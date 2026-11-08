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ABD'nin seçim haftasında altın yükselişe geçti, Brent petrol geriledi

Emtia piyasalarında tamamlanan haftada ABD'deki Kongre ara seçimlerinin ardından artan güvenli liman talebi ve gerileyen tahvil faizleri değerli metalleri desteklerken Orta Doğu'da gerilimin azalabileceğine yönelik beklentiler nedeniyle petrol fiyatlarında sert düşüş görüldü.

ABD'nin seçim haftasında altın yükselişe geçti, Brent petrol geriledi

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerde Demokratların Kongrenin iki kanadında da çoğunluğu sağlaması, ekonomi politikalarına ve jeopolitik gelişmelere ilişkin beklentileri değiştirdi.

Yapay zeka sektörüne yönelik düzenlemelerin sıkılaşabileceği endişeleriyle teknoloji hisselerinde yaşanan satışlar, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırdı. Tahvillere yönelen talep getirileri aşağı çekerken altın da haftayı yükselişle tamamladı.

Buna karşın, haftanın son işlem gününde açıklanan güçlü ABD istihdam verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentileri destekleyerek değerli metallerdeki kazanımları sınırladı.

ALTININ ONS FİYATI, ÜÇ HAFTANIN ARDINDAN YENİDEN YÜKSELDİ

Değerli metallerde seçim sonuçlarının ardından değişen yatırımcı beklentileri, tahvil faizlerinin seyri ve ABD'de açıklanan istihdam verileri belirleyici oldu.

Hafta ortasında doların zayıflaması ve ABD tahvil faizlerinin gerilemesi, faiz getirisi bulunmayan altının alternatif maliyetini azaltarak alımları destekledi. Altının ons fiyatı, çarşamba günü yüzde 3'ün üzerinde yükselirken perşembe günü 22 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Fiziki piyasada da önceki haftalardaki fiyat düşüşlerinin ardından talepte toparlanma izlendi. Hindistan'da Diwali Festivali öncesinde perakende alımlar güçlenirken Çin'de mücevher talebinde düşük seviyelerden toparlanma işaretleri görüldü.

Cuma günü açıklanan verilere göre ABD'de tarım dışı istihdam ekimde 165 bin kişi arttı. Ortalama saatlik kazançlar aylık yüzde 0,4 yükselirken işsizlik oranı yüzde 4,1 oldu.

İstihdam verisinin ardından Fed'in aralıkta faiz artırma ihtimaline ilişkin fiyatlamalar güçlendi. Dolar ve tahvil faizlerindeki gün içi yükseliş, altının hafta ortasında elde ettiği kazançların bir bölümünü geri vermesine yol açtı.

Dolar endeksi, hafta içindeki dalgalanmaların ardından haftayı yüzde 0,4 yükselişle 102,3 seviyesinde tamamladı. Böylece altın, doların haftalık bazda güçlenmesine karşın tahvil faizlerindeki gerileme ve güvenli liman talebinin desteğiyle yükseldi.

Altının ons fiyatı, haftayı yüzde 5 artışla 4 bin 70 dolardan tamamlayarak üç haftalık düşüş serisini sonlandırdı. Değerli metaller grubunda en güçlü haftalık yükseliş ise platinde görüldü.

Bu gelişmelerle birlikte değerli metallerde ons bazında fiyatlar platinde yüzde 7,1, gümüşte yüzde 5,8, altında yüzde 5 ve paladyumda yüzde 4,7 arttı.

ENDONEZYA KAYNAKLI ARZ ENDİŞELERİ NİKELİ DESTEKLEDİ

Baz metallerde yapay zeka yatırımlarına ilişkin kaygılar ve metal bazında değişen arz koşullarıyla karışık seyir izlendi.

Nikel fiyatları, Endonezya'da bazı madencilik şirketlerinin orman alanlarında izinsiz faaliyet yürüttüğü iddialarına yönelik işlemlerin arzda aksamaya neden olabileceği endişeleriyle yükseldi. Dünyanın önde gelen nikel üreticisi ülkedeki gelişmeler, metalin grubun genelinden pozitif ayrışmasını sağladı.

Bakırda yapay zeka ve veri merkezi yatırımlarına ilişkin belirsizlikler fiyatları baskıladı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası depolarındaki bakır stoklarının hafta boyunca yüzde 24'ten fazla azalarak 33 bin 848 tona gerilemesi ise arz endişelerini canlı tutarak kayıpları sınırladı.

