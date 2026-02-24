ŞOK'a Tommy Hillfiger kol saatleri geliyor! 25 Şubat 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Şok markete bu hafta mutfak ihtiyaçlarından teknolojiye, tekstilden mobilyaya kadar oldukça geniş bir yelpazede ürün geliyor. Temel gıda ve temizlik ürünlerindeki indirimlerin yanı sıra Alpina ankastre set, Philips dikey süpürge ve Arzum blender gibi elektronik ev aletleri öne çıkıyor. Ayrıca çocuklar için popüler markaların oyuncakları ve yetişkinler için Tommy Hilfiger ile Guess marka kol saatleri, haftanın dikkat çeken diğer fırsatları arasında yer alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Haftanın gıda fırsatları

Sizin için indirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Haftanın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

Dp pamuk sütü şampuan ve saç kremi 149 TL

Old spice stick deodorant ve duş jeli 249 TL

Axe deodorant çeşitleri 155 TL

Emotion/blade roll-on çeşitleri 75 TL

Molfix premium bebek bezi çeşitleri 339 TL

Hipp organik combiotic çocuk devam sütü çeşitleri 499 TL

Johnson’s bebek yağı 60 TL

Johnson’s bebek sabunu 24 TL

Dalin ıslak havlu 99 TL

Signal white system diş macunu 69 TL

Espanolard mikro ince diş fırçası 43 TL

Espanolard tiryakilere özel diş fırçası 35 TL

Cire aseptine vazelin 79 TL

Gillette mach 3 tıraş bıçağı 199 TL

Yuka kağıt havlu 179 TL

Yuka tuvalet kağıdı 239 TL

Beyaz güvercin pratik mendil 29 TL

Solo aquatower cam yüzeylere özel temizlik mendili 79 TL

Canped belbantlı hasta bezi 199 TL

Bingo sıvı çamaşır deterjanı 149 TL

Mintax ekstra güçlü yoğun çamaşır suyu 109 TL

Mintax yüzey temizleyici çeşitleri 79 TL

Peros soft konsantre yumuşatıcı çeşitleri 119 TL

Kasa arkası indirimleri:

Sütaş yarım yağlı süt 175 TL

Ülker hobby kakaolu krema 110 TL

Nestle fındık kremalı gofret 89 TL

Fuse tea şeftali 160 TL

Bingo elde bulaşık deterjanı 99 TL

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Alpina beyaz ankastre set 7,999 TL

Alpina beyaz ankastre set 7,999 TL

Philips xc6451/10 powercyclone dikey süpürge 11,999 TL

Arzum shake'n take joy blender 1,499 TL

Şamdan termostatlı yuvarlak fırın 1,699 TL

Emsan çelik çay makinesi 2,399 TL

Altus al 606 toz torbasız süpürge 3,999 TL

Forever usb şarjlı dekoratif lamba 149 TL

Tosla kart 100 TL

Nilson tekli akım korumalı fiş priz 399 TL

Sakura led ampul 9w 48 TL

Sakura led ampul 15w 62 TL

Meganit cr2032 lityum pil 29 TL

Filament led ampul 50 TL

Sizin için küçük mutfak aletlerinden seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Lav meşrubat bardağı 199 TL

Lav meşrubat bardağı 199 TL

Lav kase 2150 cc 149 TL

Lav kase 230 cc 39 TL

Lav su bardağı 199 TL

Paşabahçe irem çay takımı 299 TL

Paşabahçe renkli kapaklı cam saklama kabı seti 179 TL

Emaye kızartma tenceresi 349 TL

Qlux ideas kaşıklı baharatlık 50 TL

Qlux ideas stantlı tuzluk seti 75 TL

Katlanabilir çöp kovası 149 TL

Cambu çift cidarlı borosilikat espresso bardağı 129 TL

Borosilikat cam matara 199 TL

Akcam rimli cam tabak ve çerezlik seti 299 TL

Akcam cam kase ve tabak seti 129 TL

Metal çerezlik 100 TL

Zeytinlik 59 TL

Sarımsak ezici 50 TL

Cips ve mısır kovası 25 TL

Çok amaçlı 3'lü kutu 199 TL

Beton saksıda mini lavanta 39 TL

Turşuluk 75 TL

Metal kapaklı cam kavanoz seti 75 TL

Yuvarlak saklama kabı 2'li set 75 TL

Rendeli narenciye sıkacağı 75 TL

Baskılı matara 75 TL

Sizin için indirimli mutfak ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Microfiber yorgan çift kişilik 329 TL

