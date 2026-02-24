Ev Yaşam Ev Yaşam
25 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!
ŞOK'a Tommy Hillfiger kol saatleri geliyor! 25 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Sultan Oğuz
25 Şubat'ta ŞOK market raflarında yeni fırsatlar yerini alacak. Güncellenen şok aktüel sayfası ile birlikte şok katalog içerisinde hem ev ihtiyaçlarına hem soğuk günlere özel pek çok ürün dikkat çekiyor. Şokta bu hafta sunulan kampanyalarda özellikle mutfak gereçleri ve küçük ev aletleri öne çıkıyor. Şok aktüel ürünler kaçırılmayacak fiyatlarla geliyorken şok ta bu hafta yer alacak ürünlere gelin birlikte göz atalım!

Şok markete bu hafta mutfak ihtiyaçlarından teknolojiye, tekstilden mobilyaya kadar oldukça geniş bir yelpazede ürün geliyor. Temel gıda ve temizlik ürünlerindeki indirimlerin yanı sıra Alpina ankastre set, Philips dikey süpürge ve Arzum blender gibi elektronik ev aletleri öne çıkıyor. Ayrıca çocuklar için popüler markaların oyuncakları ve yetişkinler için Tommy Hilfiger ile Guess marka kol saatleri, haftanın dikkat çeken diğer fırsatları arasında yer alıyor.

Haftanın gıda fırsatları

ŞOK a Tommy Hillfiger kol saatleri geliyor! 25 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 1

Haftanın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

ŞOK a Tommy Hillfiger kol saatleri geliyor! 25 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 2

  • Dp pamuk sütü şampuan ve saç kremi 149 TL
  • Old spice stick deodorant ve duş jeli 249 TL
  • Axe deodorant çeşitleri 155 TL
  • Emotion/blade roll-on çeşitleri 75 TL
  • Molfix premium bebek bezi çeşitleri 339 TL
  • Hipp organik combiotic çocuk devam sütü çeşitleri 499 TL
  • Johnson’s bebek yağı 60 TL
  • Johnson’s bebek sabunu 24 TL
  • Dalin ıslak havlu 99 TL
  • Signal white system diş macunu 69 TL
  • Espanolard mikro ince diş fırçası 43 TL
  • Espanolard tiryakilere özel diş fırçası 35 TL
  • Cire aseptine vazelin 79 TL
  • Gillette mach 3 tıraş bıçağı 199 TL
  • Yuka kağıt havlu 179 TL
  • Yuka tuvalet kağıdı 239 TL
  • Beyaz güvercin pratik mendil 29 TL
  • Solo aquatower cam yüzeylere özel temizlik mendili 79 TL
  • Canped belbantlı hasta bezi 199 TL
  • Bingo sıvı çamaşır deterjanı 149 TL
  • Mintax ekstra güçlü yoğun çamaşır suyu 109 TL
  • Mintax yüzey temizleyici çeşitleri 79 TL
  • Peros soft konsantre yumuşatıcı çeşitleri 119 TL

Kasa arkası indirimleri:

  • Sütaş yarım yağlı süt 175 TL
  • Ülker hobby kakaolu krema 110 TL
  • Nestle fındık kremalı gofret 89 TL
  • Fuse tea şeftali 160 TL
  • Bingo elde bulaşık deterjanı 99 TL

Alpina beyaz ankastre set 7,999 TL

ŞOK a Tommy Hillfiger kol saatleri geliyor! 25 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 3

  • Alpina beyaz ankastre set 7,999 TL
  • Philips xc6451/10 powercyclone dikey süpürge 11,999 TL
  • Arzum shake'n take joy blender 1,499 TL
  • Şamdan termostatlı yuvarlak fırın 1,699 TL
  • Emsan çelik çay makinesi 2,399 TL
  • Altus al 606 toz torbasız süpürge 3,999 TL
  • Forever usb şarjlı dekoratif lamba 149 TL
  • Tosla kart 100 TL
  • Nilson tekli akım korumalı fiş priz 399 TL
  • Sakura led ampul 9w 48 TL
  • Sakura led ampul 15w 62 TL
  • Meganit cr2032 lityum pil 29 TL
  • Filament led ampul 50 TL

Lav meşrubat bardağı 199 TL

ŞOK a Tommy Hillfiger kol saatleri geliyor! 25 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 4