Baz metallerde tezgah üstü piyasada geçen hafta libre bazında fiyatlar nikelde yüzde 7,7 artarken bakırda yüzde 3,5, çinkoda yüzde 2,9 ve kurşunda yüzde 1,4 geriledi. Alüminyum ise yatay seyretti.

PETROL SERT GERİLERKEN DOĞAL GAZI SOĞUK HAVA BEKLENTİSİ DESTEKLEDİ

Petrol fiyatlarında ABD'deki seçim sonuçlarının ardından Orta Doğu'daki çatışmaların yatışabileceğine ve bölgeden sevkiyatın artabileceğine yönelik beklentiler belirleyici oldu.

Jeopolitik risk priminin azalması, petrol fiyatlarında sert düşüşe yol açarken Körfez Bölgesi'nde tankerlere yönelik saldırıların devam etmesi, arz güvenliğine ilişkin endişelerin tamamen ortadan kalkmasını engelledi.

ABD doğal gazında ise ülkenin orta ve doğu kesimlerinde kasım ortasına doğru havanın soğuyacağı tahminleri, ısınma talebinin artabileceği beklentisini güçlendirdi. Sıvılaştırılmış doğal gaz ihracat tesislerine yönelen gaz akışının artması da fiyatları destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin hafta içinde yayımladığı verilere göre 30 Ekim'de sona eren haftada doğal gaz stokları 77 milyar fit küp arttı. Artışın 61 milyar fit küplük 5 yıllık ortalamanın üzerinde gerçekleşmesi ise fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı sınırladı.

Bununla birlikte, haftalık bazda doğal gazın İngiliz termal birimi cinsinden fiyatı yüzde 5 artarken Brent petrolün varil fiyatı yüzde 13,4 geriledi.

TAHILLARDA ARZ BEKLENTİLERİ ÖNE ÇIKARKEN PİRİNÇ VE PAMUK YÜKSELDİ

Tarım emtialarında ABD'deki hasat, küresel arz beklentileri ve üretici ülkelerdeki hava koşulları fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.

Buğday fiyatlarında Rusya ve Ukrayna'nın alternatif güzergahlardan ihracatını artırması ile Karadeniz'deki sevkiyat koşullarının iyileşebileceğine yönelik beklentiler öne çıktı. Rus buğdayının Baltık limanlarından, Ukrayna tahılının ise Romanya ve Tuna Nehri üzerinden sevkiyatının artması arz endişelerini hafifletti.

Mısır ve soya fasulyesinde bol arz beklentileri satış baskısını artırdı. ABD Tarım Bakanlığının gelecek hafta yayımlayacağı rapor öncesinde analistlerin soya fasulyesi üretim tahmininin yükseltileceğini öngörmesi de fiyatları baskıladı.

Pirinçte ise ABD üretimindeki azalmaya ilişkin değerlendirmeler ve El Nino'nun Asya'daki üretime zarar verebileceği endişeleri fiyatları destekledi.

Bu gelişmelerle birlikte Chicago Ticaret Borsasında kile başına fiyatlar, soya fasulyesinde yüzde 3,2, buğdayda yüzde 2,2 ve mısırda yüzde 1,2 gerilerken pirincin yüz libre başına fiyatı yüzde 2,4 arttı.

Şeker fiyatları, Hindistan'da yeni sezon üretiminin hızlı başlamasıyla geriledi. Ülkede sezon başından ekim sonuna kadar üretimin 845 bin tona ulaştığını gösteren ve hafta içinde açıklanan veriler, kısa vadeli arz beklentilerini destekledi.

Kahvede Brezilya'dan ihracatın ve borsa depolarına ulaşan ürün miktarının artabileceği beklentisi fiyatları baskıladı. ICE depolarında sınıflandırma bekleyen Brezilya kahvesinin artması, arzın genişleyebileceğine işaret ederken sertifikalı Arabica stoklarının düşük seyri kayıpları sınırladı.

Kakaoda Batı Afrika'da ana hasadın piyasaya ulaşması ve önceki sezondan devreden arz fazlası etkili oldu. Fildişi Sahili'ndeki kuraklığın ilerleyen dönemde hasadı olumsuz etkileyebileceği endişeleri ise fiyatlara destek veren unsurlar arasında yer aldı.

ABD'de Intercontinental Exchange'te libre bazında fiyatlar pamukta yüzde 1,5 artarken şekerde yüzde 5,7 ve kahvede yüzde 5,5 geriledi. Kakaonun ton başına fiyatı da haftayı yüzde 3,9 düşüşle tamamladı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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