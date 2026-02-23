Ev Yaşam Ev Yaşam
A101'e elektronik para kasası geliyor! 26 Şubat 2026 A101 katalog yayınlandı!
A101'e elektronik para kasası geliyor! 26 Şubat 2026 A101 katalog yayınlandı!

Sultan Oğuz
26 Şubat A101 aktüel ürünler yayında! A101 online üzerinden de incelenebilir olan A101 katalog içinde birbirinden dikkat çeken fırsatlar bulunuyor. A101 aktüel ürünler listesindeki teknolojiden ev elektroniğine, giyimden oyuncağa kadar pek çok ürün A101 market raflarında yerini alacakken yeni yayınlanan A101 katalog bu hafta sayfasındaki avantajlı fiyatlara göz atmadan alışverişlerinize başlamayın!

A101’in 26 Şubat kataloğu, ev yaşamından teknolojiye kadar pek çok ihtiyaca hitap ediyor. Elektronik tarafında dev ekranlı Samsung ve Onvo televizyonlar ile akıllı telefon aksesuarları öne çıkarken; ulaşım kategorisinde Volta markalı elektrikli mopedler ve benzinli motosikletler dikkat çekiyor. Evini yenilemek isteyenler için beyaz eşyalar, pratik mutfak gereçleri ve şık tekstil ürünleri uygun fiyatlarla sunulurken çocuklar için eğitici oyuncaklar ve her evin ihtiyacı olan küçük ev aletleri de bu haftanın kaçırılmaması gereken fırsatları arasında yer alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

A101 e elektronik para kasası geliyor! 26 Şubat 2026 A101 katalog yayınlandı! 1

A101 e elektronik para kasası geliyor! 26 Şubat 2026 A101 katalog yayınlandı! 2

Sizin için indirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Aldın Aldın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

A101 e elektronik para kasası geliyor! 26 Şubat 2026 A101 katalog yayınlandı! 3

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Samsung 70u8000f 70" uhd smart tv 42,999 TL

A101 e elektronik para kasası geliyor! 26 Şubat 2026 A101 katalog yayınlandı! 4

  • Samsung 70u8000f 70" uhd smart tv 42,999 TL
  • Nordmende 65" 65nm1105 uhd android tv 23,999 TL
  • Onvo 65vq90f3ua 65" frameless 4k qled google tv 25,999 TL
  • Piranha 9035 magsafe 10000 mah powerbank 799 TL
  • Piranha 5440 masaüstü telefon/tablet standı 119 TL
  • Taraftar lisanslı 3'lü uzatma kablosu 349 TL
  • Piranha 2210 bluetooth kulaklık 459 TL
  • Philips 7658 bluetooth şarjlı kablosuz mouse 299 TL

A101 e elektronik para kasası geliyor! 26 Şubat 2026 A101 katalog yayınlandı! 5

  • Kiwi kwp-8556 su sebili 5,499 TL
  • Samsung ww80fg3m05twah 8 kg çamaşır makinesi 18,999 TL
  • Vestel mb4001 mini buzdolabı 4,799 TL
  • Seg nf 4631 no-frost buzdolabı 21,999 TL
  • Seg bm 6001 6 programlı bulaşık makinesi 13,999 TL

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Escamp 6500 flat tiny house 399,000 TL

A101 e elektronik para kasası geliyor! 26 Şubat 2026 A101 katalog yayınlandı! 6

  • Escamp 6500 flat tiny house 399,000 TL
  • Erba karavan 4.00 çekme karavan 329,000 TL

A101 e elektronik para kasası geliyor! 26 Şubat 2026 A101 katalog yayınlandı! 7

  • Katlanabilir portatif mangallı masa 7,699 TL
  • İzolasyonlu piknik sepeti 20 l 469 TL
  • İzolasyonlu piknik çantası 10 l 249 TL
  • İzolasyonlu piknik çantası 15 l 299 TL
  • Aprilla elektronik para kasası 999 TL

