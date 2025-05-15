Altın 10 Nisan'dan beri bunu görmedi! Tozu dumana katmıştı şimdi 4 bin TL'nin altına düştü, gözler o saate kilitlendi ama...

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yumuşaması için tarifelerde azalma ve 90 günlük 'ateşkes' kararı beklentisi küresel piyasaların rahatlamasını sağlayamadı. Sürecin ardından oluşacak belirsizlik nedeniyle yatırımcı temkinli davranmaya devam ediyor.

ALTINDA SON DURUM NE?

Hindistan-Pakistan arasında yaşanan sıcak gerilim, Rusya-Ukrayna savaşında son yaşananlar, Donald Trump'ın küresel piyasalarda oluşturduğu belirsizlikler, merkez bankalarının altın alımını hızlandırması gibi etkenler sarı metalin yukarı yönlü tırmanmasına nedne oldu. Gram altın 4 bin 305, ons altın ise 3 bin 500 dolar seviyelerini görerek rekor kırmıştı.

GÖZLER ABD'DE AÇIKLANACAK OLAN VERİDE

Altın bugün ise 4 bin liranın altına sarkarak altın almak isteyenleri mutlu etti. Fed'in para politikasına dair ipuçları verebilecek ABD ÜFE verisi bugün açıklanacak. ABD'de ons altının fiyatının gerilemesi iç piyasalarda gram altının da etkilenmesine neden oluyor.

10 NİSAN'DAN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYE

Son olarak, ons altın 10 Nisan tarihinden beri yüzde 0,8'lik bir düşüş kaydederek 3 bin 153 dolar seviyesini gördü. Şu an ise ons altın 3 bin 136 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN NE KADAR?

4 bin 305 lira seviyesini görerek tarihi rekorunu kıran gram altın, ons altınının geri çekilmesinin ardından 4 bin liranın altına sarktı. Böylece gram altın 3 bin 910 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşıda ise gram altın 4 bin 36 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ise 6 bin 256 liradan satıştayken Kapalıçarşıda 6 bin 458 liradan alıcı buluyor.

KRİTİK EŞİK İÇİN UYARDI

Altın fiyatlarının ABD ÜFE verisi öncesi adeta yere çakılmasının ardından sarı metal yatırımcısı güvenli limanda ne gibi gelişmelerin yaşanacağını merak ediyor. Singapur Merkezli GolsSilver Central'ın Genel Müdürü Brian Lan, ABD-ÇİN geriliminin azalması ise yatırımcıların daha riskli varlıklara yöneldiğini kaydetti.



Lan, teknik seviyelere dikkat çekerek, "3 bin 150 dolar seviyesi kritik. Eğer bu seviye kırılırsa sıradaki destek noktası 3 bin 100 dolar olacaktır" şeklinde konuştu.