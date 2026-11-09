Altın alacaklar o güne ve saate dikkat!

Altın fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Cuma sabahı 6.529 lira seviyesine kadar gerileyen gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,7'yi aşan yükselişle 6.604 liraya çıktı. Sabah saatlerinde 6.650 liranın üzerini gören gram altın, ons altındaki hafif geri çekilmeyle günün zirvesinden bir miktar uzaklaştı.



9 Kasım Pazartesi güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 6.599 TL üzeri

Çeyrek altın: 10.698 TL

Yarım altın: 21.566 TL

Tam altın: 43.208 TL üzeri

Cumhuriyet altını: 43.188 TL

Ata altın: 44.798 TL

Altın fiyatları gün içinde dalgalanmaya devam ediyor. Yatırımcıların ve kuyumcu müşterilerinin, işlem yapmadan önce anlık fiyatları kontrol etmesi, olası fiyat farklılıklarından kaynaklanabilecek mağduriyetleri önlemek açısından önem taşıyor.

SALI GÜNÜ SAAT 16.30'A DİKKAT!

Haftanın en kritik günü salı olacak. ABD'de ekim ayı enflasyon (TÜFE) verisi salı günü Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanacak, cuma günü ise üretici fiyatları (ÜFE) takip edilecek.

Beklentinin üzerinde gelecek bir enflasyon rakamı Fed'in aralıkta faiz artırma ihtimalini güçlendirip altını yeniden aşağı çekebilir. Daha düşük bir veri ise onsun 4 bin 100 doların üzerinde kalıcı hale gelmesinin önünü açabilir.

İç piyasada gram altının yönünü ons altındaki seyir ve dolar/TL kuru belirleyecek. Dolar/TL bu sabah 50,18 seviyesinde işlem görüyor. Altın almayı düşünenlerin salı akşamına kadar fiyatlardaki dalgalanmaya hazırlıklı olması gerekiyor.