Sizin için indirimli spor ve outdoor ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Sinbo shb-3186 5 fonksiyonlu el blender seti 1,499 TL

A101 e elektronik para kasası geliyor! 26 Şubat 2026 A101 katalog yayınlandı! 8

  • Sinbo shb-3186 5 fonksiyonlu el blender seti 1,499 TL
  • Kiwi ksm-2448 tost makinesi 2,199 TL
  • Kiwi kt-8683 dijital termos 369 TL
  • Sinbo shd-1756 saç kurutma makinesi 899 TL
  • Pierre cardin kahve ve baharat öğütücü 999 TL
  • Aprilla ahc 5018 erkek bakım seti 649 TL
  • Smate kj152 akıllı hava temizleyici 2,999 TL
  • Aprilla abs-1033 dijital banyo baskülü 299 TL
  • Kiwi kep-6836 ipl epilasyon aleti 1,099 TL
  • Kiwi klr-1513 yün-kazak temizleme cihazı 199 TL
  • Sinbo svc-8616 dikey elektrikli süpürge 999 TL

Küçük mutfak aletleri ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Re-volt rsx7 150 cc benzinli motosiklet 99,990 TL

A101 e elektronik para kasası geliyor! 26 Şubat 2026 A101 katalog yayınlandı! 9

  • Re-volt rsx7 150 cc benzinli motosiklet 99,990 TL
  • Volta vm4 neo üç tekerlekli elektrikli moped 39,990 TL
  • Volta vs1 iki tekerlekli elektrikli moped 29,990 TL
  • Volta vsm elektrikli motorlu bisiklet 19,990 TL

Sizin için seçtiğimiz indirimli otomotiv ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Weigo projeksiyonlu çizim ve eğitim masası 679 TL

A101 e elektronik para kasası geliyor! 26 Şubat 2026 A101 katalog yayınlandı! 10

  • Weigo projeksiyonlu çizim ve eğitim masası 679 TL
  • Oyuncak şehrin kırılmazları 179 TL
  • Oyuncak batman figür 599 TL
  • Disney frozen elsa/anna bebek 499 TL
  • Oyuncak helikopter asker seti 289 TL
  • Oyuncak çantalı lego 219 TL
  • Sesli ışıklı fön makineli güzellik seti 349 TL
  • Oyuncak elly's mutfak seti 249 TL
  • Oyuncak market sepeti çekçek 199 TL
  • Oyuncak meyve/sebze kesme seti 119 TL
  • Pilsan oyuncak çantalı makyaj ve tamir seti 399 TL
  • Oyuncak hot wheels üçlü arabalar 349 TL
  • Ben neyim? kutu oyunu 99 TL
  • Koparmalı boyama kitapları 32 TL
  • Slime 140 g 50 TL
  • Lisanslı 100 parça puzzle 69 TL
  • Oyun hamuru 130 g 25 TL

Sizin için indirimli oyuncak kategorisinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Nehir servis gereçleri 145 TL

A101 e elektronik para kasası geliyor! 26 Şubat 2026 A101 katalog yayınlandı! 11

  • Nehir servis gereçleri 145 TL
  • Nehir yemek kaşığı/yemek çatalı 50 TL
  • Nehir tatlı kaşığı/tatlı çatalı 40 TL
  • Nehir çay kaşığı 25 TL
  • Fileli 6+1 pasta seti 329 TL
  • Fileli ayaklı servis tabağı 175 TL
  • Fileli kurabiyelik 199 TL
  • Hascevher kapaklı metal saklama kabı seti 549 TL
  • Hascevher düdüklü tencere 5 l 899 TL
  • Fileli kase 25 cm 119 TL
  • Fileli kase 3'lü 13 cm 89 TL
  • Fileli kase 2'li 15 cm 69 TL
  • Luminarc kase/tabak çeşitleri 69 TL
  • Çift cidarlı kalpli borosilikat kupa 350 ml 149 TL
  • Yemek taşıma kabı 700 ml 499 TL
  • Tantitoni pipetli çelik termos 1,2 l 689 TL
  • Kulplu tombik çay bardağı 6'lı 249 TL
  • Baharatlık 244 cc 29 TL
  • Cam limon sıkacağı 29 TL
  • Kaşıklı şekerlik 49 TL
  • Borosilikat kupa 3'lü 99 TL

