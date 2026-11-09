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Altın alacaklar o güne ve saate dikkat!

Altın haftaya yükselişle başladı. Ons altın sabah saatlerinde 4 bin 100 doların üzerine çıkarak 4.125 dolarla günün zirvesini gördü, gram altın ise 6.600 lirayı yeniden geride bıraktı. Gözler yarın açıklanacak veriye çevrildi. Peki 9 Kasım Pazartesi gram, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte detaylar...

Altın alacaklar o güne ve saate dikkat!
Cansu Çamcı

Altın fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Cuma sabahı 6.529 lira seviyesine kadar gerileyen gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,7'yi aşan yükselişle 6.604 liraya çıktı. Sabah saatlerinde 6.650 liranın üzerini gören gram altın, ons altındaki hafif geri çekilmeyle günün zirvesinden bir miktar uzaklaştı.

Altın alacaklar o güne ve saate dikkat! 1
9 Kasım Pazartesi güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 6.599 TL üzeri
Çeyrek altın: 10.698 TL
Yarım altın: 21.566 TL
Tam altın: 43.208 TL üzeri
Cumhuriyet altını: 43.188 TL
Ata altın: 44.798 TL

Altın alacaklar o güne ve saate dikkat! 2

Altın fiyatları gün içinde dalgalanmaya devam ediyor. Yatırımcıların ve kuyumcu müşterilerinin, işlem yapmadan önce anlık fiyatları kontrol etmesi, olası fiyat farklılıklarından kaynaklanabilecek mağduriyetleri önlemek açısından önem taşıyor.

SALI GÜNÜ SAAT 16.30'A DİKKAT!

Haftanın en kritik günü salı olacak. ABD'de ekim ayı enflasyon (TÜFE) verisi salı günü Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanacak, cuma günü ise üretici fiyatları (ÜFE) takip edilecek.

Altın alacaklar o güne ve saate dikkat! 3

Beklentinin üzerinde gelecek bir enflasyon rakamı Fed'in aralıkta faiz artırma ihtimalini güçlendirip altını yeniden aşağı çekebilir. Daha düşük bir veri ise onsun 4 bin 100 doların üzerinde kalıcı hale gelmesinin önünü açabilir.

İç piyasada gram altının yönünü ons altındaki seyir ve dolar/TL kuru belirleyecek. Dolar/TL bu sabah 50,18 seviyesinde işlem görüyor. Altın almayı düşünenlerin salı akşamına kadar fiyatlardaki dalgalanmaya hazırlıklı olması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
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