşofman alt 499 TL

Havlulu mutfak önlüğü 129 TL

3'lü pamuklu pike kurulama bezi 129 TL

English home yumuşak dokulu banyo paspas takımı 379 TL

Pierre cardin ortopedik boyun destekli visco yastık 549 TL

Keçeli ütü masası kılıfı 99 TL

