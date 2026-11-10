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Altın 3 haftanın zirvesinden döndü! Petrolde sert düşüş

Altın fiyatlarında son durum! Bugün ABD'de açıklanacak TÜFE verisi öncesi altında temkinli bekleyiş dikkat çekiyor. Fed'in aralıkta faiz arttırabileceği ihtimali yüzde 84'e yükselirken altındaki baskı da arttı. Dün 4148 dolarla 20 Ekim'den beri en yüksek seviyesini test eden ve 3 haftanın zirvesine yönelen ons altın, bugün 4112 dolardan fiyatlandı. Gram altın ise 6639 TL seviyesinden güne başladı. Petrol fiyatında da düşüş kaydedildi.

Altın 3 haftanın zirvesinden döndü! Petrolde sert düşüş
Hande Dağ

Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları tekrar düşüşe geçti. Pazartesi günü yüzde 1,73 yükselişle 4140 dolardan kapanış yapan ons altın bugün, kazanımlarının bir kısmını geri vererek saat 06.00 itibarıyla 4112 dolardan fiyatlandı.

Altın 3 haftanın zirvesinden döndü! Petrolde sert düşüş 1

Dün, ons altın en yüksek 4148 doları test ederken bunun 20 Ekim'den beri görülen en yüksek seviye olması dikkat çekti. Ons altın 3 haftanın zirvesinden dönerken gram altın da 6639 TL'den güne başladı.

Altın 3 haftanın zirvesinden döndü! Petrolde sert düşüş 2

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4146 dolar, en düşük 4108 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.27 itibarıyla 4114 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altın 3 haftanın zirvesinden döndü! Petrolde sert düşüş 3

Gram altın gün içinde en yüksek 6696 TL, en düşük 6634 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.13 itibarıyla 6641 TL seviyesinde seyrediyor.

Altın 3 haftanın zirvesinden döndü! Petrolde sert düşüş 4

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi yatırımcıların temkinli hareketi ve Fed'in aralıkta faiz artırabileceğine yönelik beklentileri güçlenmesi altın üzerinde baskı oluşturdu.

Altın 3 haftanın zirvesinden döndü! Petrolde sert düşüş 5

FED İÇİN FAİZ BEKLENTİSİ

ABD'de enflasyon baskılarının sürebileceğine dair endişeler, Fed'in para politikasında tekrar sıkılaşmaya gidebileceğine yönelik beklentiyi gündeme getirirken piyasalarda aralıkta faiz artırımı ihtimali yüzde 84 olarak fiyatlandı. Söz konusu oran, bir hafta önce ise yüzde 74 seviyesindeydi. Kısa zamanda 10 puanlık artış olurken faiz beklentilerindeki yükselişin altının yatırımcılar için cazibesini azalttığı belirtiliyor.

Altın 3 haftanın zirvesinden döndü! Petrolde sert düşüş 6

Yatırımcıların, açıklanacak ABD enflasyon raporunun Fed'in gelecek dönem adımlarına dair önemli sinyaller vermesini beklediği, enflasyonun yüksek seyrini koruduğuna işaret eden verilerin, faiz artırımı beklentilerini biraz daha güçlendirebileceğini ifade edildiği aktarıldı.

Altın 3 haftanın zirvesinden döndü! Petrolde sert düşüş 7

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Diğer yandan diplomatik çözüm beklentisiyle petrol fiyatlarında yaşanan sert gerileme de altına destek verdi. Pazartesi günü 90,56 dolara kadar düşen Brent petrol, 31 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyelerini görürken bugün de sabah saatlerinde 91,75 dolardan işlem gördü. Böylece petrol fiyatı 10 haftanın dibini gördü.

Altın 3 haftanın zirvesinden döndü! Petrolde sert düşüş 8

ALTIN İÇİN KRİTİK VERİLER

Analistlerin, altının yönünde ABD enflasyon verileri ve Orta Doğu'daki gelişmelerin belirleyici olacağını aktardığı, "TÜFE aylık %0,3 ve çekirdek %0,2 gelirse beklentiler büyük ölçüde karşılanmış olacak. Daha yüksek rakamlar, dolar ve tahvil getirilerini destekleyerek altını baskılayabilir. Daha düşük rakamlar ise FED'in faiz artırımı beklentisini zayıflatıp altına destek verebilir" yorumunu yaptığı kaydedildi. ABD'de Ekim ayına ilişkin TÜFE verileri bugün açıklanacak.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.642,73
6.643,60
% -0.57
08:01
Ons Altın / TL
206.734,01
206.842,96
% -0.49
08:16
Ons Altın / USD
4.116,60
4.117,13
% -0.59
08:16
Çeyrek Altın
10.628,37
10.862,29
% -0.57
08:01
Yarım Altın
21.190,31
21.724,58
% -0.57
08:01
Ziynet Altın
42.513,47
43.316,28
% -0.57
08:01
Cumhuriyet Altını
44.122,00
44.785,00
% 1.65
17:01
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gram altın Altın ons altın Petrol altın fiyatları
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