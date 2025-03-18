Altın alım satımında yeni düzenleme! Ek vergi geldi, Resmi Gazete'de yayımlandı...

Danıştay tarafından 28 Mart 2023 tarihinde iptal edilen karar 17 Mart 2025 itibarıyla yeniden yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, vadesiz hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan kaydi altın satış işlemleri kambiyo işlemi kapsamında değerlendirilecek.



BANKALARDAN MÜŞTERİLERE MESAJ GÖNDERİLDİ

Yapılacak işlemler üzerinden binde 2 (%0,2) Kambiyo Muamelesi Vergisi (KMV) alınacak. Konu ile ilgili bankalardan da müşterilerine uygulamaya ilişkin bilgi mesajları gönderildi.



DANIŞTAY DAHA ÖNCE İPTAL EDİLMİŞTİ

21 Mayıs 2020'de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından başlatılan bu düzenleme 3,5 yıl yürürlükte kalmıştı ancak Danıştay 7. Dairesi bu uygulamayı 28 Mart 2023 tarihinde iptal etmişti.