  • Lav meşrubat bardağı 199 TL
  • Lav kase 2150 cc 149 TL
  • Lav kase 230 cc 39 TL
  • Lav su bardağı 199 TL
  • Paşabahçe irem çay takımı 299 TL
  • Paşabahçe renkli kapaklı cam saklama kabı seti 179 TL
  • Emaye kızartma tenceresi 349 TL
  • Qlux ideas kaşıklı baharatlık 50 TL
  • Qlux ideas stantlı tuzluk seti 75 TL
  • Katlanabilir çöp kovası 149 TL
  • Cambu çift cidarlı borosilikat espresso bardağı 129 TL
  • Borosilikat cam matara 199 TL
  • Akcam rimli cam tabak ve çerezlik seti 299 TL
  • Akcam cam kase ve tabak seti 129 TL
  • Metal çerezlik 100 TL
  • Zeytinlik 59 TL
  • Sarımsak ezici 50 TL
  • Cips ve mısır kovası 25 TL
  • Çok amaçlı 3'lü kutu 199 TL
  • Beton saksıda mini lavanta 39 TL
  • Turşuluk 75 TL
  • Metal kapaklı cam kavanoz seti 75 TL
  • Yuvarlak saklama kabı 2'li set 75 TL
  • Rendeli narenciye sıkacağı 75 TL
  • Baskılı matara 75 TL

Microfiber yorgan çift kişilik 329 TL

ŞOK a Tommy Hillfiger kol saatleri geliyor! 25 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 5

  • Microfiber yorgan çift kişilik 329 TL
  • Microfiber yorgan tek kişilik 279 TL
  • Silikon micro yastık 89 TL
  • Çift kişilik pamuklu scotch battaniye 299 TL
  • Tek kişilik pamuklu scotch battaniye 249 TL
  • Dinarsu wellsoft tv battaniyesi 189 TL
  • Post halı 349 TL
  • Masa örtüsü 79 TL
  • Çift kişilik flanel nevresim seti 649 TL
  • Yıkama filesi küçük boy 17 TL
  • Yıkama filesi orta boy 34 TL
  • Yıkama filesi büyük boy 75 TL

Gokidy parmak ısıran sevimli hayvanlar 59 TL

ŞOK a Tommy Hillfiger kol saatleri geliyor! 25 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 6

  • Gokidy parmak ısıran sevimli hayvanlar 59 TL
  • Gokidy çek bırak pick up 129 TL
  • Gokidy bastır gitsin polis araçları 75 TL
  • Gokidy sevimli kız/erkek gitarlı figür 75 TL
  • Gokidy sürtmeli dino mini iş araçları 75 TL
  • Gokidy sevimli halka oyunu 50 TL
  • Gokidy yuvarlak su halka oyunu 50 TL
  • Gokidy spor model araba 79 TL
  • Hot wheels monster trucks arabalar 249 TL
  • Metal machines s4 tekli araba 69 TL
  • Barbie balerin bebek 249 TL
  • Barbie prenses bebekler 249 TL
  • Marvel figürler 299 TL
  • Star wars darth vader/the child/mandalorian figür 399 TL
  • Uno/Harry Potter/Marvel kart oyunu 199 TL
  • Lisanslı top 75 TL
  • Hikaye kitabı çeşitleri 69 TL
  • Pritt stick 3x 11g + simli stick hediye 99 TL (Kasa arkası)

Güldem kitaplık atlantik çam 1,949 TL

ŞOK a Tommy Hillfiger kol saatleri geliyor! 25 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 7

  • Güldem kitaplık atlantik çam 1,949 TL
  • Just home athena askılıklı vestiyer atlantik çam 1,799 TL
  • Lina 4 kapaklı çok amaçlı dolap 2,599 TL
  • Simba metalli çekmeceli raflı çalışma masası 3,399 TL
  • Fleet white wall shelf side table 1,199 TL
  • Nesli kapaklı raflı duvara monte komodin 1,199 TL
  • Just home athena 5 raflı geniş metal kitaplık 2,499 TL
  • Just home athena 5 raflı metal kitaplık 1,199 TL
  • Just home lidya modern tv ünitesi atlantik çam 3,299 TL
  • Neptün metali tv ünitesi atlantik çam 2,399 TL
  • Mayan ahşap ayaklı orta sehpa 1,099 TL

On cloudsurfer next ayakkabı gri 5,999 TL

ŞOK a Tommy Hillfiger kol saatleri geliyor! 25 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı! 8

  • On cloudsurfer next ayakkabı gri 5,999 TL
  • On cloudsurfer next ayakkabı turuncu 5,999 TL
  • On cloudmonster ayakkabı turuncu 6,999 TL
  • On cloud x 4 ad gri 5,999 TL
  • On cloud x 4 ayakkabı beyaz 5,999 TL
  • On cloudrunner 2 waterproof ayakkabı gri/beyaz 6,999 TL
  • On cloud x 4 ayakkabı taş rengi 5,999 TL
  • Tommy Hilfiger th1791973 erkek kol saati 6,499 TL
  • Tommy Hilfiger crystals th1782759 kadın kol saati 7,999 TL
  • Tommy Hilfiger crystals th1782795 kadın kol saati 7,999 TL
  • Tommy Hilfiger crystals th1782757 kadın kol saati 7,999 TL
  • Tommy Hilfiger th1782696 kadın kol saati 6,499 TL
  • Guess mini luna gugw0687l1 kadın kol saati 4,499 TL
  • Guess parker gugw0709g1 erkek kol saati 4,999 TL