Microfiber yorgan çift kişilik 329 TL

Microfiber yorgan tek kişilik 279 TL

Silikon micro yastık 89 TL

Çift kişilik pamuklu scotch battaniye 299 TL

Tek kişilik pamuklu scotch battaniye 249 TL

Dinarsu wellsoft tv battaniyesi 189 TL

Post halı 349 TL

Masa örtüsü 79 TL

Çift kişilik flanel nevresim seti 649 TL

Yıkama filesi küçük boy 17 TL

Yıkama filesi orta boy 34 TL

Yıkama filesi büyük boy 75 TL

Ev ve yaşam ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Gokidy parmak ısıran sevimli hayvanlar 59 TL

Gokidy parmak ısıran sevimli hayvanlar 59 TL

Gokidy çek bırak pick up 129 TL

Gokidy bastır gitsin polis araçları 75 TL

Gokidy sevimli kız/erkek gitarlı figür 75 TL

Gokidy sürtmeli dino mini iş araçları 75 TL

Gokidy sevimli halka oyunu 50 TL

Gokidy yuvarlak su halka oyunu 50 TL

Gokidy spor model araba 79 TL

Hot wheels monster trucks arabalar 249 TL

Metal machines s4 tekli araba 69 TL

Barbie balerin bebek 249 TL

Barbie prenses bebekler 249 TL

Marvel figürler 299 TL

Star wars darth vader/the child/mandalorian figür 399 TL

Uno/Harry Potter/Marvel kart oyunu 199 TL

Lisanslı top 75 TL

Hikaye kitabı çeşitleri 69 TL

Pritt stick 3x 11g + simli stick hediye 99 TL (Kasa arkası)

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Güldem kitaplık atlantik çam 1,949 TL

Güldem kitaplık atlantik çam 1,949 TL

Just home athena askılıklı vestiyer atlantik çam 1,799 TL

Lina 4 kapaklı çok amaçlı dolap 2,599 TL

Simba metalli çekmeceli raflı çalışma masası 3,399 TL

Fleet white wall shelf side table 1,199 TL

Nesli kapaklı raflı duvara monte komodin 1,199 TL

Just home athena 5 raflı geniş metal kitaplık 2,499 TL

Just home athena 5 raflı metal kitaplık 1,199 TL

Just home lidya modern tv ünitesi atlantik çam 3,299 TL

Neptün metali tv ünitesi atlantik çam 2,399 TL

Mayan ahşap ayaklı orta sehpa 1,099 TL

Sizin için indirimli mobilyalardan seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

On cloudsurfer next ayakkabı gri 5,999 TL

On cloudsurfer next ayakkabı gri 5,999 TL

On cloudsurfer next ayakkabı turuncu 5,999 TL

On cloudmonster ayakkabı turuncu 6,999 TL

On cloud x 4 ad gri 5,999 TL

On cloud x 4 ayakkabı beyaz 5,999 TL

On cloudrunner 2 waterproof ayakkabı gri/beyaz 6,999 TL

On cloud x 4 ayakkabı taş rengi 5,999 TL

Tommy Hilfiger th1791973 erkek kol saati 6,499 TL

Tommy Hilfiger crystals th1782759 kadın kol saati 7,999 TL

Tommy Hilfiger crystals th1782795 kadın kol saati 7,999 TL

Tommy Hilfiger crystals th1782757 kadın kol saati 7,999 TL

Tommy Hilfiger th1782696 kadın kol saati 6,499 TL

Guess mini luna gugw0687l1 kadın kol saati 4,499 TL

Guess parker gugw0709g1 erkek kol saati 4,999 TL

Kol saatlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Bu içerik 24 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.