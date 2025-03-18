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Altın alım satımında yeni düzenleme! Ek vergi geldi, Resmi Gazete'de yayımlandı...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
18.03.2025 10:11
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Resmi Gazete'nin 14 Mart tarihli sayısında yayımlanan karara göre, bankadan yapılan altın işlemlerinde ek vergi alınmaya başlanacak. 15 Mayıs 2019 tarihinde bu uygulama binde 1 olarak başlamıştı. Danıştay, 28 Mart 2023 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kararını iptal etmişti.

Altın alım satımında yeni düzenleme! Ek vergi geldi, Resmi Gazete'de yayımlandı...

Danıştay tarafından 28 Mart 2023 tarihinde iptal edilen karar 17 Mart 2025 itibarıyla yeniden yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, vadesiz hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan kaydi altın satış işlemleri kambiyo işlemi kapsamında değerlendirilecek.
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BANKALARDAN MÜŞTERİLERE MESAJ GÖNDERİLDİ

Yapılacak işlemler üzerinden binde 2 (%0,2) Kambiyo Muamelesi Vergisi (KMV) alınacak. Konu ile ilgili bankalardan da müşterilerine uygulamaya ilişkin bilgi mesajları gönderildi.

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DANIŞTAY DAHA ÖNCE İPTAL EDİLMİŞTİ

21 Mayıs 2020'de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından başlatılan bu düzenleme 3,5 yıl yürürlükte kalmıştı ancak Danıştay 7. Dairesi bu uygulamayı 28 Mart 2023 tarihinde iptal etmişti.

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