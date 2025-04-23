Altın alacaklar için kritik detay 'İlçe seçimine göre binlerce lira kar edilebiliyor' Farklı fiyatlar...

Altın fiyatları peş peşe rekor kırınca altın yatırımcısının da gözü altına çevrildi. Ancak Trump'ın son açıklamalarının ardından altında yeniden düşüş görüldü. Peki, ons altın ve gram altın ne kadar oldu? İşte altın piyasasında son durum...

TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMALAR

Altın fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası geriledi. Trump, gümrük tarifeleri konusunda Çin'e karşı sert oynamayacağı mesajını verirken, "Biz çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz. Ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar. Çünkü aksi takdirde ABD ile iş yapamayacaklar." dedi.

Öte yandan daha önce faiz oranlarını düşürme konusunda geç kalmakla suçlayarak görevden alınması gerektiğini söylediği Powell'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Önceki söylemlerinin aksine Powell'ın işine son vermeyi düşünmediğini dile getiren Trump, Fed Başkanı'nın faiz indirme konusunda biraz daha aktif olması gerektiğini vurguladı. Trump, "Fed'in faiz oranını düşürmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bize göre, oranı düşürmek için mükemmel bir zamandayız. (Powell'ın) Bu konuda geç kalmasındansa erken ya da zamanında hareket etmesini bekliyoruz." dedi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Trump'ın açıklamaları sonrası güvenli liman varlıklarda kayıplar gözlendi. En yüksek 3500 dolar seviyesini gören ons altın sabah saatlerinde 3318 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

Dün 4300 TL seviyesini aşan gram altın ise sabah saatlerinde 4074 TL seviyesinde fiyatlanıyor.

ALTIN ALIMINDA İLÇE TERCİHİ

Ekol TV yayınında Selver Gözüaçık "Bankalardaki alış ve satış farkı da yatırımcının kuyumcuları tercih etmesine neden oluyor. İstanbul'da kuyumcularda altın fiyatı ilçeden ilçeye hatta semtten semte, mahalleden mahalleye değişiyor. İlçe seçimine göre binlerce lira kar edilebiliyor" dedi.

Ekol TV'de yer alan haberde, yatırımcı makas farkını düşünerek uygun altın alacağı adresi arıyor. İstanbul'da ilçeden ilçeye kuyumcular farklı fiyatlar veriyor. Gram başına 50 lira ekleyen de var, 200 lira ekleyen de. Durum böyle olunca ilçe tercihine göre binlerce lira kara bile geçebiliyor.

Bir kuyumcu "Kime göre, neye göre fiyat vereceğimizi biz şaşırdık" derken bir başkası da "Bağcılar semtinde şimdi insanlara kalkıp 200 TL makas derseniz bu herkesi rahatsız eder. Nişantaşı'nda işte atıyorum Kadıköy'de, Beşiktaş'ta bu rakam kimseyi rahatsız edecek diye düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

MAKAS FARKIYLA FİYATLAR NE OLUYOR?

Gram altınla ilgili kuyumcu "4.350 TL'ye satıyoruz, 4.300 TL'den de alıyoruz" dedi.

Altın alırken dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesinin de altın alınacak dükkanın sokak arasında mı, cadde üzerinde mi yoksa AVM içinde mi olduğu belirtildi. Çünkü makas farkının dükkanın konumuna göre de değişiklik gösterdiği aktarıldı.

Kuyumcu Abdurrahman Yel "Kiramız az, çünkü ara sokaktayız, yani pasajdayız ama cadde benim 4 kat kira veriyor sonuçta. O da örneğin 7200 TL, 7250 liraya çeyrek satabilir. AVM 7500 liraya satabilir" dedi.

"BİZ 7000 TL'DEN SATARKEN 7400 BANDINDA SATILDIĞINA ŞAHİT OLUYORUZ"

Kuyumcu Selim Sevgi ise "Biz burada çeyrek altını 7000 TL'den satıyor iken herhangi bir farklı bir semtte, farklı bir mahallede, farklı bir ilçede 7200, 7300, 7400 bandında satıldığına şahit oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Konumuydu, kirasıydı derken fiziki altın pahalıya patlayacak diyerek bankalara yönelenlerse uzmanlara göre yanılıyor. Altın ve para piyasası uzmanı Nasri Amcalar "Bankada bir gramında 200 lira civarında al-satta fark çıkıyor. Hem alışta hem satışta bir vergi, bir komisyon söz konusu oluyor" dedi.

Kuyumcu Abdurrahman Yel de "Bankada çok daha yüksek makas farkı. Fiziki altını almadıktan sonra, eline almadıktan sonra o boş diyorum yani. Altın değil diyorum yani. Baksana çil çil altınlar. Yani sesi bile güzel" şeklinde konuştu.