A101 e elektronik para kasası geliyor! 26 Şubat 2026 A101 katalog yayınlandı! 12

  • Saklama kabı 3'lü 69 TL
  • Buzdolabı saklama kabı 3'lü 129 TL
  • Saklama kabı 4'lü 19 TL
  • Kilitli saklama kabı 5 l 69 TL
  • Saklama kabı seti 4'lü 199 TL
  • Renkli saklama kabı 6'lı 149 TL
  • Kristal baharatlık seti 6'lı 149 TL
  • Mug seti 3'lü 299 TL
  • Deterjan hazneli süngerli bulaşıklık 64 TL
  • Kapaklı kek fanusu 89 TL
  • Salata kurutucu 179 TL
  • Metaltex baharat-kavanoz rafları 199 TL
  • Beslenme kabı 69 TL
  • Müsli kabı 1,1 l 49 TL
  • Sevimli pipet 4'lü 59 TL
  • 4 raflı metal ayakkabılık 2,199 TL
  • Çöp kovası 10 l 149 TL
  • Tuvalet fırçası 89 TL
  • Mini çöp kovası 1 l 49 TL
  • Yuvarlak sepet 8,5 l 79 TL
  • Kapaklı yuvarlak kirli sepeti 33 l 239 TL
  • Çok amaçlı kutu 8,5 l 89 TL
  • Plastik askı 6'lı 54 TL
  • Ahşap çubuklu ayakkabılık 189 TL
  • Macromax clean & wonder spray mop 249 TL
  • Macromax temizlik seti 249 TL
  • Macromax multi yedek mop 99 TL

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Taraftar lisanslı tek kişilik nevresim seti 499 TL

A101 e elektronik para kasası geliyor! 26 Şubat 2026 A101 katalog yayınlandı! 13

  • Taraftar lisanslı tek kişilik nevresim seti 499 TL
  • Taraftar lisanslı tek kişilik çarşaf seti 309 TL
  • Zorluteks lisanslı tek kişilik nevresim seti 549 TL
  • Zorluteks lisanslı tek kişilik çarşaf seti 309 TL
  • Kadın yarım fermuarlı polar 249 TL
  • Ottoman erkek kapüşonlu sweatshirt 349 TL
  • Knup erkek kapüşonlu muline sweatshirt 279 TL
  • Tek kişilik pamuk battaniye 249 TL
  • Çift kişilik pamuk battaniye 299 TL
  • Kadın ekose oduncu gömlek 299 TL
  • Erkek ekose oduncu gömlek 499 TL
  • Softshell çocuk mont 349 TL
  • Güneşlik perde 199 TL
  • English home çift kişilik yorgan 429 TL
  • Kadın ekose desenli pijama takımı 349 TL
  • Erkek ekose desenli pijama takımı 349 TL
  • Kadın düğmeli pijama takımı 429 TL
  • Erkek eşofman alt 499 TL
  • Havlulu mutfak önlüğü 129 TL
  • 3'lü pamuklu pike kurulama bezi 129 TL
  • English home yumuşak dokulu banyo paspas takımı 379 TL
  • Pierre cardin ortopedik boyun destekli visco yastık 549 TL
  • Keçeli ütü masası kılıfı 99 TL

Ev ve yaşam ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Bu içerik 23 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
a101 a101 aktüel a101 aktüel katalog a101 aktüel ürünler katalogu a101 bu hafta a101 bugün a101 aktüel kataloğu A101 bu perşembe
